- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
893
Прибыльных трейдов:
621 (69.54%)
Убыточных трейдов:
272 (30.46%)
Лучший трейд:
89.25 USD
Худший трейд:
-73.69 USD
Общая прибыль:
2 408.66 USD (104 022 pips)
Общий убыток:
-1 197.64 USD (95 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (36.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.96 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.55%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.47
Длинных трейдов:
443 (49.61%)
Коротких трейдов:
450 (50.39%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
1.36 USD
Средняя прибыль:
3.88 USD
Средний убыток:
-4.40 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-76.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.27 USD (4)
Прирост в месяц:
10.12%
Годовой прогноз:
122.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
115.67 USD (9.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.93% (115.67 USD)
По эквити:
18.55% (296.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD.s
|508
|AUDCAD.s
|385
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD.s
|780
|AUDCAD.s
|431
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD.s
|-244
|AUDCAD.s
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.25 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +36.14 USD
Макс. убыток в серии: -76.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MakeCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
400 USD в месяц
242%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
27
100%
893
69%
100%
2.01
1.36
USD
USD
19%
1:500