Junhui Wang

AUDCAD12

Junhui Wang
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 400 USD в месяц
прирост с 2025 242%
MakeCapital-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
893
Прибыльных трейдов:
621 (69.54%)
Убыточных трейдов:
272 (30.46%)
Лучший трейд:
89.25 USD
Худший трейд:
-73.69 USD
Общая прибыль:
2 408.66 USD (104 022 pips)
Общий убыток:
-1 197.64 USD (95 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (36.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.96 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.55%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.47
Длинных трейдов:
443 (49.61%)
Коротких трейдов:
450 (50.39%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
1.36 USD
Средняя прибыль:
3.88 USD
Средний убыток:
-4.40 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-76.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.27 USD (4)
Прирост в месяц:
10.12%
Годовой прогноз:
122.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
115.67 USD (9.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.93% (115.67 USD)
По эквити:
18.55% (296.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD.s 508
AUDCAD.s 385
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD.s 780
AUDCAD.s 431
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD.s -244
AUDCAD.s 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.25 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +36.14 USD
Макс. убыток в серии: -76.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MakeCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AUDCAD12
400 USD в месяц
242%
0
0
USD
1.7K
USD
27
100%
893
69%
100%
2.01
1.36
USD
19%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.