OnThumbDragStart

Виртуальный обработчик события "ThumbDragStart" (начало операции перетаскивания) элемента управления CScrollV.

virtual bool  OnThumbDragStart()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Событие "ThumbDragStart" происходит при начале операции перетаскивания элемента управления.