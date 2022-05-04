오류, 버그, 질문 - 페이지 319 1...312313314315316317318319320321322323324325326...3184 새 코멘트 Дмитрий Александрович 2011.02.28 19:57 #3181 a483483 : 전략 테스트가 중단된 후의 화면입니다. 여러 프로세스가 각각 4GB의 메모리를 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 버그인가요? 와우 램 100기가! 테스터는 동일한 기록 기간에 짧은 시간에 빠른 테스트를 위해 상승된 캐시를 일정 시간 동안 유지합니다... Renat Fatkhullin 2011.02.28 21:19 #3182 a483483 : 전략 테스트가 중단된 후의 화면입니다. 여러 프로세스가 각각 4GB의 메모리를 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 버그인가요? 그리고 터미널 자체가 404 빌드 또는 이전 버전입니까? 404이면 버그입니다. 에이전트 측에서 로그를 첨부할 수 있습니까? Renat Fatkhullin 2011.02.28 21:25 #3183 a483483 : 전략 테스트가 중단된 후의 화면입니다. 여러 프로세스가 각각 4GB의 메모리를 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 버그인가요? 테스트를 중지한 후 로컬 에이전트는 새 작업을 기다리는 증가된 캐시와 함께 메모리에서 5분 더 정지합니다. 5분 동안 아무도 로드하지 않으면 모든 리소스가 해제되면서 자동으로 언로드됩니다. 이러한 대기 메커니즘을 통해 기성/고양 인프라로 인해 반복 작업에 대한 에이전트의 응답 속도를 높일 수 있었습니다. 추신: 우리는 현지 에이전트에 대해 이야기하고 있습니다. 서비스로 실행되는 원격 에이전트는 언로드되지 않지만 일부 유휴 시간 후에 리소스를 해제합니다. MathX 2011.02.28 23:58 #3184 2개의 이메일에 대한 답변 감사합니다 - a. 방금 전략 테스터(MT5)의 흥미로운 동작을 발견했습니다. 어떻게 이럴 수있어? 당황스럽다.. Alexey Kozlov 2011.03.01 01:35 #3185 터미널 버전 5.0 404(Fibo) 윈도우 7 x64 홈 프리미엄 에게! 이 문제를 다루는 것은 이번이 3번째 입니다. Windows7 x64에서 외부 라이브러리를 생성하면 다음과 같은 기적이 일어납니다. 다시, 거듭제곱하면 결과는 무한입니다! 가장 이상한 점은 처음에 라이브러리를 만들고 별도의 표시기에서 테스트하기 시작했는데 모든 것이 정상이라는 것입니다. 그런 다음 당신에게 기능을 추가했습니다 ... _Digits와 같은 탬버린이 있는 게임은 변수로 바꾸는 데 도움이 되지 않습니다. 결과는 여전히 MathPow (10,_Digits) = INFINITE입니다!!! 다른 기능들도 이상해지기 시작했습니다. 이 문제는 기능이 프로그램의 본문으로 옮겨지면 존재하지 않지만 Windows XP에서는 단순히 그러한 문제가 없습니다 !!! 고맙습니다. Errors, bugs, questions 마을 사람들을 버는 법을 MQL4 및 MQL5에 대한 Renat Fatkhullin 2011.03.01 05:17 #3186 작업 계정에서 분명히 충분하지 않은 2핍의 손절매. MathPow 를 사용하여 알아낼 것이지만 오류를 발생시키는 코드를 즉시 제공하는 것이 좋습니다. 코드가 없으면 효과 없이 여러 번 작성할 수 있습니다. Alexey Kozlov 2011.03.01 10:07 #3187 Renat : 작업 계정에서 분명히 충분하지 않은 2핍의 손절매. MathPow로 알아내겠지만 오류를 발생시키는 코드를 즉시 제공하는 것이 좋습니다. 코드가 없으면 효과 없이 여러 번 pmsat할 수 있습니다. 코드와 코드 작업 결과는 TO ALEXVD뿐만 아니라 Timvox를 통해 반복적으로 전송되었습니다... Renat Fatkhullin 2011.03.01 10:38 #3188 감사합니다 확인하고 수정하겠습니다. Aleksandr Chugunov 2011.03.01 11:02 #3189 Renat : 감사합니다 확인하고 수정하겠습니다. 레나트! 한 번은 질문을 했지만 모두가 무시했습니다. x64 버전에 버그가 많은 이유는 무엇입니까? 근본적으로 다른 코드가 있습니까? 또는 그것과 무슨 관련이 있습니까? x64 컴파일러를 만난 적이 없다는 것뿐입니다. Slava 2011.03.01 11:07 #3190 AlexSTAL : x64 버전에 버그가 많은 이유는 무엇입니까? 근본적으로 다른 코드가 있습니까? 또는 그것과 무슨 관련이 있습니까? x64 컴파일러를 만난 적이 없다는 것뿐입니다. 코드가 근본적으로 다릅니다 1...312313314315316317318319320321322323324325326...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
전략 테스트가 중단된 후의 화면입니다. 여러 프로세스가 각각 4GB의 메모리를 보유하고 있음을 알 수 있습니다.
버그인가요?
테스터는 동일한 기록 기간에 짧은 시간에 빠른 테스트를 위해 상승된 캐시를 일정 시간 동안 유지합니다...
그리고 터미널 자체가 404 빌드 또는 이전 버전입니까?
404이면 버그입니다. 에이전트 측에서 로그를 첨부할 수 있습니까?
테스트를 중지한 후 로컬 에이전트는 새 작업을 기다리는 증가된 캐시와 함께 메모리에서 5분 더 정지합니다. 5분 동안 아무도 로드하지 않으면 모든 리소스가 해제되면서 자동으로 언로드됩니다.
이러한 대기 메커니즘을 통해 기성/고양 인프라로 인해 반복 작업에 대한 에이전트의 응답 속도를 높일 수 있었습니다.
추신: 우리는 현지 에이전트에 대해 이야기하고 있습니다. 서비스로 실행되는 원격 에이전트는 언로드되지 않지만 일부 유휴 시간 후에 리소스를 해제합니다.
2개의 이메일에 대한 답변 감사합니다 - a.
방금 전략 테스터(MT5)의 흥미로운 동작을 발견했습니다.
어떻게 이럴 수있어? 당황스럽다..
터미널 버전 5.0 404(Fibo)
윈도우 7 x64 홈 프리미엄
에게! 이 문제를 다루는 것은 이번이 3번째 입니다. Windows7 x64에서 외부 라이브러리를 생성하면 다음과 같은 기적이 일어납니다.
다시, 거듭제곱하면 결과는 무한입니다! 가장 이상한 점은 처음에 라이브러리를 만들고 별도의 표시기에서 테스트하기 시작했는데 모든 것이 정상이라는 것입니다. 그런 다음 당신에게 기능을 추가했습니다 ...
_Digits와 같은 탬버린이 있는 게임은 변수로 바꾸는 데 도움이 되지 않습니다. 결과는 여전히 MathPow (10,_Digits) = INFINITE입니다!!!
다른 기능들도 이상해지기 시작했습니다.
이 문제는 기능이 프로그램의 본문으로 옮겨지면 존재하지 않지만 Windows XP에서는 단순히 그러한 문제가 없습니다 !!!
고맙습니다.
작업 계정에서 분명히 충분하지 않은 2핍의 손절매. MathPow로 알아내겠지만 오류를 발생시키는 코드를 즉시 제공하는 것이 좋습니다. 코드가 없으면 효과 없이 여러 번 pmsat할 수 있습니다.
감사합니다 확인하고 수정하겠습니다.
레나트!
한 번은 질문을 했지만 모두가 무시했습니다.
x64 버전에 버그가 많은 이유는 무엇입니까? 근본적으로 다른 코드가 있습니까? 또는 그것과 무슨 관련이 있습니까?
x64 컴파일러를 만난 적이 없다는 것뿐입니다.
