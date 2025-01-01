OnThumbDragEnd

Le gestionnaire d'évènement "ThumbDragEnd" (fin du déplacement de l'ascenseur) du contrôle.

virtual bool OnThumbDragEnd()

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.

Note

L'évènement "ThumbDragEnd" est généré lorsque le déplacement du contrôle de la barre de défilement (l'ascenseur) est terminé.