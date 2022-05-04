오류, 버그, 질문 - 페이지 854 1...847848849850851852853854855856857858859860861...3184 새 코멘트 Гребенев Вячеслав 2012.10.08 08:56 #8531 레나트 : 비디오 드라이버를 최신으로 업데이트하십시오. 그리고 예외 쓰기에서는 무엇입니까? 로그에서 줄을 복사합니다. 메뉴에서 쉽게 수행할 수 있습니다. 비디오 장작이 좋습니다-장난감이 작동합니다. 스크린샷을 첨부합니다. 업데이트가 없는 Windows XP SP3. Windows가 금이 가고 거기에 일종의 업데이트가 있기 때문에 업데이트하지 않습니다.이 문제를 확인하는 것 같습니다. 여전히 많은 치질이 있습니다 - 터미널의 뉴스가 시작되지 않음(빈 창을 열면 끝), 터미널의 표시기가 시작되지 않음 - 코드 기반 - 매개변수가 잘못 설정됨 - 스크린샷이 첨부되었지만 살아남을 것입니다 - 가장 중요한 것은 에디터를 부활시키는 것입니다. 파일: ScreenHunter_07_Octb_08_10836.jpg 121 kb ScreenHunter_09_Oct5_08_10954.jpg 107 kb alexx_ee 2012.10.08 09:07 #8532 안녕하세요! MQL5 테스터에서 EA를 테스트하려고 합니다. 처음으로 테스트가 정상적으로 통과했을 때 어드바이저 코드를 변경하고 MetaEditor5에서 컴파일한 후 새 tester5에서 실행했지만 tester5는 새 변경 사항을 보지 못합니다. 동일한 고문을 다른 이름으로 저장하면 모든 것이 정상입니다. *.ex5 파일을 삭제 하려고 시도했는데 매번 도움이 됩니다. 어드바이저의 변경 사항을 해결할 수 있도록 테스터에서 어떤 파일을 삭제해야 하는지 알려주세요?? EA가 표시기에 따라 계산하지만 테스터를 시각화할 때 표시기를 아직 표시하지 않습니다. MT5 빌드 695 메타에디터5 빌드 695 Гребенев Вячеслав 2012.10.08 09:31 #8533 alexvd : 모든 세부 정보(축 버전, 비트 깊이, 로그, IE 버전)를 서비스 데스크로 보내 보겠습니다. 집에서 시도 - 반복하지 않습니다. 오! 정말 감사합니다 - 도움이 되었습니다! IE를 6에서 8로 업데이트했고 모든 것이 작동했습니다(도구가 있는 편집기, Windows 도움말 및 시작 오류가 로그에 남습니다. True , 터미널의 뉴스 에는 헤드라인만 표시됩니다. 음, 예, 이것은 완전히 말도 안되는 소리입니다.) Vladimir Gomonov 2012.10.09 06:15 #8534 gdtt : 러시아어 뉴스는 다음과 같습니다. 윈도우 8 64비트 705 빌드, 라이트포렉스. 이거 가지고 어디로 갈까요? DC에서, 서비스 데스크에서? Windows 설정에서 찾아보세요. 7가지 항목은 주 메뉴 / 제어판 / 지역 및 언어 표준 / 고급 / 유니코드를 지원하지 않는 프로그램의 언어입니다 . 여덟 개 - 아무 생각도 없지만 아날로그가 있어야합니다. Aleksey Sergan 2012.10.09 06:48 #8535 MetaDriver : Windows 설정에서 찾아보세요. 7가지 항목은 주 메뉴 / 제어판 / 지역 및 언어 표준 / 고급 / 유니코드를 지원하지 않는 프로그램의 언어입니다 . 여덟 개 - 아무 생각도 없지만 아날로그가 있어야합니다. 러시아어는 그곳의 언어입니다. 7에서는 비슷하고 동일한 오류입니다. 모든 뉴스가 잘못된 것은 아닙니다. Vladimir Gomonov 2012.10.09 07:04 #8536 gdtt : 러시아어는 그곳의 언어입니다. 7에서는 비슷하고 동일한 오류입니다. 모든 뉴스가 잘못된 것은 아닙니다. 그럼 오. Aleksey Sergan 2012.10.09 11:04 #8537 내가 si를 잘 아는지 모르겠다. private 구성으로 보호되는 클래스 필드에 대한 액세스가 허용되는지 알려주십시오. class tst{ public : void S et ( tst& passed ){ member = passed.member; } private : int member; }; 컴파일러는 경고나 오류를 제공하지 않습니다. --- 2012.10.09 11:12 #8538 gdtt : 내가 si를 잘 아는지 모르겠다. private 구성으로 보호되는 클래스 필드에 대한 액세스가 허용되는지 알려주십시오. 컴파일러는 경고나 오류를 제공하지 않습니다. 어떤 방법으로 금지? 다른 클래스에서 액세스하거나 프로그램에서 이 필드에 액세스할 때? Aleksey Sergan 2012.10.09 11:17 #8539 sergeev : 어떤 방법으로 금지? 다른 클래스에서 액세스하거나 프로그램에서 이 필드에 액세스할 때? 디자인은 다음과 같습니다. member = passed.member; 금지해야 한다고 생각하기 때문에 데이터 유형 이 같더라도 다른 개체의 개인 멤버에 직접 액세스할 수 있습니다. 다음과 같이 발표하면 항상 생각합니다. private : int member; 그러면 이 개체에 속한 메서드에서만 클래스 멤버의 멤버에 액세스할 수 있습니다. [삭제] 2012.10.09 11:20 #8540 동료, 표준 라이브러리 에는 CAccountInfo::MaxLotCheck() 클래스 메서드가 있습니다. ENUM_ORDER_TYPE == ORDER_TYPE_BUY_STOP에 적용하면 최대 로트 크기, 즉 옳지 않다. 나는 코드를 본다 : //--- calculate margin requirements for 1 lot if (! OrderCalcMargin (trade_operation,symbol, 1.0 ,price,margin) || margin< 0.0 ) { Print ( "CAccountInfo::MaxLotCheck margin calculation failed" ); return ( 0.0 ); } //--- if (margin== 0.0 ) // for pending orders return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX )); 질문: 왜 이 함수는 보류 주문 에 대한 최대 로트를 반환합니까? 보류 중인 주문에 대해 이전에 호출된 OrderCalcMargin() 함수가 0.0을 반환했음이 밝혀졌습니다. 보류 중인 주문에 대해 이 기능을 사용하는 방법을 알아내는 데 도움을 줄 수 있는 사람이 있습니까? 설명서에 안나오던데.. 고맙습니다. Документация по MQL5: Стандартная библиотека www.mql5.com Стандартная библиотека - Документация по MQL5 [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 보류 중인 주문 EA EURUSD - 동향, 예측 1...847848849850851852853854855856857858859860861...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
비디오 장작이 좋습니다-장난감이 작동합니다. 스크린샷을 첨부합니다. 업데이트가 없는 Windows XP SP3. Windows가 금이 가고 거기에 일종의 업데이트가 있기 때문에 업데이트하지 않습니다.이 문제를 확인하는 것 같습니다.
여전히 많은 치질이 있습니다 - 터미널의 뉴스가 시작되지 않음(빈 창을 열면 끝), 터미널의 표시기가 시작되지 않음 - 코드 기반 - 매개변수가 잘못 설정됨 - 스크린샷이 첨부되었지만 살아남을 것입니다 - 가장 중요한 것은 에디터를 부활시키는 것입니다.
MQL5 테스터에서 EA를 테스트하려고 합니다.
처음으로 테스트가 정상적으로 통과했을 때 어드바이저 코드를 변경하고 MetaEditor5에서 컴파일한 후 새 tester5에서 실행했지만 tester5는 새 변경 사항을 보지 못합니다. 동일한 고문을 다른 이름으로 저장하면 모든 것이 정상입니다. *.ex5 파일을 삭제 하려고 시도했는데 매번 도움이 됩니다. 어드바이저의 변경 사항을 해결할 수 있도록 테스터에서 어떤 파일을 삭제해야 하는지 알려주세요??
EA가 표시기에 따라 계산하지만 테스터를 시각화할 때 표시기를 아직 표시하지 않습니다.
MT5 빌드 695
메타에디터5 빌드 695
모든 세부 정보(축 버전, 비트 깊이, 로그, IE 버전)를 서비스 데스크로 보내 보겠습니다. 집에서 시도 - 반복하지 않습니다.
러시아어 뉴스는 다음과 같습니다.
윈도우 8 64비트 705 빌드, 라이트포렉스.
이거 가지고 어디로 갈까요? DC에서, 서비스 데스크에서?
Windows 설정에서 찾아보세요.
7가지 항목은 주 메뉴 / 제어판 / 지역 및 언어 표준 / 고급 / 유니코드를 지원하지 않는 프로그램의 언어입니다 .
여덟 개 - 아무 생각도 없지만 아날로그가 있어야합니다.
러시아어는 그곳의 언어입니다. 7에서는 비슷하고 동일한 오류입니다. 모든 뉴스가 잘못된 것은 아닙니다.
내가 si를 잘 아는지 모르겠다. private 구성으로 보호되는 클래스 필드에 대한 액세스가 허용되는지 알려주십시오.
컴파일러는 경고나 오류를 제공하지 않습니다.
어떤 방법으로 금지? 다른 클래스에서 액세스하거나 프로그램에서 이 필드에 액세스할 때?
디자인은 다음과 같습니다.
금지해야 한다고 생각하기 때문에 데이터 유형 이 같더라도 다른 개체의 개인 멤버에 직접 액세스할 수 있습니다.
다음과 같이 발표하면 항상 생각합니다.
그러면 이 개체에 속한 메서드에서만 클래스 멤버의 멤버에 액세스할 수 있습니다.
동료,
표준 라이브러리 에는 CAccountInfo::MaxLotCheck() 클래스 메서드가 있습니다. ENUM_ORDER_TYPE == ORDER_TYPE_BUY_STOP에 적용하면 최대 로트 크기, 즉 옳지 않다. 나는 코드를 본다 :
질문: 왜 이 함수는 보류 주문 에 대한 최대 로트를 반환합니까? 보류 중인 주문에 대해 이전에 호출된 OrderCalcMargin() 함수가 0.0을 반환했음이 밝혀졌습니다.
보류 중인 주문에 대해 이 기능을 사용하는 방법을 알아내는 데 도움을 줄 수 있는 사람이 있습니까? 설명서에 안나오던데..
고맙습니다.