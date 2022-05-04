오류, 버그, 질문 - 페이지 322

새 코멘트
Renat :
즉, 테스터의 404 빌드는 일반 이동 평균 전문가 고문을 테스트해도 충돌이 발생합니까?
이동 평균 과 MACD 모두에서 오해가 발생합니다...
 
52_rus :

테스트: TF H1 에서 1년 동안 MACD 샘플 . 첫 번째 테스트 직후, 두 번째 테스트: TF H4의 해당 연도 MACD 샘플; 보고서에서 H1 TF에 대한 첫 번째 테스트 결과를 얻습니다.

첫 번째 테스트 후 5분을 기다렸다가 다른 TF에서 다음 테스트를 수행하면 첫 번째 테스트의 보고서와 다른 새로운 올바른 보고서를 얻습니다.

빌드 404

유사한 문제에 대한 링크: https://www.mql5.com/en/forum/3139

메시지 주셔서 감사합니다. 재생산, 수정하겠습니다.
 

모든 사람과 모든 사람에게 좋습니다. 전문가를 위한 코드 작성: 

   double Open1[ 1 ],Open2[ 1 ];
   int data1= CopyOpen (Symbol1, 0 , 1 , 1 ,Open1);
   int data2= CopyOpen (Symbol1, 0 , 5 , 1 ,Open2);
   double ss= MathAbs (Open1[ 0 ]-Open2[ 0 ]);

1개와 5개 막대의 차이를 계산합니다. 인쇄 를 통해 로그아웃

그리고 이것을 얻었다

ss는 모듈로 차이이며 이 줄 앞에 열린 1 및 5 막대의 숫자가 옵니다.

보시다시피 차이가 어떻게 계산되었는지 명확하지 않습니다.

바, 통화 및 TF. 그리고 10건 중 1건에서 나타납니다. 아마도 주유소에 있거나 내가 무언가에

잘못된?

 
alexluek :

모든 사람과 모든 사람에게 좋습니다. 전문가를 위한 코드 작성:

1개와 5개 막대의 차이를 계산합니다. 인쇄를 통해 로그아웃

그렇다면?

 Print ( DoubleToString (ss, SymbolInfoInteger (Symbol1, SYMBOL_DIGITS )));
 
alexvd :

그렇다면?

테스터가 끝나면 3~4시간 안에 잘 확인하고,

그러나 인쇄에서 이것을(숫자 변환) 수행하는 이유는 명확하지 않습니다.

그가 이런 식으로 계산하고 전문가가 그것에 대해 작업한다면.

코드에서 동일한 작업을 수행하면 힌트를 얻을 수 있습니까?

그러면 코드에서 디자인을 시도할 수 있습니다.

똑같다...

 
alexluek :

똑같다...

차이 정규화

 double ss= MathAbs ( NormalizeDouble (Open1[ 0 ]-Open2[ 0 ], SymbolInfoInteger (Symbol1, SYMBOL_DIGITS )));

https://www.mql5.com/en/articles/1561

https://www.mql5.com/ru/docs/convert/normalizedouble

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double

아니면 어쩌면 더 나은

 double ss= NormalizeDouble ( MathAbs (Open1[ 0 ]-Open2[ 0 ]), SymbolInfoInteger (Symbol1, SYMBOL_DIGITS ));
AlexSTAL :

차이 정규화

아니면 어쩌면 더 나은

1-2시간 후에 다시 가보려고 합니다...

 
alexluek :

1-2시간 후에 다시 가보려고 합니다...

시작하려면 실수에 대한 도움말을 읽으십시오.
 

흠... 다시 나타났다 

possible loss of data due to type conversion

NormalizeDouble 이 누락되었을 수 있습니다.

배열 처리와 마찬가지로 (예를 들어, 나는 혼동하고 싶지 않습니다 ... [1] - 우리가 식별하고 [0] - 우리가 사용합니다)

