strategy test pára antes de terminar o dia

Novo comentário
 

Olá

Usando MQL5‌

Ao tentar testar um EA, o strategy test pára antes de chegar ao fim do período estipulado e ainda tenho aporte muito acima do necessário para continuar.

Alguém sabe dizer o que está acontecendo e o que devo fazer para consertar isso?‌

Antecipadamente agradeço.‌

 
Sergio Gelli:

Olá

Usando MQL5‌

Ao tentar testar um EA, o strategy test pára antes de chegar ao fim do período estipulado e ainda tenho aporte muito acima do necessário para continuar.

Alguém sabe dizer o que está acontecendo e o que devo fazer para consertar isso?‌

Antecipadamente agradeço.‌

Olá Sergio, boa noite,

O que seria para você chegar ao fim do período estipulado?

P‌rovavelmente, se está utilizando a opção de otimização por algoritmos genéticos, o MT5 chegou em um resultado antes de chegar nesse limite, o que dependerá basicamente de cada EA e tempo de testes.

S‌ds.,

R‌ogério Figurelli

 

Chegar ao fim do período estipulado?

Se eu ajusto para rodar o dia 06/03 e terminar em 07/03, espero que o EA rode até as 23:59 do dia 06/03.

Mas está saindo antes desse horário e a hora do término muda ao rodar com novas alterações no código do EA

Ao final, sempre aparece ‌uma pequena mensagem no canto superior esquerdo do gráfico " We're leaving EA with 736.00 balance".

Esse número de balance muda sempre conforme EA.‌ Veja Configuração na imagem abaixo

 
Sergio Gelli:

Chegar ao fim do período estipulado?

Se eu ajusto para rodar o dia 06/03 e terminar em 07/03, espero que o EA rode até as 23:59 do dia 06/03.

Mas está saindo antes desse horário e a hora do término muda ao rodar com novas alterações no código do EA

Ao final, sempre aparece ‌uma pequena mensagem no canto superior esquerdo do gráfico " We're leaving EA with 736.00 balance".

Esse número de balance muda sempre conforme EA.‌ Veja Configuração na imagem abaixo


Boa noite Sergio, parece um problema de ajuste específico desse EA.

 
Rogerio Figurelli:


Boa noite Sergio, parece um problema de ajuste específico desse EA.

Não é específico do EA.

Este EA funciona em outro PC normalmente

O problema parece ser que o Meta Trader 5 não está funcionando bem em computadores 32 Bits

E ninguém está nos avisando sobre isso, a não ser por tímidas postagens e parcos avisos, assim se você que usa o Meta Trader 5 pode se lascar com um computador 32 Bits. É uma bela IRRESPONSABILIDADE.

Espero que ninguém perca dinheiro com esse problema.

 
Sergio Gelli:

Não é específico do EA.

Este EA funciona em outro PC normalmente

O problema parece ser que o Meta Trader 5 não está funcionando bem em computadores 32 Bits

E ninguém está nos avisando sobre isso, a não ser por tímidas postagens e parcos avisos, assim se você que usa o Meta Trader 5 pode se lascar com um computador 32 Bits. É uma bela IRRESPONSABILIDADE.

Espero que ninguém perca dinheiro com esse problema.


Boa noite Sergio, nesse caso se você já fez esse teste é importante informar o pessoal de suporte para avaliação.
Novo comentário