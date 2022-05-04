오류, 버그, 질문 - 페이지 472 1...465466467468469470471472473474475476477478479...3184 새 코멘트 TheXpert 2011.07.26 17:29 #4711 이렇게 하면 더 쉽죠 - ',' Stanislav Korotky 2011.07.26 17:32 #4712 TheXpert : 이렇게 하면 더 쉽죠 - ',' 아 예. 문서의 예를 살펴보았습니다 ;-). 어쨌든, 지금은 어디에서나 문자열 구분 기호와 함께 내 기능을 사용합니다. 왜냐하면 구분 기호는 일련의 문자 일 수 있습니다. Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Тип string - Документация по MQL5 Andrew Petras 2011.07.26 17:43 #4713 marketeer : 2세트가 없습니다. 문자열과 배열. 결국 총 하나와 동일한 값에 있습니까? 마케터 : 구분 된 문자열로 만드십시오 ... 그리고? 세포의 입력이 필요합니다. StringSplit 감사합니다. 설명서에 전혀 나와있지 않습니다. Andrew Petras 2011.07.26 17:46 #4714 생각해야 합니다. 기본적으로 옵션이기도 합니다. 감사합니다. Rashid Umarov 2011.07.26 17:50 #4715 Silent : StringSplit에 감사드립니다. 설명서에 전혀 나와있지 않습니다. -StringSplit 이 있습니다. 최신 버전을 다운로드하십시오. 현재 도움말 파일을 삭제하기만 하면 됩니다. 처음 액세스할 때 편집기가 최신 버전을 다운로드합니다. Andrew Petras 2011.07.26 17:58 #4716 Rosh : -StringSplit 이 있습니다. 최신 버전을 다운로드하십시오. 현재 도움말 파일을 삭제하기만 하면 됩니다. 처음 액세스할 때 편집기가 최신 버전을 다운로드합니다. 네, 지금입니다. 감사합니다. TheXpert 2011.07.26 17:59 #4717 그리고 적어도 누군가가 나에게 대답 할 것입니다 ... 여기에서는 조용합니다. SD에서는 조용합니다 ... Ilyas 2011.07.26 18:02 #4718 C++에서와 같이 MQL5에는 범위가 없습니다. 따라서 클래스 내부의 모든 선언은 외부에서 볼 수 있습니다. Stanislav Korotky 2011.07.26 18:02 #4719 TheXpert : 그리고 적어도 누군가가 나에게 대답 할 것입니다 ... 여기에서는 조용합니다. SD에서는 조용합니다 ... 걱정하지 마십시오. SD에 12개의 작업이 있고 모든 작업에 대해 침묵합니다 ;-). TheXpert 2011.07.26 18:11 #4720 mql5 : C++에서와 같이 MQL5에는 범위가 없습니다. 따라서 클래스 내부의 모든 선언은 외부에서 볼 수 있습니다. 여기 크리스마스 트리가 있습니다. 그러나 나는 그것이 벌레였기를 바랐습니다. 한 가지 더 질문 - 클래스에 정적 및 상수 멤버 를 도입할 계획입니까? - 자신의 부재를 정상적으로 극복하는 방법을 알지 못했습니다. 그리고 코드 페이지에 또 다른 문제가 있었습니다. #180052 ... 혹시라도 클래스 내의 클래스는 허용되지 않는 건가요? 마케터 : 걱정하지 마십시오. SD에 12개의 작업이 있고 모든 작업에 대해 침묵합니다 ;-). 개발자의 참여 없이는 답을 얻을 수 있었을 텐데, 자신이 아닌 다른 사람이 답할 수 없을 것 같은 질문은 무시해도 되지만 솔직히 초보적인 질문에 대한 시간이 있다는 것은 부끄러운 일입니다. 초보자의 질문 MQL4 MT4 현재 막대가 아닌 미결제약정 원시 아이디어 1...465466467468469470471472473474475476477478479...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이렇게 하면 더 쉽죠 - ','
2세트가 없습니다.
문자열과 배열. 결국 총 하나와 동일한 값에 있습니까?
구분 된 문자열로 만드십시오 ...
그리고? 세포의 입력이 필요합니다.
StringSplit 감사합니다. 설명서에 전혀 나와있지 않습니다.
StringSplit에 감사드립니다. 설명서에 전혀 나와있지 않습니다.
-StringSplit 이 있습니다. 최신 버전을 다운로드하십시오. 현재 도움말 파일을 삭제하기만 하면 됩니다. 처음 액세스할 때 편집기가 최신 버전을 다운로드합니다.
그리고 적어도 누군가가 나에게 대답 할 것입니다 ... 여기에서는 조용합니다. SD에서는 조용합니다 ...
C++에서와 같이 MQL5에는 범위가 없습니다. 따라서 클래스 내부의 모든 선언은 외부에서 볼 수 있습니다.
여기 크리스마스 트리가 있습니다. 그러나 나는 그것이 벌레였기를 바랐습니다.
한 가지 더 질문 - 클래스에 정적 및 상수 멤버 를 도입할 계획입니까? - 자신의 부재를 정상적으로 극복하는 방법을 알지 못했습니다.
그리고 코드 페이지에 또 다른 문제가 있었습니다. #180052
... 혹시라도 클래스 내의 클래스는 허용되지 않는 건가요?
걱정하지 마십시오. SD에 12개의 작업이 있고 모든 작업에 대해 침묵합니다 ;-).