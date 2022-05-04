오류, 버그, 질문 - 페이지 617 1...610611612613614615616617618619620621622623624...3184 새 코멘트 Andrew Petras 2011.12.29 12:32 #6161 그리고 월요일의 처음 8시간은 어디에 있습니까? Valerii Mazurenko 2012.01.03 14:05 #6162 디스코: + 테스트 중에 터미널을 최소화하고 테스트 후에 확장하면 다음과 같은 결과가 나타납니다(따옴표 창 축소). 빌드 567, 터미널 - Alpari(565 이후 이러한 결함이 있음), WinXP SP3(32비트), Alpari의 데모 계정 - 루블. Andrey Vasiliev 2012.01.03 19:40 #6163 빌드 567 메모리 부족에 대한 지속적인 정보. 이전에는 그렇지 않았습니다. 드롭다운 캘린더(테스트 기간 시작 및 종료)는 열린 후 0.5초 후에 닫힙니다. 초기 보증금은 지속적으로 10000으로 재설정됩니다. Valerii Mazurenko 2012.01.05 20:25 #6164 notused : 디스코: 빌드 567, 터미널 - Alpari(565 이후 이러한 결함이 있음), WinXP SP3(32비트), Alpari의 데모 계정 - 루블. 또한 행이 비게 되는 순간 SymbolInfoTick (Symbol(), tick)은 tick.bid 및 tick.ask에서 0을 반환합니다. + 주문 및 위치 열기/닫기/수정을 위해 창에서 0이 빛납니다. 분명히 문제는 Alparevsky 루블 계정에 있습니다 (또는 유리 때문에). Broco에서 터미널을 열고 Alpari 데모 서버를 그 안으로 몰기 때문입니다. 루블 데모 계정을 열었습니다. "disco"가 반복되었습니다. 코딩하는 방법? TradersPowerExpert MQL4 및 MQL5에 대한 Andrey Ustinov 2012.01.06 05:20 #6165 안녕하세요! 누군가 MQL5에서 그런 문제를 겪었을 수도 있습니다. Expert Advisor는 내가 모든 보류 주문을 수동으로 삭제할 때까지 보류 주문을 삭제할 수 없으며 오류는 단순히 삭제되지 않습니다. 아니면 다른 사람이 삭제합니까? 누군가 도움을 주겠다고 약속하면 필요한 경우 로그인 암호와 "caught order"가 포함된 계정 번호를 보내드립니다. 미리 감사드립니다. 무효 OnTick() { MqlTradeRequest 요청; MqlTradeResult 결과; MqlTradeCheckResult 검사 결과 ; //------주문 삭제 ------ request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; //request.order=OrderGetTicket(0); 요청.주문=8273050; // 모든 것이 삭제되지 않았음을 명시적으로 나타냅니다. if(주문 확인(요청, 확인 결과)) { 경고(요청.주문); 경고(요청.액션); OrderSend(요청, 결과); } 또 다른 { Alert("오류: ",checkResult.retcode); } } Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура результатов проверки торгового запроса www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура результатов проверки торгового запроса - Документация по MQL5 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 Errors, bugs, questions [ARCHIVE] Any rookie question, Alexandr Kim 2012.01.06 10:00 #6166 난 이미 내 머리를 부숴버렸어! 이 단순한 디자인은 작동하지 않습니다. 파일이 존재하지만 찾을 수 없거나 열리지 않습니다. 왜?! string terminal_data_path = TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH ); string SymbolsFileName = terminal_data_path + "\\MQL5\\Files\\" + "symbols.txt" ; if ( FileIsExist (SymbolsFileName, 0 )== false ) Print ( "Файл не найден: " ,SymbolsFileName); int hFile= FileOpen (SymbolsFileName, FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (hFile < 0 ) { Print ( "Ошибка при открытии файла: " ,SymbolsFileName, " - " , GetLastError ()); return ; } Slava 2012.01.06 10:25 #6167 Doozer2 : 난 이미 내 머리를 부숴버렸어! 이 단순한 디자인은 작동하지 않습니다. 파일이 존재하지만 찾을 수 없거나 열리지 않습니다. 왜?! string SymbolsFileName = "symbols.txt" ; Alexandr Kim 2012.01.06 11:23 #6168 stringo : 고맙습니다! 이제 파일을 찾았지만 여전히 열리지 않습니다. 파일을 여는 동안 오류가 발생했습니다: 5004. 무엇이 문제일 수 있습니까? Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen www.mql5.com Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2012.01.06 11:48 #6169 Doozer2 : 고맙습니다! 이제 파일을 찾았지만 여전히 열리지 않습니다. 파일을 여는 동안 오류가 발생했습니다: 5004. 무엇이 문제일 수 있습니까? 이 파일은 다른 프로그램에 의해 열려 있으므로 현재 잠겨 있을 가능성이 높습니다. Alexandr Kim 2012.01.06 12:03 #6170 Rosh : 이 파일은 다른 프로그램에 의해 열려 있으므로 현재 잠겨 있을 가능성이 높습니다. 아니요, 한 줄 안에 있는 간단한 텍스트 파일이며 다른 곳에서는 열리지 않습니다. 예를 들어 파일에서 한 줄만 읽고 싶습니다. 하지만 작동하지 않습니다! 흥미롭게도 FILE_READ 플래그를 설정하면 오류 5004, FILE_READ|FILE_WRITE인 경우 파일은 오류 없이 열립니다(하지만 행은 여전히 읽히지 않습니다). 나는 아무것도 이해하지 못한다... 전체 코드는 다음과 같습니다. string SymbolsFileName = "123.txt" ; if ( FileIsExist (SymbolsFileName, FILE_COMMON )== false ) { Print ( "Файл не найден: " ,SymbolsFileName, " - " , GetLastError ()); return ; } else Print ( "Файл найден: " ,SymbolsFileName); ResetLastError (); int hFile= FileOpen (SymbolsFileName, FILE_TXT | FILE_ANSI | FILE_READ | FILE_WRITE ); if (hFile== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Ошибка при открытии файла: " ,SymbolsFileName, " - " , GetLastError ()); return ; } else Print ( "Файл открыт успешно: " ,SymbolsFileName); FileSeek (hFile, 0 , SEEK_SET ); Print ( FileReadString (hFile)); FileClose (hFile); Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5 1...610611612613614615616617618619620621622623624...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 월요일의 처음 8시간은 어디에 있습니까?
+ 테스트 중에 터미널을 최소화하고 테스트 후에 확장하면 다음과 같은 결과가 나타납니다(따옴표 창 축소).
빌드 567, 터미널 - Alpari(565 이후 이러한 결함이 있음), WinXP SP3(32비트), Alpari의 데모 계정 - 루블.
빌드 567
메모리 부족에 대한 지속적인 정보. 이전에는 그렇지 않았습니다.
드롭다운 캘린더(테스트 기간 시작 및 종료)는 열린 후 0.5초 후에 닫힙니다.
초기 보증금은 지속적으로 10000으로 재설정됩니다.
디스코:
빌드 567, 터미널 - Alpari(565 이후 이러한 결함이 있음), WinXP SP3(32비트), Alpari의 데모 계정 - 루블.
또한 행이 비게 되는 순간 SymbolInfoTick (Symbol(), tick)은 tick.bid 및 tick.ask에서 0을 반환합니다.
+ 주문 및 위치 열기/닫기/수정을 위해 창에서 0이 빛납니다.
분명히 문제는 Alparevsky 루블 계정에 있습니다 (또는 유리 때문에). Broco에서 터미널을 열고 Alpari 데모 서버를 그 안으로 몰기 때문입니다. 루블 데모 계정을 열었습니다. "disco"가 반복되었습니다.
안녕하세요!
누군가 MQL5에서 그런 문제를 겪었을 수도 있습니다. Expert Advisor는 내가 모든 보류 주문을 수동으로 삭제할 때까지 보류 주문을 삭제할 수 없으며 오류는 단순히 삭제되지 않습니다. 아니면 다른 사람이 삭제합니까? 누군가 도움을 주겠다고 약속하면 필요한 경우 로그인 암호와 "caught order"가 포함된 계정 번호를 보내드립니다. 미리 감사드립니다.
무효 OnTick()
{
MqlTradeRequest 요청;
MqlTradeResult 결과;
MqlTradeCheckResult 검사 결과 ;
//------주문 삭제 ------
request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
//request.order=OrderGetTicket(0);
요청.주문=8273050; // 모든 것이 삭제되지 않았음을 명시적으로 나타냅니다.
if(주문 확인(요청, 확인 결과))
{
경고(요청.주문);
경고(요청.액션);
OrderSend(요청, 결과);
}
또 다른
{
Alert("오류: ",checkResult.retcode);
}
}
난 이미 내 머리를 부숴버렸어! 이 단순한 디자인은 작동하지 않습니다. 파일이 존재하지만 찾을 수 없거나 열리지 않습니다. 왜?!
고맙습니다! 이제 파일을 찾았지만 여전히 열리지 않습니다. 파일을 여는 동안 오류가 발생했습니다: 5004. 무엇이 문제일 수 있습니까?
이 파일은 다른 프로그램에 의해 열려 있으므로 현재 잠겨 있을 가능성이 높습니다.
아니요, 한 줄 안에 있는 간단한 텍스트 파일이며 다른 곳에서는 열리지 않습니다.
예를 들어 파일에서 한 줄만 읽고 싶습니다. 하지만 작동하지 않습니다!
흥미롭게도 FILE_READ 플래그를 설정하면 오류 5004,
FILE_READ|FILE_WRITE인 경우 파일은 오류 없이 열립니다(하지만 행은 여전히 읽히지 않습니다).
나는 아무것도 이해하지 못한다...
전체 코드는 다음과 같습니다.