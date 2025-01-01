Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаФункции принадлежностиCGeneralizedBellShapedMembershipFunctionA ABCGetValue A (Метод Get) Возвращает коэффициент концентрации функции принадлежности. double A() Возвращаемое значение Значение коэффициента концентрации. A (Метод Set) Устанавливает коэффициент концентрации функции принадлежности. void А( const double a // значение коэффициента концентрации ) Параметры a [in] Коэффициент концентрации функции принадлежности. CGeneralizedBellShapedMembershipFunction B