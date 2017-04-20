strategy test pára antes de terminar o dia
Olá
Usando MQL5
Ao tentar testar um EA, o strategy test pára antes de chegar ao fim do período estipulado e ainda tenho aporte muito acima do necessário para continuar.
Alguém sabe dizer o que está acontecendo e o que devo fazer para consertar isso?
Antecipadamente agradeço.
Olá Sergio, boa noite,
O que seria para você chegar ao fim do período estipulado?
Provavelmente, se está utilizando a opção de otimização por algoritmos genéticos, o MT5 chegou em um resultado antes de chegar nesse limite, o que dependerá basicamente de cada EA e tempo de testes.
Sds.,
Rogério Figurelli
Chegar ao fim do período estipulado?
Se eu ajusto para rodar o dia 06/03 e terminar em 07/03, espero que o EA rode até as 23:59 do dia 06/03.
Mas está saindo antes desse horário e a hora do término muda ao rodar com novas alterações no código do EA
Ao final, sempre aparece uma pequena mensagem no canto superior esquerdo do gráfico " We're leaving EA with 736.00 balance".
Esse número de balance muda sempre conforme EA. Veja Configuração na imagem abaixo
Boa noite Sergio, parece um problema de ajuste específico desse EA.
Não é específico do EA.
Este EA funciona em outro PC normalmente
O problema parece ser que o Meta Trader 5 não está funcionando bem em computadores 32 Bits
E ninguém está nos avisando sobre isso, a não ser por tímidas postagens e parcos avisos, assim se você que usa o Meta Trader 5 pode se lascar com um computador 32 Bits. É uma bela IRRESPONSABILIDADE.
Espero que ninguém perca dinheiro com esse problema.
Boa noite Sergio, nesse caso se você já fez esse teste é importante informar o pessoal de suporte para avaliação.
