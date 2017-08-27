Erro Integração entre MQL5 e PHP utilizando "WinInet.dll"

Estou tentando fazer a comunicação do MQL5 com o PHP via WinInet.dll, porém, é retornado o seguinte erro:

Access forbidden!
You don't have permission to access the requested object.
It is either read-protected or not readable by the server.

As versões dos Aplicativos instalados via XAMPP são:

Apache 2.4.26 (Win32)
OpenSSL 1.0.2l
PHP 7.1.7

Umas das configurações que já fiz e não deu certo foi conceder permissão em todas as pastas e arquivos que estão dentro da pasta "C:/XAMPP".

Alguém pode me ajudar com este erro?
 
Olá felipe.resilva,

Esse erro é do MetaTrader ou do XAMPP?

Abraços,
Malacarne

 
Rodrigo, bom dia!

Este erro é retornado do Apache (XAMPP) para o MQL5.

 
Olá felipe.resilva,

Duas perguntas:

1) O uso de bibliotecas no MT5 está liberado?

2) Você está rodando o XAMPP como administrador?

Abraços,
Malacarne

 
1) Seria esta permissão? Se for, sim.


2) Sim. Estou executando como administrador conforme imagem abaixo.


 
Olá felipe.resilva,

Como esse é um erro do XAMPP/PHP, você precisa então procurar alguma solução na internet, em fóruns específicos de XAMPP/PHP.

Minha sugestão: https://stackoverflow.com/questions/17816732/xampp-access-forbidden-php

Abraços,
Malacarne

Ok Rodrigo!

Eu já havia testado esta solução e outras também que encontrei na internet, porém não tive êxito.

Pensei que talvez alguma pessoa aqui no Fórum já tivesse passado por esta situação e poderia me ajudar.

Agradeço pela ajuda e empenho!! ;)

Abraços,
Felipe.

 
Rodrigo,

só para constar... Pelo browser eu consigo acessar a página normalmente. O erro acontece apenas quando a página é requisitada pelo MetaTrader.

 
Se você está acessando uma página, porque não utilizar a função nativa do MT5?

Segue o link: https://www.mql5.com/pt/docs/network/webrequest

Abraços,
Malacarne

Boa noite Rodrigo!

A função WebRequest resolveria sim o meu problema, porém, preciso que seja Assíncrona.

Estou estudando uma forma de fazer no PHP, neste caso, eu poderia usar ela.

Obrigado!!

