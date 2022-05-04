오류, 버그, 질문 - 페이지 859

새 코멘트
 
Roffild :

따라서 이 함수는 Optimization=CustomMax 인 경우에만 호출됩니다.

그리고 잡지의 수표와 배포는 무엇을 주었습니까?
 
그리고 테스터의 "입력 매개변수" 탭에서 전체 최적화 양(가장 낮은 것)의 수에 대한 비트 심도(공백)를 추가하고 [계산기에] 복사되도록 합니다.
 

일반적으로 이 기능을 다음과 같이 처음 사용했습니다.

부울 IsGraphic = true;

무효 OnTesterInit()

{
//----
IsGraphic = (MQL5InfoInteger( MQL5_VISUAL_MODE ) > 0);
Print(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE), "안녕하세요, 테스터!");
//----
}
하지만 최적화를 위한 것임을 알게 되었습니다.
 

안녕하세요!

설치된 모든 MT5 단말기가 업데이트되었으며 "신호" 탭이 모두 사라졌습니다.

MQ 사이트에서 새 터미널 다운로드: 유사하게 이 탭이 없습니다.

참조: Windows 7 x64 Professional, Rus

무엇을 할까요?

감사해요

 

kotox :

설치된 모든 MT5 단말기가 업데이트되었으며 "신호" 탭이 모두 사라졌습니다.

무엇을 할까요?

MetaQuotes-Demo 서버에 연결을 시도하고,

신호를 사용하는 기능은 연결하려는 서버에서 비활성화되었을 가능성이 큽니다.

 

여보세요,

사진을 저장해서 사이트에 올리려고 하는데 터미널을 통해 사이트에 저장하면 아래와 같은 그림이 나옵니다.

이미지 링크: https://www.mql5.com/en/charts/12560/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

https://charts.mql5.com/1/24/usdcad-h1-metaquotes-software-corp-3.png

실제 일정은


저것들. 어떤 개체도 저장하지 않습니다.

(있는 그대로)로 저장된 경우에만 객체를 저장합니다.

이전에는 모든 것이 좋았기 때문에 묻습니다.

Chart USDCAD, H1, 2012.10.19 11:37 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Chart USDCAD, H1, 2012.10.19 11:37 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.19 11:37 UTC.
 
Vladon :

저것들. 어떤 개체도 저장하지 않습니다.


저장됩니다.

터미널이 링크의 존재에 의해 귀하의 애플리케이션을 광고하는 것으로 간주했을 뿐입니다. 그리고 제대로 했다.

포럼에서 여전히 PR인을 인식하지 못하고 자동으로 차단하는 것이 유감입니다.

그는 그를 도와야 합니다. 때때로. 하지만 우리는 그것에 노력하고 있습니다.


힌트가 명확합니까?

;)

 
sergeev :

저장됩니다.

터미널이 링크의 존재에 의해 귀하의 애플리케이션을 광고하는 것으로 간주했을 뿐입니다. 그리고 제대로 했다.

포럼에서 여전히 PR인을 인식하지 못하고 자동으로 차단하는 것이 유감입니다.

그는 그를 도와야 합니다. 때때로. 하지만 우리는 그것에 노력하고 있습니다.


힌트가 명확합니까?

;)

예, 하나가 다른 하나와 무슨 상관이 있습니까?

그가 라인을 저장하지 않은 이유를 말해?

 
일종의 국경초소라든가,
 
sergeev :

저장됩니다.

터미널이 링크의 존재에 의해 귀하의 애플리케이션을 광고하는 것으로 간주했을 뿐입니다. 그리고 제대로 했다.

포럼에서 여전히 PR인을 인식하지 못하고 자동으로 차단하는 것이 유감입니다.

그는 그를 도와야 합니다. 때때로. 하지만 우리는 그것에 노력하고 있습니다.


힌트가 명확합니까?

;)

슈퍼 중재자 유머에 감사드립니다. 감사합니다. 하지만 여전히 존재하는 문제를 이해하고 싶습니다.

얼굴에 홍보맨으로 보이지 않기 위해

여기에 이 사이트에 대한 링크가 있습니다(있는 그대로 저장됨): https://www.mql5.com/en/charts/12582/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

여기 그녀는 친절하지 않습니다   위치 : https://www.mql5.com/en/charts/12581/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

확인

그러나 여기에서도 일반 텍스트는 저장되지 않습니다.

https://www.mql5.com/en/charts/12583/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

이것은 다음과 같습니다(있는 그대로 저장됨): https://www.mql5.com/en/charts/12589/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

Chart USDCAD, H1, 2012.10.19 12:37 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Chart USDCAD, H1, 2012.10.19 12:37 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.19 12:37 UTC.
1...852853854855856857858859860861862863864865866...3184
새 코멘트