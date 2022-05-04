오류, 버그, 질문 - 페이지 840 1...833834835836837838839840841842843844845846847...3184 새 코멘트 Olegs Kucerenko 2012.09.06 14:29 #8391 MK 서버가 장난꾸러기입니까? 현 아우디. Igor Maslov 2012.09.06 14:33 #8392 kazakov.v : 호출 직전에 PositionSelect가 수행되지 않았을 수 있습니다. 이는 이전 데이터이며 반환됩니다. 아니, 이건 아니야. 호출하기 전에 Refresh()가 필요한지 확인하겠습니다. Aleksey 2012.09.06 15:14 #8393 SD에 글을 썼는데 답변이 오래걸릴 것 같아서요. 누군가 테스터에서 이 주제를 확인하세요. Бары с одинаковым временем Errors, MetaTrader 5 Client, Открыта, Начата: 2012.09 . 03 02 : 28 , # 482547 Версия и битность терминала Win32, Build 687 Описание проблемы Встречаются бары с одинаковым временем в визуализаторе тестера Последовательность действий При запуске тестирования с 01.08 . 2012 на М 15 Полученный результат на графике тестера два раза выскакивает бар с датой 2012.08 . 01 00 : 00 : 00 в свое время и между 2012.08 . 01 01 : 00 : 00 и 2012.08 . 01 01 : 15 : 00 Кстати хай у него тоже не совпадает с экраном Дополнительные сведения В терминале все нормально. Прикрепленные файлы: 이 때문에 렌더러의 개체가 춤을 춥니다. 저만 그럴수도... faton 2012.09.06 16:17 #8394 안녕하세요. 말해봐, 내가 간단한 인디케이터를 썼는데.. 그리고 새로운 바가 오면 인디케이터 라인의 이런 행동이 뜬다. 무엇이 문제가 될 수 있습니까? 표시기 코드: //+------------------------------------------------------------------+//| Liniya_Trenda.mq5 |//| Второй индикатор |//+------------------------------------------------------------------+#property copyright "Линейный график цен баров, двух выбранных валютных пар"#property version "1.00"#property description "Пользователь может выбрать по какой цене строить линию графика" #property indicator_separate_window // Отображение в новом окне#property indicator_buffers 2 // Количество буферов (1 линия - 1 буфер)#property indicator_plots 2 // Количество массивов (1 линия - 1 массив)//--- Укажем тип линий#property indicator_label1 "FirstAktiv" // Название линии индикатора#property indicator_type1 DRAW_LINE // Тип линии - линия#property indicator_style1 STYLE_SOLID // Стиль линии - сплошная#property indicator_color1 clrMediumBlue // Цвет линии#property indicator_width1 2 // Толщина линии#property indicator_label2 "SecondAktiv" // Название линии индикатора#property indicator_type2 DRAW_LINE // Тип линии - линия#property indicator_style2 STYLE_SOLID // Стиль линии - сплошная#property indicator_color2 clrRed // Цвет линии#property indicator_width2 2 // Толщина линииenum ChangePrice{Open, High, Low, Close}; // Предоставим пользователю выбор цены по которой будет строиться график//--- Входные параметрыinput string FirstAktiv ="EURUSD"; // Тикер первого актива, по которому будем строить график ценinput string SecondAktiv ="GBPUSD"; // Тикер второго актива, по которому будем строить график ценinput ChangePrice WantPrice = Close; // Цена построения по умолчанию//--- Глобальные переменныеdouble LinePriceBuffer1[]; // Массив для хранения данных линейного графикаdouble LinePriceBuffer2[]; // Массив для хранения данных линейного графика//+------------------------------------------------------------------+//| Custom indicator initialization function |//+------------------------------------------------------------------+int OnInit() { SetIndexBuffer(0,LinePriceBuffer1,INDICATOR_DATA); // Указывает, что массив будет являться буфером индикатора IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,FirstAktiv); SetIndexBuffer(1,LinePriceBuffer2,INDICATOR_DATA); // Указывает, что массив будет являться буфером индикатора IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,SecondAktiv); return(0); }//+------------------------------------------------------------------+//| Custom indicator iteration function |//+------------------------------------------------------------------+int OnCalculate(const int rates_total, // Передаем общее количество баров на текущем графике const int prev_calculated, // Количество баров для которых уже рассчитаны значения индикатора const int begin, // номер начала достоверного отсчёта баров const double &price[]) {// Расчёт стартового номера first для цикла пересчёта баров int first;// Проверка на первый старт расчёта индикатора if(prev_calculated == 0) { first = begin; // стартовый номер для расчёта всех баров } else { first = prev_calculated - 1; // стартовый номер для расчёта новых баров }// Объявим массив который будет содержать цены, объемы и спред для каждого бара MqlRates mrate1[]; MqlRates mrate2[];// Копируем данные по барам в массив CopyRates(FirstAktiv,PERIOD_CURRENT,0,rates_total,mrate1); CopyRates(SecondAktiv,PERIOD_CURRENT,0,rates_total,mrate2); for(int i = first; i < rates_total; i++) { if(WantPrice == Open) { LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].open; LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].open; } if(WantPrice == High) { LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].high; LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].high; } if(WantPrice == Low) { LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].low; LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].low; } if(WantPrice == Close) { LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].close; LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].close; } }//--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } Errors, bugs, questions Any questions from newcomers MQL4 및 MQL5에 대한 ilunga 2012.09.06 16:24 #8395 faton : 안녕하세요. 말해봐, 내가 간단한 인디케이터를 썼는데.. 그리고 새로운 바가 생겼을 때 인디케이터 라인의 이런 행동이 뜬다. 무엇이 문제가 될 수 있습니까? 표시기 코드: // Объявим массив который будет содержать цены, объемы и спред для каждого бара MqlRates mrate1[]; MqlRates mrate2[]; 음, 우선 배열의 크기를 지정해야 합니다. Slava 2012.09.06 16:31 #8396 pronych : SD에 글을 썼는데 답변이 오래걸릴 것 같아서요. 누군가 테스터에서 이 주제를 확인하세요. 이 때문에 렌더러의 개체가 춤을 춥니다. 저만 그럴수도... 이미 수정되었습니다. 빌드를 기다립니다. faton 2012.09.06 16:32 #8397 ilunga : Ну для начала стоит указать размеры массивов.. 고맙습니다. 지적했지만 도움이되지 않았습니다. 화면 영역이 약간 왼쪽으로 이동하면 표시기 구성이 다시 정상화된다는 점을 잊어버렸습니다( 표시기 선은 표시 되는 가격 값에 해당함). 저것들. 화면에서 첫 번째 막대를 "제거"하면 표시기가 잘 그려집니다. 오른쪽으로 끝까지 이동하자마자 이러한 버그가 발생합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов - Документация по MQL5 Aleksey 2012.09.06 17:29 #8398 stringo : 이미 수정되었습니다. 빌드를 기다립니다. 네, 고마워요. Valerii Mazurenko 2012.09.06 17:38 #8399 Karlson : MK 서버가 장난꾸러기입니까? 현 아우디. USDLFX로 판단하면 이것은 MQ가 아니라 LiteForex의 문제입니다. Olegs Kucerenko 2012.09.06 18:15 #8400

notused : USDLFX로 판단하면 이것은 MQ가 아니라 lifeforex 문제입니다.

관찰))) 전문가를 쫓는 중이야 MK에 연결돼 있어 방금 신호가 떴어.
안녕하세요. 말해봐, 내가 간단한 인디케이터를 썼는데.. 그리고 새로운 바가 오면 인디케이터 라인의 이런 행동이 뜬다. 무엇이 문제가 될 수 있습니까?
표시기 코드:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Liniya_Trenda.mq5 |
//| Второй индикатор |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Линейный график цен баров, двух выбранных валютных пар"
#property version "1.00"
#property description "Пользователь может выбрать по какой цене строить линию графика"
#property indicator_separate_window // Отображение в новом окне
#property indicator_buffers 2 // Количество буферов (1 линия - 1 буфер)
#property indicator_plots 2 // Количество массивов (1 линия - 1 массив)
//--- Укажем тип линий
#property indicator_label1 "FirstAktiv" // Название линии индикатора
#property indicator_type1 DRAW_LINE // Тип линии - линия
#property indicator_style1 STYLE_SOLID // Стиль линии - сплошная
#property indicator_color1 clrMediumBlue // Цвет линии
#property indicator_width1 2 // Толщина линии
#property indicator_label2 "SecondAktiv" // Название линии индикатора
#property indicator_type2 DRAW_LINE // Тип линии - линия
#property indicator_style2 STYLE_SOLID // Стиль линии - сплошная
#property indicator_color2 clrRed // Цвет линии
#property indicator_width2 2 // Толщина линии
enum ChangePrice{Open, High, Low, Close}; // Предоставим пользователю выбор цены по которой будет строиться график
//--- Входные параметры
input string FirstAktiv ="EURUSD"; // Тикер первого актива, по которому будем строить график цен
input string SecondAktiv ="GBPUSD"; // Тикер второго актива, по которому будем строить график цен
input ChangePrice WantPrice = Close; // Цена построения по умолчанию
//--- Глобальные переменные
double LinePriceBuffer1[]; // Массив для хранения данных линейного графика
double LinePriceBuffer2[]; // Массив для хранения данных линейного графика
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
SetIndexBuffer(0,LinePriceBuffer1,INDICATOR_DATA); // Указывает, что массив будет являться буфером индикатора
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,FirstAktiv);
SetIndexBuffer(1,LinePriceBuffer2,INDICATOR_DATA); // Указывает, что массив будет являться буфером индикатора
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,SecondAktiv);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total, // Передаем общее количество баров на текущем графике
const int prev_calculated, // Количество баров для которых уже рассчитаны значения индикатора
const int begin, // номер начала достоверного отсчёта баров
const double &price[])
{
// Расчёт стартового номера first для цикла пересчёта баров
int first;
// Проверка на первый старт расчёта индикатора
if(prev_calculated == 0)
{
first = begin; // стартовый номер для расчёта всех баров
}
else
{
first = prev_calculated - 1; // стартовый номер для расчёта новых баров
}
// Объявим массив который будет содержать цены, объемы и спред для каждого бара
MqlRates mrate1[];
MqlRates mrate2[];
// Копируем данные по барам в массив
CopyRates(FirstAktiv,PERIOD_CURRENT,0,rates_total,mrate1);
CopyRates(SecondAktiv,PERIOD_CURRENT,0,rates_total,mrate2);
for(int i = first; i < rates_total; i++)
{
if(WantPrice == Open)
{
LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].open;
LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].open;
}
if(WantPrice == High)
{
LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].high;
LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].high;
}
if(WantPrice == Low)
{
LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].low;
LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].low;
}
if(WantPrice == Close)
{
LinePriceBuffer1[i] = mrate1[i].close;
LinePriceBuffer2[i] = mrate2[i].close;
}
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
고맙습니다.
지적했지만 도움이되지 않았습니다.
화면 영역이 약간 왼쪽으로 이동하면 표시기 구성이 다시 정상화된다는 점을 잊어버렸습니다( 표시기 선은 표시 되는 가격 값에 해당함).
저것들. 화면에서 첫 번째 막대를 "제거"하면 표시기가 잘 그려집니다. 오른쪽으로 끝까지 이동하자마자 이러한 버그가 발생합니다.
이미 수정되었습니다. 빌드를 기다립니다.
USDLFX로 판단하면 이것은 MQ가 아니라 lifeforex 문제입니다.
관찰)))
전문가를 쫓는 중이야 MK에 연결돼 있어 방금 신호가 떴어.