OnThumbDragStart Виртуальный обработчик события "ThumbDragStart" (начало операции перетаскивания) элемента управления CScrollV. virtual bool OnThumbDragStart() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. Примечание Событие "ThumbDragStart" происходит при начале операции перетаскивания элемента управления.