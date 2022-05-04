오류, 버그, 질문 - 페이지 848 1...841842843844845846847848849850851852853854855...3184 새 코멘트 Dimka-novitsek 2012.09.18 15:23 #8471 아하!! 먼저 닫는 중괄호 앞에 return false를 넣어야 합니다. Dimka-novitsek 2012.09.18 15:23 #8472 감사해요!! 지금은 대괄호로 묶겠습니다. Dimka-novitsek 2012.09.18 15:29 #8473 그리고 그가 맹세한 것은 바로 밑바닥 브래킷이었습니다. 그는 러시아어로 자신을 표현했을 것입니다. 더 명확했을 것입니다! Yedelkin 2012.09.18 15:30 #8474 Dimka-novitsek : 그는 러시아어로 자신을 표현했을 것입니다. 더 명확했을 것입니다! 이러한 제안을 사용 하면 ServiceDesk에 문의 해야 합니다. :) Dimka-novitsek 2012.09.18 15:31 #8475 감사해요!! 모든 동안. 즉, 여전히 많은 오류가 있습니다. 지금은 혼자입니다. Heroix 2012.09.19 21:45 #8476 발견된 문제는 다음과 같습니다. 이것은 EA가 컴파일될 때 발생합니다. 또한 한 터미널에서는 모든 것이 정상이고 다른 터미널에서는 그러한 문제가 있습니다. 하지만 이 파일을 따로 열면 첫 번째 터미널에서도 컴파일되지 않습니다. 이유는 무엇입니까? TheXpert 2012.09.19 22:17 #8477 Heroix : 이유는 무엇입니까? 불변성 위반, 영어와 흰색으로 작성되었습니다. 나는 그것이 두 번째로 컴파일된다고 믿지 않습니다. Renat Fatkhullin 2012.09.19 22:32 #8478 Heroix : 발견된 문제는 다음과 같습니다. 이것은 EA가 컴파일될 때 발생합니다. 또한 한 터미널에서는 모든 것이 정상이고 다른 터미널에서는 이러한 문제가 있습니다. 하지만 이 파일을 따로 열면 첫 번째 터미널에서도 컴파일되지 않습니다. 이유는 무엇입니까? 그 이유는 표준 라이브러리를 정기적인 업그레이드로 업데이트하지 않았기 때문입니다. 따라서 정기적으로 업그레이드하면 모든 것이 한 컴퓨터에서 작동하지만 다른 컴퓨터에서는 작동하지 않습니다. /MQL5 디렉토리 없이 exe 파일을 수동으로 전송했습니까? TheXpert 2012.09.19 22:34 #8479 죄송합니다. 이것은 표준 라이브러리 입니다 ... Gg )) Документация по MQL5: Стандартная библиотека www.mql5.com Стандартная библиотека - Документация по MQL5 Heroix 2012.09.20 07:47 #8480 Renat : 그 이유는 표준 라이브러리를 정기적인 업그레이드로 업데이트하지 않았기 때문입니다. 따라서 정기적으로 업그레이드하면 모든 것이 한 컴퓨터에서 작동하지만 다른 컴퓨터에서는 작동하지 않습니다. /MQL5 디렉토리 없이 exe 파일을 수동으로 전송했습니까? 이것은 1 컴퓨터에 2 터미널입니다. 업데이트에 대한 터미널의 모든 제안에 대해 - 나는 "예"라고 대답합니다. 파일은 .mql5 형식으로 다른 컴퓨터에서 플래시 드라이브로 전송되었으며 두 터미널의 다른 편집자가 열고 컴파일했습니다. 일반적으로 내가 이해한 대로 MT를 업데이트해야 합니다. 1...841842843844845846847848849850851852853854855...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
발견된 문제는 다음과 같습니다.
이것은 EA가 컴파일될 때 발생합니다. 또한 한 터미널에서는 모든 것이 정상이고 다른 터미널에서는 그러한 문제가 있습니다. 하지만 이 파일을 따로 열면 첫 번째 터미널에서도 컴파일되지 않습니다.
그 이유는 표준 라이브러리를 정기적인 업그레이드로 업데이트하지 않았기 때문입니다. 따라서 정기적으로 업그레이드하면 모든 것이 한 컴퓨터에서 작동하지만 다른 컴퓨터에서는 작동하지 않습니다.
/MQL5 디렉토리 없이 exe 파일을 수동으로 전송했습니까?
이것은 1 컴퓨터에 2 터미널입니다. 업데이트에 대한 터미널의 모든 제안에 대해 - 나는 "예"라고 대답합니다.
파일은 .mql5 형식으로 다른 컴퓨터에서 플래시 드라이브로 전송되었으며 두 터미널의 다른 편집자가 열고 컴파일했습니다.
일반적으로 내가 이해한 대로 MT를 업데이트해야 합니다.