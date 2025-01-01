DocumentaçãoSeções
OnThumbDragStart

O manipulador de eventos do controle "ThumbDragStart" (início para arrastar).

virtual bool  OnThumbDragStart()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O evento "ThumbDragStart" ocorre no início da operação de arrastar.