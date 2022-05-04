오류, 버그, 질문 - 페이지 620 1...613614615616617618619620621622623624625626627...3184 새 코멘트 --- 2012.01.08 14:56 #6191 -Alexey- : 뭔가 생각났는데 이해가 안되네요. 매도호가가 해당 수준에 도달하면 보류 중인 지정가 매수 주문이 열리게 됩니다. 따라서 이 순간 현재 Bid price 는 SL(Bid에서도 실행됨)에서 허용할 수 없는 거리에 있으며 이전에 행사가(즉, 실행 시 매도)-stop 수준으로 측정됩니다. 이를 설명할 수 있는 유일한 방법은 입찰 실행 시 입찰 실행 가격이 얼마인지 미리 알 수 없다는 것입니다. 이것이 의도라면 - 모든 것이 명확합니다. 자세한 게시물에 감사드립니다. 아니, 당신 자신이 생각합니다. 당신은 주문에 손절매를 넣습니다. 가격은 이 손절매에 접근합니다. 결국, 당신은 "ayyyyyy, 가격이 정지 수준에 가까워졌습니다. 우리는 긴급히 정지 손실을 이동해야 합니다"와 같은 질문이 없습니다)) Vladimir Gomonov 2012.01.08 15:11 #6192 sergeev : 결국, 당신은 "ayyyyy, 가격이 정지 수준에 가까워졌습니다. 우리는 긴급히 정지 손실을 이동해야 합니다"와 같은 질문이 없습니다)) 어떻게 발생합니까? 많은 사람들이 그렇게 합니다. :)) Aleksey Lebedev 2012.01.08 15:13 #6193 sergeev : 먼저 명확히 하십시오. 구매 주문의 중지 또는 보류 중인 구매 주문에 대해 이야기하고 있습니까? 그렇지 않으면 대화는 장님에게 귀머거리가 될 것입니다. 시장 주문에 대해. 아마도 더 이상 관련이 없을 것입니다) Serge 2012.01.09 19:20 #6194 ChartPriceOnDropped() 및 ChartTimeOnDropped () 함수가 표시기에서도 작동하도록 만들 수 있습니까? Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartPriceOnDropped www.mql5.com Операции с графиками / ChartPriceOnDropped - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.01.11 02:19 #6195 새 빌드( 572 )에서 사용할 수 있는 새 속성, 즉 다음과 같은 세부 정보를 알고 싶습니다. 6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*. 도움말에는 아직 설명이 없지만 반환된 값이 모두 0이기 때문에 스스로 알아낼 수 없었습니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { Symbol_Session_(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| СВОЙСТВА_SYMBOL_SESSION_* | //+------------------------------------------------------------------+ void Symbol_Session_() { int DEALS=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_DEALS); int SELL_ORDERS=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS); int BUY_ORDERS=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS); //--- double AW= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_AW); double BUY_ORDERS_VOLUME= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); double CLOSE= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_CLOSE); double INTEREST= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_INTEREST); double OPEN= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_OPEN); double PRICE_LIMIT_MAX= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX); double PRICE_LIMIT_MIN= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN); double PRICE_SETTLEMENT= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT); double SELL_ORDERS_VOLUME= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); double TURNOVER= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_TURNOVER); double VOLUME= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_VOLUME); //--- Comment ( "SYMBOL_SESSION_*" , "\n" , "--------------------------------------------" , "\n" , "DEALS: " ,DEALS, "\n" , "SELL_ORDERS: " ,SELL_ORDERS, "\n" , "BUY_ORDERS: " ,BUY_ORDERS, "\n" , "AW: " ,AW, "\n" , "BUY_ORDERS_VOLUME: " ,BUY_ORDERS_VOLUME, "\n" , "CLOSE: " ,CLOSE, "\n" , "INTEREST: " ,INTEREST, "\n" , "OPEN: " ,OPEN, "\n" , "PRICE_LIMIT_MAX: " ,PRICE_LIMIT_MAX, "\n" , "PRICE_LIMIT_MIN: " ,PRICE_LIMIT_MIN, "\n" , "PRICE_SETTLEMENT: " ,PRICE_SETTLEMENT, "\n" , "SELL_ORDERS_VOLUME: " ,SELL_ORDERS_VOLUME, "\n" , "TURNOVER: " ,TURNOVER, "\n" , "VOLUME: " ,VOLUME ); } MQ Alexander 2012.01.11 08:48 #6196 tol64 : 새 빌드( 572 )에서 사용할 수 있는 새 속성, 즉 다음과 같은 세부 정보를 알고 싶습니다. 도움말에는 아직 설명이 없지만 반환된 값이 모두 0이기 때문에 스스로 알아낼 수 없었습니다. 이것은 교환 상품 의 거래 세션 에 대한 정보입니다. Forex에는 적용되지 않습니다. 도움말의 설명은 이미 준비 중입니다. Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote www.mql5.com Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2012.01.11 09:02 #6197 tol64 : 새 빌드( 572 )에서 사용할 수 있는 새 속성, 즉 다음과 같은 세부 정보를 알고 싶습니다. 도움말에는 아직 설명이 없지만 반환된 값이 모두 0이기 때문에 스스로 알아낼 수 없었습니다. 설명은 문서의 온라인 버전( https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants )에서 찾을 수 있습니다. SYMBOL_SESSION_VOLUME 현재 세션의 총 거래량 더블 SYMBOL_SESSION_TURNOVER 현재 세션의 총 회전율 더블 SYMBOL_SESSION_INTEREST 열린 포지션의 총량 더블 SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME 현재 시점의 총 구매 주문량 더블 SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME 현재 시점의 총 매도 주문량 더블 SYMBOL_SESSION_OPEN 세션 시작 가격 더블 SYMBOL_SESSION_CLOSE 세션 종가 더블 SYMBOL_SESSION_AW 세션 가중 평균 가격 더블 SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT 현재 세션의 배송 가격 더블 SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN 세션당 최소 허용 가격 더블 SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX 세션당 최대 허용 가격 더블 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.01.11 09:27 #6198 Rosh : 설명은 문서의 온라인 버전( https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants )에서 찾을 수 있습니다. 알렉산더 2012.01.11 08:48 # 고맙습니다. 찾으려는 사이트를 검색하려고 했으나 작동하지 않았습니다. Alexey 2012.01.15 15:10 #6199 나는 충격을 받았다. 인쇄가 전체 부분만 출력하거나 분할이 취소되었습니다. //| Script program start function | void OnStart () { int i; double a,b ; for (i= 0 ;i< 10 ;i++) { a= 1 / 2 ; b= 1 / 2 ; Print ( "a=" ,a, " " , "b=" ,b) ; } } Sergey Gritsay 2012.01.15 15:15 #6200 ivandurak : 나는 충격을 받았다. 인쇄가 전체 부분만 출력하거나 deelnie가 취소되었습니다. 먼저 정수를 이것으로 나누고 정수를 얻습니다. 유형 캐스팅 https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting에 대해 읽어보십시오. Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Приведение типов www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Приведение типов - Документация по MQL5 1...613614615616617618619620621622623624625626627...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
뭔가 생각났는데 이해가 안되네요. 매도호가가 해당 수준에 도달하면 보류 중인 지정가 매수 주문이 열리게 됩니다. 따라서 이 순간 현재 Bid price 는 SL(Bid에서도 실행됨)에서 허용할 수 없는 거리에 있으며 이전에 행사가(즉, 실행 시 매도)-stop 수준으로 측정됩니다. 이를 설명할 수 있는 유일한 방법은 입찰 실행 시 입찰 실행 가격이 얼마인지 미리 알 수 없다는 것입니다. 이것이 의도라면 - 모든 것이 명확합니다. 자세한 게시물에 감사드립니다.
아니, 당신 자신이 생각합니다.
당신은 주문에 손절매를 넣습니다. 가격은 이 손절매에 접근합니다.
결국, 당신은 "ayyyyyy, 가격이 정지 수준에 가까워졌습니다. 우리는 긴급히 정지 손실을 이동해야 합니다"와 같은 질문이 없습니다))
결국, 당신은 "ayyyyy, 가격이 정지 수준에 가까워졌습니다. 우리는 긴급히 정지 손실을 이동해야 합니다"와 같은 질문이 없습니다))
먼저 명확히 하십시오.
구매 주문의 중지 또는 보류 중인 구매 주문에 대해 이야기하고 있습니까? 그렇지 않으면 대화는 장님에게 귀머거리가 될 것입니다.
새 빌드( 572 )에서 사용할 수 있는 새 속성, 즉 다음과 같은 세부 정보를 알고 싶습니다.
6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.
도움말에는 아직 설명이 없지만 반환된 값이 모두 0이기 때문에 스스로 알아낼 수 없었습니다.
새 빌드( 572 )에서 사용할 수 있는 새 속성, 즉 다음과 같은 세부 정보를 알고 싶습니다.
도움말에는 아직 설명이 없지만 반환된 값이 모두 0이기 때문에 스스로 알아낼 수 없었습니다.
도움말의 설명은 이미 준비 중입니다.
새 빌드( 572 )에서 사용할 수 있는 새 속성, 즉 다음과 같은 세부 정보를 알고 싶습니다.
도움말에는 아직 설명이 없지만 반환된 값이 모두 0이기 때문에 스스로 알아낼 수 없었습니다.
설명은 문서의 온라인 버전( https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants )에서 찾을 수 있습니다.
SYMBOL_SESSION_VOLUME
현재 세션의 총 거래량
더블
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
현재 세션의 총 회전율
더블
SYMBOL_SESSION_INTEREST
열린 포지션의 총량
더블
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
현재 시점의 총 구매 주문량
더블
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
현재 시점의 총 매도 주문량
더블
SYMBOL_SESSION_OPEN
세션 시작 가격
더블
SYMBOL_SESSION_CLOSE
세션 종가
더블
SYMBOL_SESSION_AW
세션 가중 평균 가격
더블
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
현재 세션의 배송 가격
더블
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
세션당 최소 허용 가격
더블
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
세션당 최대 허용 가격
더블
설명은 문서의 온라인 버전( https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants )에서 찾을 수 있습니다.
알렉산더 2012.01.11 08:48 #
고맙습니다. 찾으려는 사이트를 검색하려고 했으나 작동하지 않았습니다.
나는 충격을 받았다. 인쇄가 전체 부분만 출력하거나 분할이 취소되었습니다.
나는 충격을 받았다. 인쇄가 전체 부분만 출력하거나 deelnie가 취소되었습니다.