오류, 버그, 질문 - 페이지 820

새 코멘트
 

예!!! 결과 10027, 오류 4752!! 감사해요!!

10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
클라이언트 단말기에서 자동 거래를 금지합니다.

처음부터 나는 전문가의 속성에서 그를 체크했습니다. 그가 놓치고 있는 것은 무엇입니까?

 
Dimka-novitsek :

예!!! 결과 10027, 오류 4752!! 감사해요!!

10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
클라이언트 단말기에서 자동 거래를 금지합니다.

축하합니다.
 
감사해요!!!!!
 

다시 한 번, 나는 몇 달 동안 MT5를 켜지 않았지만 ....

mql5에서 다차원 동적 배열 에 대한 작업이 아직 없다는 것을 알고 있습니까? 오히려 double x_arr [] [3][3] 형식으로만 ?

그렇다면 다차원 동적 배열을 사용하는 클래스를 작성한 사람이 있습니까?

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива - Документация по MQL5
 
감사합니다!!!!!
 
감독자!!!!
 
IgorM :

다시 한 번, 나는 몇 달 동안 MT5를 켜지 않았지만 ....

mql5에서 다차원 동적 배열 에 대한 작업이 아직 없다는 것을 알고 있습니까? 오히려 double x_arr [] [3][3] 형식으로만 ?

그렇다면 다차원 동적 배열을 사용하는 클래스를 작성한 사람이 있습니까?

2차원만 필요했고 CArrayObj를 사용했습니다.
 
IgorM :

다시 한 번, 나는 몇 달 동안 MT5를 켜지 않았지만 ....

mql5에서 다차원 동적 배열 에 대한 작업이 아직 없다는 것을 알고 있습니까? 오히려 double x_arr [] [3][3] 형식으로만 ?

그렇다면 다차원 동적 배열을 사용하는 클래스를 작성한 사람이 있습니까?

https://www.mql5.com/ru/forum/6729/page2#comment_200027
 
MetaDriver :
https://www.mql5.com/en/forum/6729/page2#comment_200027

예, 그것이 제가 찾고 있는 것입니다:

메타드라이버 :

다음 문제를 제안할 수 있습니다.

임의 차원의 배열(확정성을 위해 ^16으로 제한).

차원은 일반 배열과 마찬가지로 생성 시 매개변수 수로 설정됩니다.

XXArray  xx2(5,7),  xx5(12,12,16,16,8);

인덱서는 모든 차원에서 작동해야 합니다( A[i][j][k][n][m]....).

순전히 스포츠와 두뇌 훈련을 위한 것입니다. :)

누구든지이 문제를 해결 했습니까?

사실은 다시 한 번 C++ 코드를 mql5로 이식하고 싶지만 다시 한 번 mql5 동적 배열이 있는 "갈퀴"를 우연히 발견한다는 것입니다.

추신: 적어도 우리가 집단적인 마음으로 이 갈퀴를 물리칠 것이라는 희망으로 주제를 시작하십시오 ...

[삭제]  

터미널\로그 탭을 볼 때 "A" 키(eng.)를 눌렀습니다. XP SP3 Home

결과 =


1...813814815816817818819820821822823824825826827...3184
새 코멘트