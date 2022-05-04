오류, 버그, 질문 - 페이지 848

아하!! 먼저 닫는 중괄호 앞에 return false를 넣어야 합니다.
 
감사해요!! 지금은 대괄호로 묶겠습니다.
 
그리고 그가 맹세한 것은 바로 밑바닥 브래킷이었습니다. 그는 러시아어로 자신을 표현했을 것입니다. 더 명확했을 것입니다!
 
Dimka-novitsek :
그는 러시아어로 자신을 표현했을 것입니다. 더 명확했을 것입니다!
이러한 제안을 사용 하면 ServiceDesk에 문의 해야 합니다. :)
 
감사해요!! 모든 동안. 즉, 여전히 많은 오류가 있습니다. 지금은 혼자입니다.
 

발견된 문제는 다음과 같습니다.

이것은 EA가 컴파일될 때 발생합니다. 또한 한 터미널에서는 모든 것이 정상이고 다른 터미널에서는 그러한 문제가 있습니다. 하지만 이 파일을 따로 열면 첫 번째 터미널에서도 컴파일되지 않습니다.

이유는 무엇입니까?

 
Heroix :

이유는 무엇입니까?

불변성 위반, 영어와 흰색으로 작성되었습니다. 나는 그것이 두 번째로 컴파일된다고 믿지 않습니다.
 
Heroix :

발견된 문제는 다음과 같습니다.

이것은 EA가 컴파일될 때 발생합니다. 또한 한 터미널에서는 모든 것이 정상이고 다른 터미널에서는 이러한 문제가 있습니다. 하지만 이 파일을 따로 열면 첫 번째 터미널에서도 컴파일되지 않습니다.

이유는 무엇입니까?

그 이유는 표준 라이브러리를 정기적인 업그레이드로 업데이트하지 않았기 때문입니다. 따라서 정기적으로 업그레이드하면 모든 것이 한 컴퓨터에서 작동하지만 다른 컴퓨터에서는 작동하지 않습니다.

/MQL5 디렉토리 없이 exe 파일을 수동으로 전송했습니까?

 
죄송합니다. 이것은 표준 라이브러리 입니다 ... Gg ))
Renat :

그 이유는 표준 라이브러리를 정기적인 업그레이드로 업데이트하지 않았기 때문입니다. 따라서 정기적으로 업그레이드하면 모든 것이 한 컴퓨터에서 작동하지만 다른 컴퓨터에서는 작동하지 않습니다.

/MQL5 디렉토리 없이 exe 파일을 수동으로 전송했습니까?


이것은 1 컴퓨터에 2 터미널입니다. 업데이트에 대한 터미널의 모든 제안에 대해 - 나는 "예"라고 대답합니다.

파일은 .mql5 형식으로 다른 컴퓨터에서 플래시 드라이브로 전송되었으며 두 터미널의 다른 편집자가 열고 컴파일했습니다.

일반적으로 내가 이해한 대로 MT를 업데이트해야 합니다.

