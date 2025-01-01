ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаФункции принадлежностиCGeneralizedBellShapedMembershipFunctionA 

A (Метод Get)

Возвращает коэффициент концентрации функции принадлежности.

double  A()

Возвращаемое значение

Значение коэффициента концентрации.

A (Метод Set)

Устанавливает коэффициент концентрации функции принадлежности.

void  А(
   const double  a      // значение коэффициента концентрации 
   )

Параметры

a

[in]  Коэффициент концентрации функции принадлежности.

 

B