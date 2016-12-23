Pegar Strike (Preco de exercício) Opção - MQL5
Olá, eu estou programando um EA para o mql5 e preciso pegar o strike (preço de exercício) de uma opção.
Eu estou usando a função SymbolInfoDouble( "Opção", SYMBOL_OPTION_STRIKE) que eu pegue daqui, mas sempre retorna 0.0, não importa com qual opção eu tente.
Se alguem pudesse me ajudar eu agradeceria muito...
Obrigado.
Olá lucas_heise,
A disponibilização dessa informação é de responsabilidade da corretora que fornece os dados para o MT5. Entretanto, em algumas corretoras essa informação realmente não está atualizada ou simplesmente não é disponibilizada.
Mas em alguns casos é possível capturar o strike da opção pelo nome (ou comentário) do ativo.
Veja imagem abaixo.
Abraços,
Malacarne
Obrigado pela sua resposta. Quando eu entro nesse mesmo quadro que você me mandou, também aparece o strike. Mas como eu pegaria esse mesmo valor (15.25) por código?
Obrigado de novo!
Olá lucas_heise,
Você precisa utilizar a função SymbolInfoString: https://www.mql5.com/pt/docs/marketinformation/symbolinfostring
Abraços,
Malacarne
