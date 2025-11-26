SeñalesSecciones
Junhui Wang

AUDCAD12

Junhui Wang
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 242%
MakeCapital-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
893
Transacciones Rentables:
621 (69.54%)
Transacciones Irrentables:
272 (30.46%)
Mejor transacción:
89.25 USD
Peor transacción:
-73.69 USD
Beneficio Bruto:
2 408.66 USD (104 022 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 197.64 USD (95 270 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (36.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
110.96 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.55%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
10.47
Transacciones Largas:
443 (49.61%)
Transacciones Cortas:
450 (50.39%)
Factor de Beneficio:
2.01
Beneficio Esperado:
1.36 USD
Beneficio medio:
3.88 USD
Pérdidas medias:
-4.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-76.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-76.27 USD (4)
Crecimiento al mes:
10.12%
Pronóstico anual:
122.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
115.67 USD (9.93%)
Reducción relativa:
De balance:
9.93% (115.67 USD)
De fondos:
18.55% (296.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD.s 508
AUDCAD.s 385
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD.s 780
AUDCAD.s 431
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD.s -244
AUDCAD.s 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +89.25 USD
Peor transacción: -74 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +36.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -76.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MakeCapital-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.