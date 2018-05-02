É possível tirar os dados padrão do gráfico principal ?

Novo comentário
 

Prezados,


estou procurando e não achei nada a respeito. É possível limpar completamente o gráfico principal e trabalhar somente com os dados que você configure? Como?

(no candles, no lines... nothing plot you did'nt programmed before \m/)

Grato

 
AnarcoPhysic:

Prezados,


estou procurando e não achei nada a respeito. É possível limpar completamente o gráfico principal e trabalhar somente com os dados que você configure? Como?

(no candles, no lines... nothing plot you did'nt programmed before \m/)

Grato

Boa noite


     Sim, é possível. O que você tem que fazer é desabilitar alguns recursos e deixar outros com a cor de fundo do gráfico. Tudo que você precisa está aqui :  https://www.mql5.com/pt/docs/chart_operations

Documentação sobre MQL5: Operações de Gráficos
Documentação sobre MQL5: Operações de Gráficos
  • www.mql5.com
Estas são funções para trabalhar com gráficos. Todas as operações de gráfico são permitidas apenas em Assessores Especialistas (Expert Advisors) e Scripts. As funções que definem as propriedades do gráfico são realmente utilizadas para enviar comandos de alteração no gráfico. Se essas funções são executadas com êxito, o comando é incluído na...
 
AnarcoPhysic:

Prezados,


estou procurando e não achei nada a respeito. É possível limpar completamente o gráfico principal e trabalhar somente com os dados que você configure? Como?

(no candles, no lines... nothing plot you did'nt programmed before \m/)

Grato

Pelo que eu entendi você quer um gráfico completamente vazio não é? Eu tive o mesmo problema um tempo atrás.

Sim, você pode.

Sem recorrer a programação.

Basta retirar tudo dele nas personalizações, deixar as linhas do gráfico  da mesma cor do fundo  e depois gravar o template com o nome de "default"

Toda janela de gráfico que você abrir vai ficar dessa forma, espero ter ajudado. 

 
Cesar Afif rezende Oaquim, Pedro Quina


Muito obrigado, galera! Malandragem total! kkk. Vou fazer isso! VALEU!


 
AnarcoPhysic:

Muito obrigado, galera! Malandragem total! kkk. Vou fazer isso! VALEU!


Não é o ideal, mas bastante funcional! Há uns cortes misteriosos (linha se sobrepondo)... kkk mas tudo superável!

VALEU DEMAIS!

 

Boa noite,

é isso que você quer? 



Segue o script:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  QuadroNegro.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property script_show_inputs
input color inpColor=clrBlack;      // Cor da lousa
void OnStart()
  {
//--
   Comment("");
   ObjectsDeleteAll(ChartID(),-1,-1);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,inpColor);
//--
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Rogerio Giannetti Torres:

Boa noite,

é isso que você quer? 



Segue o script:

Caramba, não tinha pensado nisso! Sua solução é muito, mas muito melhor que a minha. Valeu por compartilhar!


EDIT.: Eu testei e vai aqui os parâmetros, para dar uma ajuda. Não fica 100% para mim porque a "sombra" do gráfico vai aparecer se eu plotar informações em cima. Mas fica um resultado bonito.

Valeu @Rogerio Giannetti Torres pela ideia.

  ObjectsDeleteAll(ChartID(),-1,-1);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_ASK_LINE,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_BID_LINE,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_DATE_SCALE,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_LAST_LINE,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_OHLC,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_ONE_CLICK,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_PERIOD_SEP,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_PRICE_SCALE,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_TRADE_LEVELS,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,false);
   ChartSetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,2);
   ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_LINE);

   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_HIDE);
 
   color apagado = clrBlack;
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,apagado);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_ASK,apagado);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,apagado);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,apagado);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,apagado);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,apagado);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,apagado);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,apagado);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,apagado);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_GRID,apagado);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_LAST,apagado);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,apagado);
   ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_VOLUME,apagado);
 
Rogerio Giannetti Torres:

Boa noite,

é isso que você quer? 



Segue o script:

Foi além! MUITO BOM SABER!


OBRIGADO A TODOS!

Novo comentário