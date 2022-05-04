오류, 버그, 질문 - 페이지 620

-Alexey- :
뭔가 생각났는데 이해가 안되네요. 매도호가가 해당 수준에 도달하면 보류 중인 지정가 매수 주문이 열리게 됩니다. 따라서 이 순간 현재 Bid price 는 SL(Bid에서도 실행됨)에서 허용할 수 없는 거리에 있으며 이전에 행사가(즉, 실행 시 매도)-stop 수준으로 측정됩니다. 이를 설명할 수 있는 유일한 방법은 입찰 실행 시 입찰 실행 가격이 얼마인지 미리 알 수 없다는 것입니다. 이것이 의도라면 - 모든 것이 명확합니다. 자세한 게시물에 감사드립니다.

아니, 당신 자신이 생각합니다.

당신은 주문에 손절매를 넣습니다. 가격은 이 손절매에 접근합니다.

결국, 당신은 "ayyyyyy, 가격이 정지 수준에 가까워졌습니다. 우리는 긴급히 정지 손실을 이동해야 합니다"와 같은 질문이 없습니다))

 
sergeev :

결국, 당신은 "ayyyyy, 가격이 정지 수준에 가까워졌습니다. 우리는 긴급히 정지 손실을 이동해야 합니다"와 같은 질문이 없습니다))

어떻게 발생합니까? 많은 사람들이 그렇게 합니다. :))
 
sergeev :

먼저 명확히 하십시오.

구매 주문의 중지 또는 보류 중인 구매 주문에 대해 이야기하고 있습니까? 그렇지 않으면 대화는 장님에게 귀머거리가 될 것입니다.

시장 주문에 대해. 아마도 더 이상 관련이 없을 것입니다)
 
ChartPriceOnDropped()ChartTimeOnDropped () 함수가 표시기에서도 작동하도록 만들 수 있습니까?
새 빌드( 572 )에서 사용할 수 있는 새 속성, 즉 다음과 같은 세부 정보를 알고 싶습니다.

6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.

도움말에는 아직 설명이 없지만 반환된 값이 모두 0이기 때문에 스스로 알아낼 수 없었습니다.

 //+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
   Symbol_Session_();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| СВОЙСТВА_SYMBOL_SESSION_*                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void Symbol_Session_()
  {
   int DEALS=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_DEALS);
   int SELL_ORDERS=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS);
   int BUY_ORDERS=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS);
//---
   double AW= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_AW);
   double BUY_ORDERS_VOLUME= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME);
   double CLOSE= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_CLOSE);
   double INTEREST= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_INTEREST);
   double OPEN= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_OPEN);
   double PRICE_LIMIT_MAX= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX);
   double PRICE_LIMIT_MIN= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);
   double PRICE_SETTLEMENT= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT);
   double SELL_ORDERS_VOLUME= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME);
   double TURNOVER= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_TURNOVER);
   double VOLUME= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,SYMBOL_SESSION_VOLUME);
//---
   Comment ( "SYMBOL_SESSION_*" , "\n" ,
           "--------------------------------------------" , "\n" ,
           "DEALS: " ,DEALS, "\n" ,
           "SELL_ORDERS: " ,SELL_ORDERS, "\n" ,
           "BUY_ORDERS: " ,BUY_ORDERS, "\n" ,
           "AW: " ,AW, "\n" ,
           "BUY_ORDERS_VOLUME: " ,BUY_ORDERS_VOLUME, "\n" ,
           "CLOSE: " ,CLOSE, "\n" ,
           "INTEREST: " ,INTEREST, "\n" ,
           "OPEN: " ,OPEN, "\n" ,
           "PRICE_LIMIT_MAX: " ,PRICE_LIMIT_MAX, "\n" ,
           "PRICE_LIMIT_MIN: " ,PRICE_LIMIT_MIN, "\n" ,
           "PRICE_SETTLEMENT: " ,PRICE_SETTLEMENT, "\n" ,
           "SELL_ORDERS_VOLUME: " ,SELL_ORDERS_VOLUME, "\n" ,
           "TURNOVER: " ,TURNOVER, "\n" ,
           "VOLUME: " ,VOLUME
          );
  }
 
tol64 :

새 빌드( 572 )에서 사용할 수 있는 새 속성, 즉 다음과 같은 세부 정보를 알고 싶습니다.

도움말에는 아직 설명이 없지만 반환된 값이 모두 0이기 때문에 스스로 알아낼 수 없었습니다.

이것은 교환 상품 의 거래 세션 에 대한 정보입니다. Forex에는 적용되지 않습니다.
도움말의 설명은 이미 준비 중입니다.
tol64 :

새 빌드( 572 )에서 사용할 수 있는 새 속성, 즉 다음과 같은 세부 정보를 알고 싶습니다.

도움말에는 아직 설명이 없지만 반환된 값이 모두 0이기 때문에 스스로 알아낼 수 없었습니다.

설명은 문서의 온라인 버전( https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants )에서 찾을 수 있습니다.

SYMBOL_SESSION_VOLUME

현재 세션의 총 거래량

더블

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

현재 세션의 총 회전율

더블

SYMBOL_SESSION_INTEREST

열린 포지션의 총량

더블

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

현재 시점의 총 구매 주문량

더블

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

현재 시점의 총 매도 주문량

더블

SYMBOL_SESSION_OPEN

세션 시작 가격

더블

SYMBOL_SESSION_CLOSE

세션 종가

더블

SYMBOL_SESSION_AW

세션 가중 평균 가격

더블

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

현재 세션의 배송 가격

더블

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

세션당 최소 허용 가격

더블

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

세션당 최대 허용 가격

더블

Rosh :

설명은 문서의 온라인 버전( https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants )에서 찾을 수 있습니다.

알렉산더 2012.01.11 08:48 #

고맙습니다. 찾으려는 사이트를 검색하려고 했으나 작동하지 않았습니다.

 

나는 충격을 받았다. 인쇄가 전체 부분만 출력하거나 분할이 취소되었습니다.

 //| Script program start function                                    |
void OnStart ()
  {
   int i;
   double    a,b ;
   for (i= 0 ;i< 10 ;i++)
      {
         a= 1 / 2 ;
         b= 1 / 2 ;
         Print ( "a=" ,a, " " , "b=" ,b) ;
      }   
  }
 
ivandurak :

나는 충격을 받았다. 인쇄가 전체 부분만 출력하거나 deelnie가 취소되었습니다.


먼저 정수를 이것으로 나누고 정수를 얻습니다. 유형 캐스팅 https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting에 대해 읽어보십시오.
