이렇게 하면 더 쉽죠 - ','
 
TheXpert :
아 예. 문서의 예를 살펴보았습니다 ;-). 어쨌든, 지금은 어디에서나 문자열 구분 기호와 함께 내 기능을 사용합니다. 왜냐하면 구분 기호는 일련의 문자 일 수 있습니다.
marketeer :
2세트가 없습니다.

문자열과 배열. 결국 총 하나와 동일한 값에 있습니까?

그리고? 세포의 입력이 필요합니다.

StringSplit 감사합니다. 설명서에 전혀 나와있지 않습니다.

 
생각해야 합니다. 기본적으로 옵션이기도 합니다. 감사합니다.
 
Silent :

-StringSplit 이 있습니다. 최신 버전을 다운로드하십시오. 현재 도움말 파일을 삭제하기만 하면 됩니다. 처음 액세스할 때 편집기가 최신 버전을 다운로드합니다.
 
네, 지금입니다. 감사합니다.
 
그리고 적어도 누군가가 나에게 대답 할 것입니다 ... 여기에서는 조용합니다. SD에서는 조용합니다 ...
 
C++에서와 같이 MQL5에는 범위가 없습니다. 따라서 클래스 내부의 모든 선언은 외부에서 볼 수 있습니다.
 
걱정하지 마십시오. SD에 12개의 작업이 있고 모든 작업에 대해 침묵합니다 ;-).
 
mql5 :
C++에서와 같이 MQL5에는 범위가 없습니다. 따라서 클래스 내부의 모든 선언은 외부에서 볼 수 있습니다.

여기 크리스마스 트리가 있습니다. 그러나 나는 그것이 벌레였기를 바랐습니다.

한 가지 더 질문 - 클래스에 정적 및 상수 멤버 를 도입할 계획입니까? - 자신의 부재를 정상적으로 극복하는 방법을 알지 못했습니다.

그리고 코드 페이지에 또 다른 문제가 있었습니다. #180052

... 혹시라도 클래스 내의 클래스는 허용되지 않는 건가요?

개발자의 참여 없이는 답을 얻을 수 있었을 텐데, 자신이 아닌 다른 사람이 답할 수 없을 것 같은 질문은 무시해도 되지만 솔직히 초보적인 질문에 대한 시간이 있다는 것은 부끄러운 일입니다.
