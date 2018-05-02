É possível tirar os dados padrão do gráfico principal ?
Prezados,
estou procurando e não achei nada a respeito. É possível limpar completamente o gráfico principal e trabalhar somente com os dados que você configure? Como?
(no candles, no lines... nothing plot you did'nt programmed before \m/)
Grato
Boa noite
Sim, é possível. O que você tem que fazer é desabilitar alguns recursos e deixar outros com a cor de fundo do gráfico. Tudo que você precisa está aqui : https://www.mql5.com/pt/docs/chart_operations
- www.mql5.com
Pelo que eu entendi você quer um gráfico completamente vazio não é? Eu tive o mesmo problema um tempo atrás.
Sim, você pode.
Sem recorrer a programação.
Basta retirar tudo dele nas personalizações, deixar as linhas do gráfico da mesma cor do fundo e depois gravar o template com o nome de "default"
Toda janela de gráfico que você abrir vai ficar dessa forma, espero ter ajudado.
Muito obrigado, galera! Malandragem total! kkk. Vou fazer isso! VALEU!
Não é o ideal, mas bastante funcional! Há uns cortes misteriosos (linha se sobrepondo)... kkk mas tudo superável!
VALEU DEMAIS!
Boa noite,
é isso que você quer?
Segue o script:
//+------------------------------------------------------------------+ //| QuadroNegro.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ #property script_show_inputs input color inpColor=clrBlack; // Cor da lousa void OnStart() { //-- Comment(""); ObjectsDeleteAll(ChartID(),-1,-1); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,inpColor); //-- } //+------------------------------------------------------------------+
Caramba, não tinha pensado nisso! Sua solução é muito, mas muito melhor que a minha. Valeu por compartilhar!
EDIT.: Eu testei e vai aqui os parâmetros, para dar uma ajuda. Não fica 100% para mim porque a "sombra" do gráfico vai aparecer se eu plotar informações em cima. Mas fica um resultado bonito.
Valeu @Rogerio Giannetti Torres pela ideia.
ObjectsDeleteAll(ChartID(),-1,-1); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_ASK_LINE,false); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_BID_LINE,false); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_DATE_SCALE,false); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,false); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_LAST_LINE,false); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,false); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_OHLC,false); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_ONE_CLICK,false); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_PERIOD_SEP,false); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_PRICE_SCALE,false); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_TRADE_LEVELS,false); ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,false); ChartSetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,2); ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_LINE); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_HIDE); color apagado = clrBlack; ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,apagado); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_ASK,apagado); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,apagado); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,apagado); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,apagado); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,apagado); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,apagado); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,apagado); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,apagado); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_GRID,apagado); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_LAST,apagado); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,apagado); ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_VOLUME,apagado);
Foi além! MUITO BOM SABER!
OBRIGADO A TODOS!
