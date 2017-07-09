Book de Orfertas e Times & Trades! - página 2
Exato.. nome das corretoras não tem, e nem precisa ter, uma vez que a bolsa muito em breve vai adotar o "book cego", ou seja, sem o nome das correetoras.
Em alguns contratos agrícolas isso já está ocorrendo. É bom se adaptar...
Abraços,
Malacarne
É verdade. A "moda" do Tape Reading TR pegou no Brasil assim como uma "necessidade" de querer ver o nome dos players.
Não critico e se está sendo produtivo para alguem que continue usando enquanto durar.
Por conta disso montei um passo-a-passo de como montar uma tela para TR, usando indicadores e contribuições aqui da comunidade.
Uma delas é sua Malacarne :)
https://youtu.be/YMgFQa_HoWY
Olá Japa Trader Br,
Eu andei vendo alguns de seus vídeos... ficou show de bola!!!!
Parabéns!
Abraços,
Malacarne
Olá amigos, pegando esta carona do Rodrigo Malacarne e Japa Trader Br, achei este vídeo interessante, https://www.youtube.com/watch?v=PCafxXpSXFU . Realmente, quem trabalha com TR do modo antigo vai ter que se adaptar...
Japa Trader Br parabéns, já me inscrvi no seu youtube, abraços.
Que honra!
Parabéns para você, vejo muitas contribuições suas por aqui.
Japa Trader Br parabéns, já me inscrvi no seu youtube, abraços.
Obrigado! ;)
Eu acho que será dificil, ou ainda irá demorar - há muitos interesses economicos envolvidos nisso.
Já imaginaram como muitas corretoras ficarão "prejudicadas" com essa ação (entenda-se perda de clientes)...
Aproveitando a deixa e já pedindo uma ajuda, alguns usuários de Modal e Rico não estão conseguindo ver as atribuições de cores.
Pelo que entendi, o "comment.mqh" é responsável pelo uso de cores em paineis (https://www.mql5.com/pt/code/13688).
No entanto mesmo assim nestas corretoras nao aparece.
Um colega me enviou um print de onde fica os arquivos e é diferente do local do meu (que é Clear e XP):
:: Rico
:: Clear
Há algo relacionado ao caminho do "comment.mqh"? ou da pasta "\include"?
Abs!
Olá Japa, no meu não funciona também, é Rico. Uso mono cromático mesmo quando preciso.