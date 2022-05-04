오류, 버그, 질문 - 페이지 854

레나트 :
비디오 드라이버를 최신으로 업데이트하십시오. 그리고 예외 쓰기에서는 무엇입니까? 로그에서 줄을 복사합니다. 메뉴에서 쉽게 수행할 수 있습니다.

비디오 장작이 좋습니다-장난감이 작동합니다. 스크린샷을 첨부합니다. 업데이트가 없는 Windows XP SP3. Windows가 금이 가고 거기에 일종의 업데이트가 있기 때문에 업데이트하지 않습니다.이 문제를 확인하는 것 같습니다.

여전히 많은 치질이 있습니다 - 터미널의 뉴스가 시작되지 않음(빈 창을 열면 끝), 터미널의 표시기가 시작되지 않음 - 코드 기반 - 매개변수가 잘못 설정됨 - 스크린샷이 첨부되었지만 살아남을 것입니다 - 가장 중요한 것은 에디터를 부활시키는 것입니다.

 
안녕하세요!
MQL5 테스터에서 EA를 테스트하려고 합니다.

처음으로 테스트가 정상적으로 통과했을 때 어드바이저 코드를 변경하고 MetaEditor5에서 컴파일한 후 새 tester5에서 실행했지만 tester5는 새 변경 사항을 보지 못합니다. 동일한 고문을 다른 이름으로 저장하면 모든 것이 정상입니다. *.ex5 파일을 삭제 하려고 시도했는데 매번 도움이 됩니다. 어드바이저의 변경 사항을 해결할 수 있도록 테스터에서 어떤 파일을 삭제해야 하는지 알려주세요??

EA가 표시기에 따라 계산하지만 테스터를 시각화할 때 표시기를 아직 표시하지 않습니다.

MT5 빌드 695

메타에디터5 빌드 695

 
alexvd :

모든 세부 정보(축 버전, 비트 깊이, 로그, IE 버전)를 서비스 데스크로 보내 보겠습니다. 집에서 시도 - 반복하지 않습니다.

오! 정말 감사합니다 - 도움이 되었습니다! IE를 6에서 8로 업데이트했고 모든 것이 작동했습니다(도구가 있는 편집기, Windows 도움말 및 시작 오류가 로그에 남습니다. True , 터미널의 뉴스 에는 헤드라인만 표시됩니다. 음, 예, 이것은 완전히 말도 안되는 소리입니다.)
 
gdtt :

러시아어 뉴스는 다음과 같습니다.

윈도우 8 64비트 705 빌드, 라이트포렉스.

이거 가지고 어디로 갈까요? DC에서, 서비스 데스크에서?

Windows 설정에서 찾아보세요.

7가지 항목은 주 메뉴 / 제어판 / 지역 및 언어 표준 / 고급 / 유니코드를 지원하지 않는 프로그램의 언어입니다 .

여덟 개 - 아무 생각도 없지만 아날로그가 있어야합니다.

 
MetaDriver :

Windows 설정에서 찾아보세요.

7가지 항목은 주 메뉴 / 제어판 / 지역 및 언어 표준 / 고급 / 유니코드를 지원하지 않는 프로그램의 언어입니다 .

여덟 개 - 아무 생각도 없지만 아날로그가 있어야합니다.

러시아어는 그곳의 언어입니다. 7에서는 비슷하고 동일한 오류입니다. 모든 뉴스가 잘못된 것은 아닙니다.

 
gdtt :

러시아어는 그곳의 언어입니다. 7에서는 비슷하고 동일한 오류입니다. 모든 뉴스가 잘못된 것은 아닙니다.

그럼 오.
 

내가 si를 잘 아는지 모르겠다. private 구성으로 보호되는 클래스 필드에 대한 액세스가 허용되는지 알려주십시오.

 class tst{
public :
   void S et ( tst& passed ){
    member = passed.member; 
  }
private :
   int member;
};

컴파일러는 경고나 오류를 제공하지 않습니다.

 
gdtt :

내가 si를 잘 아는지 모르겠다. private 구성으로 보호되는 클래스 필드에 대한 액세스가 허용되는지 알려주십시오.

컴파일러는 경고나 오류를 제공하지 않습니다.

어떤 방법으로 금지? 다른 클래스에서 액세스하거나 프로그램에서 이 필드에 액세스할 때?
 
sergeev :
어떤 방법으로 금지? 다른 클래스에서 액세스하거나 프로그램에서 이 필드에 액세스할 때?

디자인은 다음과 같습니다. 

member = passed.member;

금지해야 한다고 생각하기 때문에 데이터 유형 이 같더라도 다른 개체의 개인 멤버에 직접 액세스할 수 있습니다.

다음과 같이 발표하면 항상 생각합니다.

 private :
   int member;

그러면 이 개체에 속한 메서드에서만 클래스 멤버의 멤버에 액세스할 수 있습니다.

동료,

표준 라이브러리 에는 CAccountInfo::MaxLotCheck() 클래스 메서드가 있습니다. ENUM_ORDER_TYPE == ORDER_TYPE_BUY_STOP에 적용하면 최대 로트 크기, 즉 옳지 않다. 나는 코드를 본다 :

 //--- calculate margin requirements for 1 lot
   if (! OrderCalcMargin (trade_operation,symbol, 1.0 ,price,margin) || margin< 0.0 )
     {
       Print ( "CAccountInfo::MaxLotCheck margin calculation failed" );
       return ( 0.0 );
     }
//---
   if (margin== 0.0 )   // for pending orders
       return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX ));

질문: 왜 이 함수는 보류 주문 에 대한 최대 로트를 반환합니까? 보류 중인 주문에 대해 이전에 호출된 OrderCalcMargin() 함수가 0.0을 반환했음이 밝혀졌습니다.

보류 중인 주문에 대해 이 기능을 사용하는 방법을 알아내는 데 도움을 줄 수 있는 사람이 있습니까? 설명서에 안나오던데..

고맙습니다.

새 코멘트