Junhui Wang

AUDCAD12

Junhui Wang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 400 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 244%
MakeCapital-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
898
Gewinntrades:
624 (69.48%)
Verlusttrades:
274 (30.51%)
Bester Trade:
89.25 USD
Schlechtester Trade:
-73.69 USD
Bruttoprofit:
2 419.16 USD (104 641 pips)
Bruttoverlust:
-1 201.66 USD (95 670 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (36.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
110.96 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.55%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
10.53
Long-Positionen:
443 (49.33%)
Short-Positionen:
455 (50.67%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-76.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-76.27 USD (4)
Wachstum pro Monat :
9.48%
Jahresprognose:
115.05%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
115.67 USD (9.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.93% (115.67 USD)
Kapital:
18.55% (296.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD.s 513
AUDCAD.s 385
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD.s 787
AUDCAD.s 431
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD.s -25
AUDCAD.s 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +89.25 USD
Schlechtester Trade: -74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -76.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MakeCapital-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
