Entendido, muito obrigado Japa e Malacarne! continuamos na luta. abraços.
 
Rodrigo Malacarne:

Exato.. nome das corretoras não tem, e nem precisa ter, uma vez que a bolsa muito em breve vai adotar o "book cego", ou seja, sem o nome das correetoras.

Em alguns contratos agrícolas isso já está ocorrendo. É bom se adaptar...

Abraços,
Malacarne


É verdade. A "moda" do Tape Reading TR pegou no Brasil assim como uma "necessidade" de querer ver o nome dos players.

Não critico e se está sendo produtivo para alguem que continue usando enquanto durar.


Por conta disso montei um passo-a-passo de como montar uma tela para TR, usando indicadores e contribuições aqui da comunidade.

Uma delas é sua Malacarne :)

https://youtu.be/YMgFQa_HoWY

Olá Japa Trader Br,

Eu andei vendo alguns de seus vídeos... ficou show de bola!!!!

Parabéns!

Abraços,
Malacarne

 

Olá amigos, pegando esta carona do   Rodrigo Malacarne e    Japa Trader Br, achei este vídeo interessante, https://www.youtube.com/watch?v=PCafxXpSXFU . Realmente, quem trabalha com TR do modo antigo vai ter que se adaptar...

Japa Trader Br  parabéns, já me inscrvi no seu youtube, abraços.

 
Que honra! 

Parabéns para você, vejo muitas contribuições suas por aqui.

 
Aproveitando a deixa e já pedindo uma ajuda, alguns usuários  de Modal e Rico não estão conseguindo ver as atribuições de cores.

Pelo que entendi, o "comment.mqh" é responsável pelo uso de cores em paineis (https://www.mql5.com/pt/code/13688).


No entanto mesmo assim nestas corretoras nao aparece.

Um colega me enviou um print de onde fica os arquivos e é diferente do local do meu (que é Clear e XP):

:: Rico


:: Clear


Há algo relacionado ao caminho do "comment.mqh"? ou da pasta "\include"?


Abs!

Olá Japa, no meu não funciona também, é Rico. Uso mono cromático mesmo quando preciso.

