Negociações:
893
Negociações com lucro:
621 (69.54%)
Negociações com perda:
272 (30.46%)
Melhor negociação:
89.25 USD
Pior negociação:
-73.69 USD
Lucro bruto:
2 408.66 USD (104 022 pips)
Perda bruta:
-1 197.64 USD (95 270 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (36.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
110.96 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.55%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
10.47
Negociações longas:
443 (49.61%)
Negociações curtas:
450 (50.39%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
1.36 USD
Lucro médio:
3.88 USD
Perda média:
-4.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-76.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.27 USD (4)
Crescimento mensal:
10.12%
Previsão anual:
122.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
115.67 USD (9.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.93% (115.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.55% (296.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD.s
|508
|AUDCAD.s
|385
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD.s
|780
|AUDCAD.s
|431
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD.s
|-244
|AUDCAD.s
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +89.25 USD
Pior negociação: -74 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +36.14 USD
Máxima perda consecutiva: -76.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MakeCapital-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
