Pegar Strike (Preco de exercício) Opção - MQL5

Olá, eu estou programando um EA para o mql5 e preciso pegar o strike (preço de exercício) de uma opção.

Eu estou usando a função  SymbolInfoDouble( "Opção", SYMBOL_OPTION_STRIKE) que eu pegue daqui, mas sempre retorna 0.0, não importa com qual opção eu tente.

Se alguem pudesse me ajudar eu agradeceria muito...

Obrigado.

 
lucas_heise:

Olá lucas_heise,

A disponibilização dessa informação é de responsabilidade da corretora que fornece os dados para o MT5. Entretanto, em algumas corretoras essa informação realmente não está atualizada ou simplesmente não é disponibilizada.

Mas em alguns casos é possível capturar o strike da opção pelo nome (ou comentário) do ativo.

Veja imagem abaixo.

Abraços,
Malacarne

 
Obrigado pela sua resposta. Quando eu entro nesse mesmo quadro que você me mandou, também aparece o strike. Mas como eu pegaria esse mesmo valor (15.25) por código?

Obrigado de novo! 

 
Olá lucas_heise,

Você precisa utilizar a função SymbolInfoString: https://www.mql5.com/pt/docs/marketinformation/symbolinfostring

Abraços,
Malacarne

Documentação sobre MQL5: Informações de Mercado / SymbolInfoString
