Corretora XP x Terminal web

Prezados,

Não consigo conectar o terminal web com meu login da XP.

Alguém usa o terminal web usando essa corretora?


Att

Fabio

 

Boa tarde amigo. 

Também não estou conseguindo, ja teve algum progresso com isso?

 
Boa noite,

liga para seu consultor e pergunta se a XP liberou a conexão do Servidor para o  Terminal Web MT5

 
Alguém conseguiu acessar o terminal web com conta XP?
 
Sim

 
Ruy Christian Hoffmann:

Sim

Você pode me dizer como faz?
 
Fellipe, se você quer aprender do zero os caminhos mais simples e corretos são seguir a Documentação ou videos explicativos, senão vou ter que digitar um mundo de coisas já descritas por outras pessoas e ainda assim poderei não chegar onde você quer.

Mas se você já tentou, já chegou a um certo caminho e de repente não deu certo, ai a forma mais eficiente de você conseguir ajuda é, primeiro tentar usar o Localizar/Buscar do site para economizar tempo e obter soluções que lhe atendam de pessoas que passaram pelo mesmo problema. Se não achar, dai sim você vai para o segundo passo que é postar aqui no fórum técnico seu exato problema, print da tela, ou log, ou qualquer coisa que facilite: "...olhem, cheguei até aqui e deu esse erro...". Por exemplo você já tentou o que o nosso amigo Rogério acima apresentou como solução para outra pessoa?

Abraços,

 
Olá Ruy, sim é  isso mesmo,  tem que ligar para o consultor e perguntar se a XP pode liberar a conexão do terminal web.  De antemão a  resposta vai ser não!!! 

A XP não aparece na list box de servidores, veja img abaixo ...  Aparece a Rico e Modal

Felipe eu acho que essa função foi projetada para dar aos vendedores de SINAIS, acesso a seus clientes, a uma consulta detalhada de todos os trades que o SINAL fez. Eu disse acho, por que o terminal web em si é uma porcaria. 



