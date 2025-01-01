Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaFunções de associaçãoCGeneralizedBellShapedMembershipFunctionA ABCGetValue A (Método Get) Retorna o coeficiente de concentração da função de associação. double A() Valor de retorno Valor do coeficiente de concentração. A (Método Set) Define o coeficiente de concentração da função de associação. void A( const double a // valor do coeficiente de concentração ) Parâmetros a [in] Coeficiente de concentração da função de associação. CGeneralizedBellShapedMembershipFunction B