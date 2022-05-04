오류, 버그, 질문 - 페이지 820 1...813814815816817818819820821822823824825826827...3184 새 코멘트 Dimka-novitsek 2012.08.23 19:51 #8191 예!!! 결과 10027, 오류 4752!! 감사해요!! 10027 TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT 클라이언트 단말기에서 자동 거래를 금지합니다. 처음부터 나는 전문가의 속성에서 그를 체크했습니다. 그가 놓치고 있는 것은 무엇입니까? Dmitriy Parfenovich 2012.08.23 19:56 #8192 Dimka-novitsek : 예!!! 결과 10027, 오류 4752!! 감사해요!! 10027 TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT 클라이언트 단말기에서 자동 거래를 금지합니다. 축하합니다. Dimka-novitsek 2012.08.23 19:57 #8193 감사해요!!!!! Igor Makanu 2012.08.23 19:57 #8194 다시 한 번, 나는 몇 달 동안 MT5를 켜지 않았지만 .... mql5에서 다차원 동적 배열 에 대한 작업이 아직 없다는 것을 알고 있습니까? 오히려 double x_arr [] [3][3] 형식으로만 ? 그렇다면 다차원 동적 배열을 사용하는 클래스를 작성한 사람이 있습니까? Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива - Документация по MQL5 Dimka-novitsek 2012.08.23 20:07 #8195 감사합니다!!!!! Dimka-novitsek 2012.08.23 20:09 #8196 감독자!!!! Stanislav Korotky 2012.08.23 20:16 #8197 IgorM : 다시 한 번, 나는 몇 달 동안 MT5를 켜지 않았지만 .... mql5에서 다차원 동적 배열 에 대한 작업이 아직 없다는 것을 알고 있습니까? 오히려 double x_arr [] [3][3] 형식으로만 ? 그렇다면 다차원 동적 배열을 사용하는 클래스를 작성한 사람이 있습니까? 2차원만 필요했고 CArrayObj를 사용했습니다. Vladimir Gomonov 2012.08.23 20:36 #8198 IgorM : 다시 한 번, 나는 몇 달 동안 MT5를 켜지 않았지만 .... mql5에서 다차원 동적 배열 에 대한 작업이 아직 없다는 것을 알고 있습니까? 오히려 double x_arr [] [3][3] 형식으로만 ? 그렇다면 다차원 동적 배열을 사용하는 클래스를 작성한 사람이 있습니까? https://www.mql5.com/ru/forum/6729/page2#comment_200027 Igor Makanu 2012.08.23 20:47 #8199 MetaDriver : https://www.mql5.com/en/forum/6729/page2#comment_200027 예, 그것이 제가 찾고 있는 것입니다: 메타드라이버 : 다음 문제를 제안할 수 있습니다. 임의 차원의 배열(확정성을 위해 ^16으로 제한). 차원은 일반 배열과 마찬가지로 생성 시 매개변수 수로 설정됩니다. XXArray xx2(5,7), xx5(12,12,16,16,8); 인덱서는 모든 차원에서 작동해야 합니다( A[i][j][k][n][m]....). 순전히 스포츠와 두뇌 훈련을 위한 것입니다. :) 누구든지이 문제를 해결 했습니까? 사실은 다시 한 번 C++ 코드를 mql5로 이식하고 싶지만 다시 한 번 mql5 동적 배열이 있는 "갈퀴"를 우연히 발견한다는 것입니다. 추신: 적어도 우리가 집단적인 마음으로 이 갈퀴를 물리칠 것이라는 희망으로 주제를 시작하십시오 ... [삭제] 2012.08.23 21:12 #8200 터미널\로그 탭을 볼 때 "A" 키(eng.)를 눌렀습니다. XP SP3 Home 결과 = 1...813814815816817818819820821822823824825826827...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예!!! 결과 10027, 오류 4752!! 감사해요!!
10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
클라이언트 단말기에서 자동 거래를 금지합니다.
처음부터 나는 전문가의 속성에서 그를 체크했습니다. 그가 놓치고 있는 것은 무엇입니까?
예!!! 결과 10027, 오류 4752!! 감사해요!!
10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
클라이언트 단말기에서 자동 거래를 금지합니다.
다시 한 번, 나는 몇 달 동안 MT5를 켜지 않았지만 ....
mql5에서 다차원 동적 배열 에 대한 작업이 아직 없다는 것을 알고 있습니까? 오히려 double x_arr [] [3][3] 형식으로만 ?
그렇다면 다차원 동적 배열을 사용하는 클래스를 작성한 사람이 있습니까?
다시 한 번, 나는 몇 달 동안 MT5를 켜지 않았지만 ....
mql5에서 다차원 동적 배열 에 대한 작업이 아직 없다는 것을 알고 있습니까? 오히려 double x_arr [] [3][3] 형식으로만 ?
그렇다면 다차원 동적 배열을 사용하는 클래스를 작성한 사람이 있습니까?
다시 한 번, 나는 몇 달 동안 MT5를 켜지 않았지만 ....
mql5에서 다차원 동적 배열 에 대한 작업이 아직 없다는 것을 알고 있습니까? 오히려 double x_arr [] [3][3] 형식으로만 ?
그렇다면 다차원 동적 배열을 사용하는 클래스를 작성한 사람이 있습니까?
https://www.mql5.com/en/forum/6729/page2#comment_200027
예, 그것이 제가 찾고 있는 것입니다:
다음 문제를 제안할 수 있습니다.
임의 차원의 배열(확정성을 위해 ^16으로 제한).
차원은 일반 배열과 마찬가지로 생성 시 매개변수 수로 설정됩니다.
XXArray xx2(5,7), xx5(12,12,16,16,8);
인덱서는 모든 차원에서 작동해야 합니다( A[i][j][k][n][m]....).
누구든지이 문제를 해결 했습니까?
사실은 다시 한 번 C++ 코드를 mql5로 이식하고 싶지만 다시 한 번 mql5 동적 배열이 있는 "갈퀴"를 우연히 발견한다는 것입니다.
추신: 적어도 우리가 집단적인 마음으로 이 갈퀴를 물리칠 것이라는 희망으로 주제를 시작하십시오 ...
터미널\로그 탭을 볼 때 "A" 키(eng.)를 눌렀습니다. XP SP3 Home
결과 =