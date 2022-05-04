오류, 버그, 질문 - 페이지 853 1...846847848849850851852853854855856857858859860...3184 새 코멘트 Гребенев Вячеслав 2012.10.07 20:00 #8521 1. 편집기에서 보기 도구를 눌렀을 때 편집기가 닫히는 이유는 무엇입니까? 도구 창에 아무 것도 표시되지 않습니다. 2. 도움말에는 내용이 표시되지만 기사 자체는 표시되지 않는 이유는 무엇입니까? 새로고침 도움말 은 도움이 되지 않습니다. 3. 터미널 로그에 OpenCl을 찾을 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 더 나은 성능을 위해 최신 비디오 드라이버를 설치하십시오. 그리고 또 다른 예외는 주석 없이 작성합니다. Windows를 복원하고 MT5 업데이트를 설치하려고 했지만 도움이 되지 않았습니다. 나는 정말로 그것을 모두 부수고 다시 조립하고 싶지 않습니다. 백테스트에서 훌륭한 EA! 메커니즘을 설명합니다. 한 시장 정적 배열? Renat Fatkhullin 2012.10.07 21:48 #8522 Virty : 1. 보기 도구를 클릭하면 편집기가 닫히는 이유는 무엇입니까? 도구 창에는 아무 것도 표시되지 않습니다. 즉, 편집자가 넘어진다? 어떤 편집기 버전, 705? 2. 도움말에는 내용이 표시되지만 기사 자체는 표시되지 않는 이유는 무엇입니까? 새로고침 도움말 은 도움이 되지 않습니다. 스크린샷을 제공할 수 있습니까? 3. 터미널 로그에 OpenCl을 찾을 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 더 나은 성능을 위해 최신 비디오 드라이버를 설치하십시오. 그리고 또 다른 예외는 주석 없이 작성합니다. 비디오 드라이버를 최신으로 업데이트하십시오. 그리고 예외 쓰기에서는 무엇입니까? 로그에서 줄을 복사합니다. 메뉴에서 쉽게 수행할 수 있습니다. Windows를 복원하고 MT5 업데이트를 설치하려고 했지만 도움이 되지 않았습니다. 정말 다 부수고 다시 조립하고 싶지 않습니다. 정확한 운영 체제 버전은 무엇입니까? 서비스 팩이 없는 아주 오래된 Windows XP가 아닐까요? 최신 버전의 터미널로 업그레이드하려면 MetaQuotes-Demo 서버에 연결하여 데모 계정을 만드십시오. Valerii Mazurenko 2012.10.08 01:00 #8523 이해할 수 없는 오류에 직면했습니다. 금요일 자정에 가까워지자 EA는 NordFX-Server 서버에서 테스트를 중단했지만 몇 시간 전에는 모든 것이 정상이었습니다. 인쇄 등으로 수신: NN 0 Core 1 13 : 38 : 13 2009.10 . 01 08 : 00 : 00 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT FH 0 Core 1 13 : 38 : 13 2009.10 . 01 08 : 00 : 00 _price: 2.2168 ; price: 2.2168 OL 0 Core 1 13 : 38 : 13 2009.10 . 01 08 : 00 : 00 0.1 ; 50.0 ; 0.1 HD 0 Core 1 13 : 38 : 13 2009.10 . 01 08 : 00 : 00 tp: 2.0517 ; sl: 2.2616 PM 0 Core 1 13 : 38 : 13 2009.10 . 01 08 : 00 : 00 OrderType: ORDER_TYPE_SELL_LIMIT HL 2 Core 1 13 : 38 : 13 2009.10 . 01 08 : 00 : 00 failed sell limit 0.10 GBPNZD at 2.2168 sl: 2.2616 tp: 2.0517 [ Invalid order type ] _price - 조정된 가격(정지 및 동결 수준을 확인한 후); 가격 - 초기; 세 번째 줄 - 분. 많은, 최대 거래의 로트 및 볼륨 . 내가 방금 하지 않은 것 – 그리고 필드를 무효화하고 새 도움말을 위한 도움말을 뒤져 포럼에서 삽질한 – 문제는 해결되지 않았습니다. 그건 그렇고,이 기능은 내가 챔피언십에서 사용하고 지난 챔피언십에서도 마찬가지였습니다. 즉, 어느 정도 확신합니다. 나는 GoMarkets-Demo 서버를 시도했습니다 - 같은 것입니다. Metaquotes-Demo 서버를 시도했습니다 - 정상적으로 작동합니다(!?) 그러나 시장이 열리면서 동일한 Expert Advisor가 NordFX-Server에서 시작되었습니다(단, 터미널은 업데이트됨). JM 0 Core 1 01 : 36 : 07 2009.10 . 01 08 : 00 : 00 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT RI 0 Core 1 01 : 36 : 07 2009.10 . 01 08 : 00 : 00 _price: 2.2168 ; price: 2.2168 CK 0 Core 1 01 : 36 : 07 2009.10 . 01 08 : 00 : 00 0.1 ; 50.0 ; 0.1 LE 0 Core 1 01 : 36 : 07 2009.10 . 01 08 : 00 : 00 tp: 2.0517 ; sl: 2.2616 LM 0 Core 1 01 : 36 : 07 2009.10 . 01 08 : 00 : 00 OrderType: ORDER_TYPE_SELL_LIMIT PP 0 Core 1 01 : 36 : 07 GBPUSD: symbol to be synchronized RE 0 Core 1 01 : 36 : 07 GBPUSD: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received QL 0 Core 1 01 : 36 : 07 GBPUSD: load 4310 bytes of history data to synchronize FJ 0 Core 1 01 : 36 : 07 GBPUSD: history synchronized from 2000.01 . 03 to 2012.10 . 05 MS 0 Core 1 01 : 36 : 07 2009.10 . 01 08 : 00 : 08 sell limit 0.10 GBPNZD at 2.2168 sl: 2.2616 tp: 2.0517 ( 2.2148 / 2.2150 / 2.2148 ) 보시다시피 - 모든 것이 동일하고 한 가지 작은 차이(중요한지 아닌지는 모르겠습니다) - GBPUSD가 재개되었고 거래가 성공적으로 완료되었습니다. 글쎄, 적어도 그는 모든 것에 득점하고 주말에 쉬고 무엇이 잘못되었는지에 대해 머리를 숙이지 않았습니다. :) Valerii Mazurenko 2012.10.08 01:27 #8524 705번째 버전의 새로운 경고에 만족합니다. possible use of uninitialized variable 'openp' mvpUtils.mqh 47 146 possible use of uninitialized variable 'cnt2' mvpUtils.mqh 93 20 possible use of uninitialized variable 'RetF' mvpUtils.mqh 97 19 모든 변수가 정확하게 초기화될 뿐만 아니라( openp 는 트랜잭션 중에 초기화되며 전체 기록을 요청하면 분명히 in 이 out 또는 inout 보다 빠를 것입니다. 그러나 이 경우 컴파일러가 텔레패스가 아니라는 데 동의합니다. cnt2 - 나는 작은 결함이 있다고 생각합니다. int cnt2; for ( int f = 1 ; f <= 100 ; f++) { tempHPR = 1 ; cnt2 = 0 ; //------------------какой-то код-------- } Print (cnt2); // <- на эту строчку выдаёт warning 결국 사이클이 적어도 한 번은 계속 실행될 것이 분명합니다. RetF - openp 와 유사합니다. 즉, 컴파일러가 경고를 발행할 권리가 있음을 인정합니다) 그러나 질문은 다릅니다. 포함의 오류는 이 포함을 사용하는 것을 컴파일할 때만 발행됩니다. 포함 자체를 컴파일하는 경우 경고가 발행되지 않습니다. Renat Fatkhullin 2012.10.08 02:24 #8525 notused : 705번째 버전의 새로운 경고에 만족합니다. 모든 변수가 정확하게 초기화될 뿐만 아니라( openp 는 트랜잭션 중에 초기화되며 전체 기록을 요청하면 분명히 in 이 out 또는 inout 보다 빠를 것입니다. 그러나 이 경우 컴파일러가 텔레패스가 아니라는 데 동의합니다. cnt2 - 나는 작은 결함이 있다고 생각합니다. 결국 사이클이 적어도 한 번은 계속 실행될 것이 분명합니다. RetF - openp 와 유사합니다. 즉, 컴파일러가 경고를 발행할 권리가 있음을 인정합니다) 이것이 분석기의 첫 번째 버전이지만 조정할 것입니다. 그러나 질문은 다릅니다. 포함의 오류는 이 포함을 사용하는 것을 컴파일할 때만 발행됩니다. 포함 자체를 컴파일하는 경우 경고가 발행되지 않습니다. 포함자는 코드 생성 단계를 거치지 않으므로 일부 검사가 작동하지 않습니다. 이는 Includer가 독립 실행형 프로그램이 아니며 최적화 시 실행 흐름 분석을 위한 진입점이 없기 때문에 해당 기능이 거의 완전히 제거되기 때문입니다. Valerii Mazurenko 2012.10.08 02:39 #8526 Renat : 포함자는 코드 생성 단계를 거치지 않으므로 일부 검사가 작동하지 않습니다. 이는 포함 프로그램이 독립 실행형 프로그램이 아니며 최적화되면 실행 흐름을 분석하기 위한 진입점이 없기 때문에 해당 기능이 거의 완전히 제거되기 때문입니다. 알겠습니다. Гребенев Вячеслав 2012.10.08 08:31 #8527 Renat : 즉, 편집자가 넘어진다? 어떤 편집기 버전, 705? 즉, 편집자가 넘어진다? 어떤 편집기 버전, 705? - MetaEditor 5.00 Build 705(2012년 10월 5일) 편집기는 이전의 서비스 가능한 Expert Advisor를 컴파일하고 실행할 수 있습니다. 그러나 고문에 오류가 있으면 씹을 것이고 아무 일도 일어나지 않습니다. 도구 창에는 오류가 표시되지 않습니다. 가을이 오기 전에 스크린샷을 첨부합니다 파일: ScreenHunter_05_Octk_08_10331.jpg 129 kb Гребенев Вячеслав 2012.10.08 08:38 #8528 Renat : 스크린샷을 제공할 수 있습니까? 스크린샷을 첨부합니다. Windows 도움말은 다른 프로그램에서도 작동하지 않습니다. 이전에는 Windows XP SP3을 완전히 다시 설치해야만 처리되었습니다. 글쎄,이 오류는 고칠 수 없습니다. 도움을 위해 사이트로 보내 드리겠습니다. 그건 그렇고, 도움말 사이트는 컴퓨터보다 훨씬 낫습니다. 파일: ScreenHunter_07_Octb_08_10y36.jpg 121 kb Test Account 2012.10.08 08:42 #8529 Virty : 즉, 편집자가 넘어진다? 어떤 편집기 버전, 705? - MetaEditor 5.00 Build 705(2012년 10월 5일) 편집기는 이전의 서비스 가능한 Expert Advisor를 컴파일하고 실행할 수 있습니다. 그러나 고문에 오류가 있으면 씹을 것이고 아무 일도 일어나지 않습니다. 도구 창에는 오류가 표시되지 않습니다. 가을이 오기 전에 스크린샷을 첨부합니다 모든 세부 정보(축 버전, 비트 깊이, 로그, IE 버전)를 서비스 데스크로 보내 보겠습니다. 집에서 시도 - 반복하지 않습니다. 이해할 수 없는 오류에 직면했습니다. 금요일 자정에 가까워지자 EA는 NordFX-Server 서버에서 테스트를 중단했지만 몇 시간 전에는 모든 것이 정상이었습니다. 인쇄 등으로 수신:
_price - 조정된 가격(정지 및 동결 수준을 확인한 후);
가격 - 초기;
세 번째 줄 - 분. 많은, 최대 거래의 로트 및 볼륨 .
내가 방금 하지 않은 것 – 그리고 필드를 무효화하고 새 도움말을 위한 도움말을 뒤져 포럼에서 삽질한 – 문제는 해결되지 않았습니다. 그건 그렇고,이 기능은 내가 챔피언십에서 사용하고 지난 챔피언십에서도 마찬가지였습니다. 즉, 어느 정도 확신합니다.
나는 GoMarkets-Demo 서버를 시도했습니다 - 같은 것입니다.
Metaquotes-Demo 서버를 시도했습니다 - 정상적으로 작동합니다(!?)
그러나 시장이 열리면서 동일한 Expert Advisor가 NordFX-Server에서 시작되었습니다(단, 터미널은 업데이트됨).
보시다시피 - 모든 것이 동일하고 한 가지 작은 차이(중요한지 아닌지는 모르겠습니다) - GBPUSD가 재개되었고 거래가 성공적으로 완료되었습니다.
글쎄, 적어도 그는 모든 것에 득점하고 주말에 쉬고 무엇이 잘못되었는지에 대해 머리를 숙이지 않았습니다. :)
705번째 버전의 새로운 경고에 만족합니다.모든 변수가 정확하게 초기화될 뿐만 아니라( openp 는 트랜잭션 중에 초기화되며 전체 기록을 요청하면 분명히 in 이 out 또는 inout 보다 빠를 것입니다. 그러나 이 경우 컴파일러가 텔레패스가 아니라는 데 동의합니다. cnt2 - 나는 작은 결함이 있다고 생각합니다.
결국 사이클이 적어도 한 번은 계속 실행될 것이 분명합니다. RetF - openp 와 유사합니다. 즉, 컴파일러가 경고를 발행할 권리가 있음을 인정합니다)
그러나 질문은 다릅니다. 포함의 오류는 이 포함을 사용하는 것을 컴파일할 때만 발행됩니다. 포함 자체를 컴파일하는 경우 경고가 발행되지 않습니다.
포함자는 코드 생성 단계를 거치지 않으므로 일부 검사가 작동하지 않습니다.
이는 Includer가 독립 실행형 프로그램이 아니며 최적화 시 실행 흐름 분석을 위한 진입점이 없기 때문에 해당 기능이 거의 완전히 제거되기 때문입니다.
러시아어 뉴스는 다음과 같습니다.
윈도우 8 64비트 705 빌드, 라이트포렉스.
이거 가지고 어디로 갈까요? DC에서, 서비스 데스크에서?