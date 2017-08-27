Erro Integração entre MQL5 e PHP utilizando "WinInet.dll"
Access forbidden!You don't have permission to access the requested object.It is either read-protected or not readable by the server.
Olá felipe.resilva,
Esse erro é do MetaTrader ou do XAMPP?
Abraços,
Malacarne
Rodrigo, bom dia!
Este erro é retornado do Apache (XAMPP) para o MQL5.
Olá felipe.resilva,
Duas perguntas:
1) O uso de bibliotecas no MT5 está liberado?
2) Você está rodando o XAMPP como administrador?
Abraços,
Malacarne
1) Seria esta permissão? Se for, sim.
2) Sim. Estou executando como administrador conforme imagem abaixo.
Olá felipe.resilva,
Como esse é um erro do XAMPP/PHP, você precisa então procurar alguma solução na internet, em fóruns específicos de XAMPP/PHP.
Minha sugestão: https://stackoverflow.com/questions/17816732/xampp-access-forbidden-php
Abraços,
Malacarne
Ok Rodrigo!
Eu já havia testado esta solução e outras também que encontrei na internet, porém não tive êxito.
Pensei que talvez alguma pessoa aqui no Fórum já tivesse passado por esta situação e poderia me ajudar.
Agradeço pela ajuda e empenho!! ;)
Abraços,
Felipe.
Rodrigo,
só para constar... Pelo browser eu consigo acessar a página normalmente. O erro acontece apenas quando a página é requisitada pelo MetaTrader.
Se você está acessando uma página, porque não utilizar a função nativa do MT5?
Segue o link: https://www.mql5.com/pt/docs/network/webrequest
Abraços,
Malacarne
Boa noite Rodrigo!
A função WebRequest resolveria sim o meu problema, porém, preciso que seja Assíncrona.
Estou estudando uma forma de fazer no PHP, neste caso, eu poderia usar ela.
Obrigado!!
