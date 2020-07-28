Corretora XP x Terminal web
Boa tarde amigo.
Também não estou conseguindo, ja teve algum progresso com isso?
Boa noite,
liga para seu consultor e pergunta se a XP liberou a conexão do Servidor para o Terminal Web MT5
Alguém conseguiu acessar o terminal web com conta XP?
Sim
Você pode me dizer como faz?
Fellipe, se você quer aprender do zero os caminhos mais simples e corretos são seguir a Documentação ou videos explicativos, senão vou ter que digitar um mundo de coisas já descritas por outras pessoas e ainda assim poderei não chegar onde você quer.
Mas se você já tentou, já chegou a um certo caminho e de repente não deu certo, ai a forma mais eficiente de você conseguir ajuda é, primeiro tentar usar o Localizar/Buscar do site para economizar tempo e obter soluções que lhe atendam de pessoas que passaram pelo mesmo problema. Se não achar, dai sim você vai para o segundo passo que é postar aqui no fórum técnico seu exato problema, print da tela, ou log, ou qualquer coisa que facilite: "...olhem, cheguei até aqui e deu esse erro...". Por exemplo você já tentou o que o nosso amigo Rogério acima apresentou como solução para outra pessoa?
Abraços,
Olá Ruy, sim é isso mesmo, tem que ligar para o consultor e perguntar se a XP pode liberar a conexão do terminal web. De antemão a resposta vai ser não!!!
A XP não aparece na list box de servidores, veja img abaixo ... Aparece a Rico e Modal
Felipe eu acho que essa função foi projetada para dar aos vendedores de SINAIS, acesso a seus clientes, a uma consulta detalhada de todos os trades que o SINAL fez. Eu disse acho, por que o terminal web em si é uma porcaria.
Prezados,
Não consigo conectar o terminal web com meu login da XP.
Alguém usa o terminal web usando essa corretora?
Att
Fabio