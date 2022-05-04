오류, 버그, 질문 - 페이지 859 1...852853854855856857858859860861862863864865866...3184 새 코멘트 --- 2012.10.18 16:06 #8581 Roffild : 따라서 이 함수는 Optimization=CustomMax 인 경우에만 호출됩니다. 그리고 잡지의 수표와 배포는 무엇을 주었습니까? Roffild 2012.10.18 16:19 #8582 그리고 테스터의 "입력 매개변수" 탭에서 전체 최적화 양(가장 낮은 것)의 수에 대한 비트 심도(공백)를 추가하고 [계산기에] 복사되도록 합니다. Roffild 2012.10.18 16:24 #8583 일반적으로 이 기능을 다음과 같이 처음 사용했습니다. 부울 IsGraphic = true; 무효 OnTesterInit() { //---- IsGraphic = (MQL5InfoInteger( MQL5_VISUAL_MODE ) > 0); Print(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE), "안녕하세요, 테스터!"); //---- } 하지만 최적화를 위한 것임을 알게 되었습니다. Roman Ignatev 2012.10.18 21:50 #8584 안녕하세요! 설치된 모든 MT5 단말기가 업데이트되었으며 "신호" 탭이 모두 사라졌습니다. MQ 사이트에서 새 터미널 다운로드: 유사하게 이 탭이 없습니다. 참조: Windows 7 x64 Professional, Rus 무엇을 할까요? 감사해요 Alexey Petrov 2012.10.19 08:02 #8585 kotox : 설치된 모든 MT5 단말기가 업데이트되었으며 "신호" 탭이 모두 사라졌습니다. 무엇을 할까요? MetaQuotes-Demo 서버에 연결을 시도하고, 신호를 사용하는 기능은 연결하려는 서버에서 비활성화되었을 가능성이 큽니다. Vladislav Andruschenko 2012.10.19 13:41 #8586 여보세요, 사진을 저장해서 사이트에 올리려고 하는데 터미널을 통해 사이트에 저장하면 아래와 같은 그림이 나옵니다. 이미지 링크: https://www.mql5.com/en/charts/12560/usdcad-h1-metaquotes-software-corp 실제 일정은 저것들. 어떤 개체도 저장하지 않습니다. (있는 그대로)로 저장된 경우에만 객체를 저장합니다. 이전에는 모든 것이 좋았기 때문에 묻습니다. Chart USDCAD, H1, 2012.10.19 11:37 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo www.mql5.com Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.19 11:37 UTC. --- 2012.10.19 14:03 #8587 Vladon : 저것들. 어떤 개체도 저장하지 않습니다. 저장됩니다. 터미널이 링크의 존재에 의해 귀하의 애플리케이션을 광고하는 것으로 간주했을 뿐입니다. 그리고 제대로 했다. 포럼에서 여전히 PR인을 인식하지 못하고 자동으로 차단하는 것이 유감입니다. 그는 그를 도와야 합니다. 때때로. 하지만 우리는 그것에 노력하고 있습니다. 힌트가 명확합니까? ;) Vladislav Andruschenko 2012.10.19 14:04 #8588 sergeev : 저장됩니다. 터미널이 링크의 존재에 의해 귀하의 애플리케이션을 광고하는 것으로 간주했을 뿐입니다. 그리고 제대로 했다. 포럼에서 여전히 PR인을 인식하지 못하고 자동으로 차단하는 것이 유감입니다. 그는 그를 도와야 합니다. 때때로. 하지만 우리는 그것에 노력하고 있습니다. 힌트가 명확합니까? ;) 예, 하나가 다른 하나와 무슨 상관이 있습니까? 그가 라인을 저장하지 않은 이유를 말해? Vladislav Andruschenko 2012.10.19 14:10 #8589 일종의 국경초소라든가, Vladislav Andruschenko 2012.10.19 15:00 #8590 sergeev : 저장됩니다. 터미널이 링크의 존재에 의해 귀하의 애플리케이션을 광고하는 것으로 간주했을 뿐입니다. 그리고 제대로 했다. 포럼에서 여전히 PR인을 인식하지 못하고 자동으로 차단하는 것이 유감입니다. 그는 그를 도와야 합니다. 때때로. 하지만 우리는 그것에 노력하고 있습니다. 힌트가 명확합니까? ;) 슈퍼 중재자 유머에 감사드립니다. 감사합니다. 하지만 여전히 존재하는 문제를 이해하고 싶습니다. 얼굴에 홍보맨으로 보이지 않기 위해 여기에 이 사이트에 대한 링크가 있습니다(있는 그대로 저장됨): https://www.mql5.com/en/charts/12582/usdcad-h1-metaquotes-software-corp 여기 그녀는 친절하지 않습니다 위치 : https://www.mql5.com/en/charts/12581/usdcad-h1-metaquotes-software-corp 확인 그러나 여기에서도 일반 텍스트는 저장되지 않습니다. https://www.mql5.com/en/charts/12583/usdcad-h1-metaquotes-software-corp 이것은 다음과 같습니다(있는 그대로 저장됨): https://www.mql5.com/en/charts/12589/usdcad-h1-metaquotes-software-corp Chart USDCAD, H1, 2012.10.19 12:37 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo www.mql5.com Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.19 12:37 UTC. 1...852853854855856857858859860861862863864865866...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
따라서 이 함수는 Optimization=CustomMax 인 경우에만 호출됩니다.
일반적으로 이 기능을 다음과 같이 처음 사용했습니다.
부울 IsGraphic = true;
무효 OnTesterInit(){
//----
IsGraphic = (MQL5InfoInteger( MQL5_VISUAL_MODE ) > 0);
Print(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE), "안녕하세요, 테스터!");
//----
}
안녕하세요!
설치된 모든 MT5 단말기가 업데이트되었으며 "신호" 탭이 모두 사라졌습니다.
MQ 사이트에서 새 터미널 다운로드: 유사하게 이 탭이 없습니다.
참조: Windows 7 x64 Professional, Rus
무엇을 할까요?
감사해요
kotox :
설치된 모든 MT5 단말기가 업데이트되었으며 "신호" 탭이 모두 사라졌습니다.
무엇을 할까요?
MetaQuotes-Demo 서버에 연결을 시도하고,
신호를 사용하는 기능은 연결하려는 서버에서 비활성화되었을 가능성이 큽니다.
여보세요,
사진을 저장해서 사이트에 올리려고 하는데 터미널을 통해 사이트에 저장하면 아래와 같은 그림이 나옵니다.
이미지 링크: https://www.mql5.com/en/charts/12560/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
실제 일정은
저것들. 어떤 개체도 저장하지 않습니다.
(있는 그대로)로 저장된 경우에만 객체를 저장합니다.
이전에는 모든 것이 좋았기 때문에 묻습니다.
저것들. 어떤 개체도 저장하지 않습니다.
저장됩니다.
터미널이 링크의 존재에 의해 귀하의 애플리케이션을 광고하는 것으로 간주했을 뿐입니다. 그리고 제대로 했다.
포럼에서 여전히 PR인을 인식하지 못하고 자동으로 차단하는 것이 유감입니다.
그는 그를 도와야 합니다. 때때로. 하지만 우리는 그것에 노력하고 있습니다.
힌트가 명확합니까?
;)
저장됩니다.
터미널이 링크의 존재에 의해 귀하의 애플리케이션을 광고하는 것으로 간주했을 뿐입니다. 그리고 제대로 했다.
포럼에서 여전히 PR인을 인식하지 못하고 자동으로 차단하는 것이 유감입니다.
그는 그를 도와야 합니다. 때때로. 하지만 우리는 그것에 노력하고 있습니다.
힌트가 명확합니까?
;)
예, 하나가 다른 하나와 무슨 상관이 있습니까?
그가 라인을 저장하지 않은 이유를 말해?
저장됩니다.
터미널이 링크의 존재에 의해 귀하의 애플리케이션을 광고하는 것으로 간주했을 뿐입니다. 그리고 제대로 했다.
포럼에서 여전히 PR인을 인식하지 못하고 자동으로 차단하는 것이 유감입니다.
그는 그를 도와야 합니다. 때때로. 하지만 우리는 그것에 노력하고 있습니다.
힌트가 명확합니까?
;)
슈퍼 중재자 유머에 감사드립니다. 감사합니다. 하지만 여전히 존재하는 문제를 이해하고 싶습니다.
얼굴에 홍보맨으로 보이지 않기 위해
여기에 이 사이트에 대한 링크가 있습니다(있는 그대로 저장됨): https://www.mql5.com/en/charts/12582/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
여기 그녀는 친절하지 않습니다 위치 : https://www.mql5.com/en/charts/12581/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
확인
그러나 여기에서도 일반 텍스트는 저장되지 않습니다.
https://www.mql5.com/en/charts/12583/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
이것은 다음과 같습니다(있는 그대로 저장됨): https://www.mql5.com/en/charts/12589/usdcad-h1-metaquotes-software-corp