- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
893
利益トレード:
621 (69.54%)
損失トレード:
272 (30.46%)
ベストトレード:
89.25 USD
最悪のトレード:
-73.69 USD
総利益:
2 408.66 USD (104 022 pips)
総損失:
-1 197.64 USD (95 270 pips)
最大連続の勝ち:
17 (36.14 USD)
最大連続利益:
110.96 USD (8)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.55%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
10.47
長いトレード:
443 (49.61%)
短いトレード:
450 (50.39%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
1.36 USD
平均利益:
3.88 USD
平均損失:
-4.40 USD
最大連続の負け:
4 (-76.27 USD)
最大連続損失:
-76.27 USD (4)
月間成長:
10.12%
年間予想:
122.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
115.67 USD (9.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.93% (115.67 USD)
エクイティによる:
18.55% (296.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD.s
|508
|AUDCAD.s
|385
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD.s
|780
|AUDCAD.s
|431
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD.s
|-244
|AUDCAD.s
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +89.25 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +36.14 USD
最大連続損失: -76.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MakeCapital-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
400 USD/月
242%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
27
100%
893
69%
100%
2.01
1.36
USD
USD
19%
1:500