Indicadores: Indicador de Ticks - página 3
Acontece que o indicador funciona no visualizador do testador de estratégias!
É muito prático de usar, pois você pode ver os ticks dentro de cada barra! Eu o recomendaria como uma adição (a ser escrita no modelo tester.tpl) à negociação manual no testador.
No visualizador, agora desativei a exibição de barras desnecessárias. Assim, os ticks e o spread reais podem ser vistos ainda melhor.
Carreguei o indicador e, ao compilá-lo, ele apresenta o seguinte:
***
Apresenta erros
build 2875 just2trade
token inesperado 'clrBlue' no lado direito de '::' Ticks.mq5 14 28
token inesperado 'clrRed' no lado direito de '::' Ticks.mq5 15 28
token inesperado 'clrYellow' no lado direito de '::' Ticks.mq5 16 31
token inesperado 'INT_MAX' no lado direito de '::' EventBase.mqh 134 35
token inesperado 'clrBlue' no lado direito de '::' ChartObjectTicks.mqh 13 73
token inesperado 'clrRed' no lado direito de '::' ChartObjectTicks.mqh 13 108
token inesperado 'clrYellow' no lado direito de '::' ChartObjectTicks.mqh 13 145
token inesperado 'TIME_SECONDS' no lado direito de ':::' Tick.mqh 28 51
token inesperado 'DBL_MIN' no lado direito de ':::' Bar.mqh 74 20
token inesperado'DBL_MAX' no lado direito de '::' Bar.mqh 92 20
token inesperado 'COPY_TICKS_INFO' no lado direito de '::' Bars.mqh 37 53
token inesperado 'DBL_MIN' no lado direito de '::' Bars.mqh 181 20
token inesperado 'DBL_MAX' no lado direito de ':::' Bars.mqh 196 20
token inesperado 'DBL_MIN' no lado direito de ':::' TicksPicture.mqh 112 21
token inesperado 'DBL_MAX' no lado direito de ':::' TicksPicture.mqh 113 20
token inesperado 'clrNONE' no lado direito de ':::' ChartObjectTicks.mqh 14 87
token inesperado 'clrNONE' no lado direito de '::' ChartObjectTicks.mqh 15 87
token inesperado 'clrNONE' no lado direito de ':::' ChartObjectTicks.mqh 16 93
Erros
Olá, obrigado pelo indicador de ticks. Seria difícil codificar bolhas (ou círculos) desenhadas acima das linhas para volume de ticks de compra e venda (AMP futures mt5 tem volume real em ticks, tamanho da bolha = volume, cor = direção), algo semelhante ao software Bookmap. Isso seria fenomenal. Atualizei o código para que ele compile e funcione corretamente.