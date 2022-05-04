오류, 버그, 질문 - 페이지 473 1...466467468469470471472473474475476477478479480...3184 새 코멘트 Ilyas 2011.07.26 18:21 #4721 TheXpert : 여기 크리스마스 트리가 있습니다. 그러나 나는 그것이 벌레였기를 바랐습니다. 한 가지 더 질문 - 클래스에 정적 및 상수 멤버를 도입할 계획입니까? 정적이 계획되어 있습니다. Andrew Petras 2011.07.26 19:25 #4722 marketeer : 추신 사실, 거기에 쉼표가 아니라 그 코드를 전달해야하지만, 구분 기호가 코드가 아닌 문자열로 설정되는 오랜 시간 동안 내 자신의 기능을 사용했기 때문에 너무 잘못되었습니다. - IMHO, 더 편리합니다. 두 번째 매개변수 StringGetCharacter (",", 0)를 작성해야 합니다. 한 줄에 넣고 두 줄에서 입력 줄도 모았습니다. 괜찮은 :) StringSplit(Smbl_Crrnt+ "," +Smbl_, StringGetCharacter ( "," , 0 ),Smbl_m); Renat Fatkhullin 2011.07.26 19:56 #4723 tester_el_pro : 불행히도, 당신은 단순히 읽을 수 없는 그러한 형식으로 작성합니다. 입력 및 출력 데이터, 환경 설명, 테스트 지표 자체에 대한 전체 분석과 함께 명확하고 재현 가능한 예를 제공합니다. 그렇지 않으면 이 모드에서 거대한 가정과 과소 진술로 무엇이든 추론할 수 있습니다. [삭제] 2011.07.26 21:47 #4724 Renat : 불행히도, 당신은 단순히 읽을 수 없는 그러한 형식으로 작성합니다. 입력 및 출력 데이터, 환경 설명, 테스트 지표 자체에 대한 전체 분석과 함께 명확하고 재현 가능한 예를 제공합니다. 그렇지 않으면 이 모드에서 거대한 가정과 과소 진술로 무엇이든 추론할 수 있습니다. 템플릿의 오른쪽 가장자리에서 들여쓰기 크기를 저장하지 않는 것은 어떻습니까? MT4에서 - 세이브 ... Anatoli Kazharski 2011.07.27 00:05 #4725 시가가 점 뒤에 5자리 이상 있는 것을 확인했습니다. 그래야만 합니까? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 [삭제] 2011.07.27 00:40 #4726 tol64 : 시가가 점 뒤에 5자리 이상 있는 것을 확인했습니다. 그래야만 합니까? 예, 이것은... Anatoli Kazharski 2011.07.27 00:50 #4727 Interesting : 예, 이것은... 이 경우 위치는 수동으로 열렸습니다. Expert Advisor에서 가격이 정상화되면 이것도 관찰할 수 있나요?)) [삭제] 2011.07.27 00:57 #4728 tol64 : 이 경우 위치는 수동으로 열렸습니다. Expert Advisor에서 가격이 정상화되면 이것도 관찰할 수 있나요?)) 이것은 여러 거래에 의해 형성된 위치에서 개시 가격 을 다시 계산할 때 관찰됩니다. 우리는 모든 거래의 평균 가격을 계산하기 위해 특별한 공식을 사용합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 [삭제] 2011.07.27 01:22 #4729 Interesting : 예, 이것은... 미친 ... :)) 더 많은 징후, 더 많은 혼란과 눈을 뜨게 하는... :( [삭제] 2011.07.27 08:33 #4730 tester_el_pro : 미친 ... :)) 더 많은 징후, 더 많은 혼란과 눈을 뜨게 하는... :( 틀린 간단한 수학... Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN) 1...466467468469470471472473474475476477478479480...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기 크리스마스 트리가 있습니다. 그러나 나는 그것이 벌레였기를 바랐습니다.
한 가지 더 질문 - 클래스에 정적 및 상수 멤버를 도입할 계획입니까?
추신 사실, 거기에 쉼표가 아니라 그 코드를 전달해야하지만, 구분 기호가 코드가 아닌 문자열로 설정되는 오랜 시간 동안 내 자신의 기능을 사용했기 때문에 너무 잘못되었습니다. - IMHO, 더 편리합니다. 두 번째 매개변수 StringGetCharacter (",", 0)를 작성해야 합니다.
한 줄에 넣고 두 줄에서 입력 줄도 모았습니다. 괜찮은 :)
불행히도, 당신은 단순히 읽을 수 없는 그러한 형식으로 작성합니다.
입력 및 출력 데이터, 환경 설명, 테스트 지표 자체에 대한 전체 분석과 함께 명확하고 재현 가능한 예를 제공합니다.
그렇지 않으면 이 모드에서 거대한 가정과 과소 진술로 무엇이든 추론할 수 있습니다.
템플릿의 오른쪽 가장자리에서 들여쓰기 크기를 저장하지 않는 것은 어떻습니까?
MT4에서 - 세이브 ...
시가가 점 뒤에 5자리 이상 있는 것을 확인했습니다. 그래야만 합니까?
예, 이것은...
이 경우 위치는 수동으로 열렸습니다. Expert Advisor에서 가격이 정상화되면 이것도 관찰할 수 있나요?))
tester_el_pro :
틀린 간단한 수학...