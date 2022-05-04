오류, 버그, 질문 - 페이지 617

그리고 월요일의 처음 8시간은 어디에 있습니까?

 
디스코:

+ 테스트 중에 터미널을 최소화하고 테스트 후에 확장하면 다음과 같은 결과가 나타납니다(따옴표 창 축소).

빌드 567, 터미널 - Alpari(565 이후 이러한 결함이 있음), WinXP SP3(32비트), Alpari의 데모 계정 - 루블.

 

빌드 567

메모리 부족에 대한 지속적인 정보. 이전에는 그렇지 않았습니다.

드롭다운 캘린더(테스트 기간 시작 및 종료)는 열린 후 0.5초 후에 닫힙니다.

초기 보증금은 지속적으로 10000으로 재설정됩니다.

 
notused :
디스코:

빌드 567, 터미널 - Alpari(565 이후 이러한 결함이 있음), WinXP SP3(32비트), Alpari의 데모 계정 - 루블.

또한 행이 비게 되는 순간 SymbolInfoTick (Symbol(), tick)은 tick.bid 및 tick.ask에서 0을 반환합니다.

+ 주문 및 위치 열기/닫기/수정을 위해 창에서 0이 빛납니다.

분명히 문제는 Alparevsky 루블 계정에 있습니다 (또는 유리 때문에). Broco에서 터미널을 열고 Alpari 데모 서버를 그 안으로 몰기 때문입니다. 루블 데모 계정을 열었습니다. "disco"가 반복되었습니다.

 

안녕하세요!

누군가 MQL5에서 그런 문제를 겪었을 수도 있습니다. Expert Advisor는 내가 모든 보류 주문을 수동으로 삭제할 때까지 보류 주문을 삭제할 수 없으며 오류는 단순히 삭제되지 않습니다. 아니면 다른 사람이 삭제합니까? 누군가 도움을 주겠다고 약속하면 필요한 경우 로그인 암호와 "caught order"가 포함된 계정 번호를 보내드립니다. 미리 감사드립니다.

무효 OnTick()
{
MqlTradeRequest 요청;
MqlTradeResult 결과;
MqlTradeCheckResult 검사 결과 ;
//------주문 삭제 ------
request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
//request.order=OrderGetTicket(0);
요청.주문=8273050; // 모든 것이 삭제되지 않았음을 명시적으로 나타냅니다.
if(주문 확인(요청, 확인 결과))
{
경고(요청.주문);
경고(요청.액션);
OrderSend(요청, 결과);
}
또 다른
{
Alert("오류: ",checkResult.retcode);
}
}

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура результатов проверки торгового запроса
난 이미 내 머리를 부숴버렸어! 이 단순한 디자인은 작동하지 않습니다. 파일이 존재하지만 찾을 수 없거나 열리지 않습니다. 왜?! 

   string terminal_data_path = TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH );
   string SymbolsFileName = terminal_data_path + "\\MQL5\\Files\\" + "symbols.txt" ;
   if ( FileIsExist (SymbolsFileName, 0 )== false ) Print ( "Файл не найден: " ,SymbolsFileName);
   int hFile= FileOpen (SymbolsFileName, FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI );
   if (hFile < 0 )
   {
       Print ( "Ошибка при открытии файла: " ,SymbolsFileName, " - " , GetLastError ());
       return ;
   }
 
Doozer2 :

난 이미 내 머리를 부숴버렸어! 이 단순한 디자인은 작동하지 않습니다. 파일이 존재하지만 찾을 수 없거나 열리지 않습니다. 왜?!


 string SymbolsFileName = "symbols.txt" ;
 
stringo :

고맙습니다! 이제 파일을 찾았지만 여전히 열리지 않습니다. 파일을 여는 동안 오류가 발생했습니다: 5004. 무엇이 문제일 수 있습니까?

Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen
Doozer2 :
고맙습니다! 이제 파일을 찾았지만 여전히 열리지 않습니다. 파일을 여는 동안 오류가 발생했습니다: 5004. 무엇이 문제일 수 있습니까?

이 파일은 다른 프로그램에 의해 열려 있으므로 현재 잠겨 있을 가능성이 높습니다.
 
Rosh :
이 파일은 다른 프로그램에 의해 열려 있으므로 현재 잠겨 있을 가능성이 높습니다.

아니요, 한 줄 안에 있는 간단한 텍스트 파일이며 다른 곳에서는 열리지 않습니다.

예를 들어 파일에서 한 줄만 읽고 싶습니다. 하지만 작동하지 않습니다!

흥미롭게도 FILE_READ 플래그를 설정하면 오류 5004,

FILE_READ|FILE_WRITE인 경우 파일은 오류 없이 열립니다(하지만 행은 여전히 읽히지 않습니다).

나는 아무것도 이해하지 못한다...

전체 코드는 다음과 같습니다. 

   string SymbolsFileName = "123.txt" ;
   if ( FileIsExist (SymbolsFileName, FILE_COMMON )== false ) { Print ( "Файл не найден: " ,SymbolsFileName, " - " , GetLastError ()); return ; } else Print ( "Файл найден: " ,SymbolsFileName);
   ResetLastError ();
   int hFile= FileOpen (SymbolsFileName, FILE_TXT | FILE_ANSI | FILE_READ | FILE_WRITE );
   if (hFile== INVALID_HANDLE )
   {
       Print ( "Ошибка при открытии файла: " ,SymbolsFileName, " - " , GetLastError ());
       return ;
   }
   else Print ( "Файл открыт успешно: " ,SymbolsFileName);
   FileSeek (hFile, 0 , SEEK_SET );
   Print ( FileReadString (hFile));
   FileClose (hFile);
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов
