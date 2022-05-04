오류, 버그, 질문 - 페이지 473

TheXpert :

여기 크리스마스 트리가 있습니다. 그러나 나는 그것이 벌레였기를 바랐습니다.

한 가지 더 질문 - 클래스에 정적 및 상수 멤버를 도입할 계획입니까?

정적이 계획되어 있습니다.
 
marketeer :

추신 사실, 거기에 쉼표가 아니라 그 코드를 전달해야하지만, 구분 기호가 코드가 아닌 문자열로 설정되는 오랜 시간 동안 내 자신의 기능을 사용했기 때문에 너무 잘못되었습니다. - IMHO, 더 편리합니다. 두 번째 매개변수 StringGetCharacter (",", 0)를 작성해야 합니다.

한 줄에 넣고 두 줄에서 입력 줄도 모았습니다. 괜찮은 :) 

   StringSplit(Smbl_Crrnt+ "," +Smbl_, StringGetCharacter ( "," , 0 ),Smbl_m);
 
tester_el_pro :

불행히도, 당신은 단순히 읽을 수 없는 그러한 형식으로 작성합니다.

입력 및 출력 데이터, 환경 설명, 테스트 지표 자체에 대한 전체 분석과 함께 명확하고 재현 가능한 예를 제공합니다.

그렇지 않으면 이 모드에서 거대한 가정과 과소 진술로 무엇이든 추론할 수 있습니다.

[삭제]  
Renat :

불행히도, 당신은 단순히 읽을 수 없는 그러한 형식으로 작성합니다.

입력 및 출력 데이터, 환경 설명, 테스트 지표 자체에 대한 전체 분석과 함께 명확하고 재현 가능한 예를 제공합니다.

그렇지 않으면 이 모드에서 거대한 가정과 과소 진술로 무엇이든 추론할 수 있습니다.


템플릿의 오른쪽 가장자리에서 들여쓰기 크기를 저장하지 않는 것은 어떻습니까?


MT4에서 - 세이브 ...

 

시가가 점 뒤에 5자리 이상 있는 것을 확인했습니다. 그래야만 합니까?

[삭제]  
tol64 :

시가가 점 뒤에 5자리 이상 있는 것을 확인했습니다. 그래야만 합니까?

예, 이것은...
 
Interesting :
예, 이것은...
이 경우 위치는 수동으로 열렸습니다. Expert Advisor에서 가격이 정상화되면 이것도 관찰할 수 있나요?))
[삭제]  
tol64 :
이 경우 위치는 수동으로 열렸습니다. Expert Advisor에서 가격이 정상화되면 이것도 관찰할 수 있나요?))
이것은 여러 거래에 의해 형성된 위치에서 개시 가격 을 다시 계산할 때 관찰됩니다. 우리는 모든 거래의 평균 가격을 계산하기 위해 특별한 공식을 사용합니다.
[삭제]  
Interesting :
예, 이것은...


미친 ... :))


더 많은 징후, 더 많은 혼란과 눈을 뜨게 하는...

:(

[삭제]  

tester_el_pro :

미친 ... :))

더 많은 징후, 더 많은 혼란과 눈을 뜨게 하는...

:(

틀린 간단한 수학... 

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
