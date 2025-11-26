- 자본
- 축소
트레이드:
942
이익 거래:
657 (69.74%)
손실 거래:
285 (30.25%)
최고의 거래:
89.25 USD
최악의 거래:
-73.69 USD
총 수익:
2 516.54 USD (109 930 pips)
총 손실:
-1 247.90 USD (101 209 pips)
연속 최대 이익:
17 (36.14 USD)
연속 최대 이익:
110.96 USD (8)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.55%
최근 거래:
32 분 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
10.97
롱(주식매수):
471 (50.00%)
숏(주식차입매도):
471 (50.00%)
수익 요인:
2.02
기대수익:
1.35 USD
평균 이익:
3.83 USD
평균 손실:
-4.38 USD
연속 최대 손실:
4 (-76.27 USD)
연속 최대 손실:
-76.27 USD (4)
월별 성장률:
10.88%
연간 예측:
132.01%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
115.67 USD (9.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.93% (115.67 USD)
자본금별:
18.55% (296.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD.s
|533
|AUDCAD.s
|409
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD.s
|807
|AUDCAD.s
|461
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD.s
|433
|AUDCAD.s
|8.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +89.25 USD
최악의 거래: -74 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +36.14 USD
연속 최대 손실: -76.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MakeCapital-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 400 USD
254%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
29
100%
942
69%
100%
2.01
1.35
USD
USD
19%
1:500