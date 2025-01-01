Commentaires

Les commentaires multi-lignes commencent avec les symboles /* et se terminent avec */. Ce type de commentaires ne peut pas être imbriqué. Les commentaires sur une seule ligne commencent avec les symboles // et se terminent avec le caractère de fin de ligne, ils peuvent être imbriqués dans des commentaires multi-lignes. Les commentaires sont autorisés partout où les espaces sont autorisés, ils peuvent avoir n'importe quel nombre d'espaces.

Exemples :