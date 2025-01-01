OnThumbDragEnd

O manipulador de eventos do controle "ThumbDragEnd" (finalizado o processo de arrastar).

virtual bool OnThumbDragEnd()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O "ThumbDragEnd" ocorre quando a operação de arrastar do controle da barra de rolagem (botão polegar) estiver concluída.