MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCScrollVOnThumbDragStart CreateIncCreateDecCreateThumbOnResizeOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnThumbDragStart L'event handler del controllo "ThumbDragStart" (processo di trascinamento avviato). virtual bool OnThumbDragStart() Valore di ritorno true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false. Nota L'evento "ThumbDragStart" si verifica all'inizio della operazione di trascinamento. OnChangePos OnThumbDragProcess