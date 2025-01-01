Commenti

I commenti multi-riga iniziano con la coppia di simboli /* e termina con */ questa. Tali tipi di commenti non possono essere nidificati. Commenti a riga singola iniziano con la coppia di simboli // e termina con il carattere di nuova riga, essi possono essere annidati in altri commenti su più righe. I commenti sono consentiti ovunque dove gli spazi siano consentiti, e possono avere qualsiasi numero di spazi tra loro.

Esempi: