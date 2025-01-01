Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCScrollVOnThumbDragEnd CreateIncCreateDecCreateThumbOnResizeOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnThumbDragEnd Виртуальный обработчик события "ThumbDragEnd" (завершение операции перетаскивания) элемента управления CScrollV. virtual bool OnThumbDragEnd() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. Примечание Событие "ThumbDragEnd" происходит по завершении операции перетаскивания элемента управления. OnThumbDragProcess CalcPos