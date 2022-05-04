오류, 버그, 질문 - 페이지 321

덕분에 알아냈어요! 생각보다 쉽네요 :-)

 

여기에서 누군가가 테스터의 교수형에 대해 이야기했습니다.

동일, 처리할 데이터의 수는 다음과 같습니다.

처음에, 끝에 그리고 시리딘, 그러나 항상 40-50%

멈추기 시작하고 속도가 느려지고 테스트가 끝난 후

디스패처를 통해 메타 테스터를 삭제하십시오. ~ 후에

터미널을 닫는 것은 계속 작동합니다!

 

나는 62 alexluek 에 합류한다.

테스터를 잠시 시작한 후 제대로 작동하다가 테스트 기간이 끝나기 전에 멈추고 Windows 문제가 발생합니다.

이 모든 것은 작업이 끝날 무렵에 발생합니다. 저것들. 어드바이저에게 마감일에 도달할 수 있는 방법은 없으며 결국 테스터는 항상 넘어집니다.


시스템 설정:

윈도우 7 엔터프라이즈 x64

인텔 코어 2 듀오 CPU P7350 2GHz

램 4GB

 
Renat :

테스트를 중지한 후 로컬 에이전트는 새 작업을 기다리는 증가된 캐시와 함께 메모리에서 5분 더 정지합니다. 5분 동안 아무도 로드하지 않으면 모든 리소스가 해제되면서 자동으로 언로드됩니다.

이러한 대기 메커니즘을 통해 기성/고양 인프라로 인해 반복 작업에 대한 에이전트의 응답 속도를 높일 수 있었습니다.

추신: 우리는 현지 에이전트에 대해 이야기하고 있습니다. 서비스로 실행되는 원격 에이전트는 언로드되지 않지만 일부 유휴 시간 후에 리소스를 해제합니다.

캐시를 직접 언로드하려면 어떻게 해야 합니까?(터미널을 다시 시작하는 경우 제외). 테스트 후 타임프레임을 변경하는 경우 이전 테스트의 TF에서 새로운 테스트를 반복합니다.
 
52_rus :
캐시를 직접 언로드하려면 어떻게 해야 합니까?(터미널을 다시 시작하는 경우 제외). 테스트 후 타임프레임을 변경하는 경우 이전 테스트의 TF에서 새로운 테스트를 반복합니다.

어떤 유형의 에이전트(로컬 또는 원격)에 대해 이야기하고 있습니까?

로컬인 경우 5분 동안 활동이 없으면 자체적으로 언로드됩니다. 그리고 원격 캐시는 약간의 유휴 시간 후에 캐시를 재설정해야 합니다(어제 우리는 모든 캐시가 원격 에이전트에 의해 재설정되지 않는다는 것을 발견했습니다. 이 문제는 수정되었습니다).

 
MathX :

즉, 테스터의 404 빌드는 일반 이동 평균 전문가 고문을 테스트해도 충돌이 발생합니까?
 
Renat :

어떤 종류의 캐시와 어떤 유형의 에이전트(로컬 또는 원격)에 대해 이야기하고 있습니까?

로컬인 경우 5분 동안 활동이 없으면 자체적으로 언로드됩니다. 그리고 원격 캐시는 약간의 유휴 시간 후에 캐시를 재설정해야 합니다.

지역에 대해. 5분이라는 긴 시간, 처음에는 왜 다른 TF에서 테스트를 반복하는지 이해하지 못했고, 코드에서 그 이유를 찾고 있었습니다 :))).

터미널을 다시 시작하거나 5분을 기다리지 않고는 다른 TF에서 연속으로 2개의 테스트를 수행할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다.

 
52_rus :

지역에 대해. 5분이라는 긴 시간, 처음에는 왜 다른 TF에서 테스트를 반복하는지 이해하지 못했고, 코드에서 그 이유를 찾고 있었습니다 :))).

터미널을 다시 시작하거나 5분을 기다리지 않고는 다른 TF에서 연속으로 2개의 테스트를 수행할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다.

작동하지 않는 이유는 무엇입니까?

캐시 또는 무엇으로 인해 메모리 부족이 나타납니까? 예를 들어 좀 더 자세히 설명해주세요.

 
Renat :

작동하지 않는 이유는 무엇입니까?

캐시 또는 무엇으로 인해 메모리 부족이 나타납니까? 예를 들어 좀 더 자세히 설명해주세요.

테스트: TF H1 의 올해 MACD 샘플 . 첫 번째 테스트 직후, 두 번째 테스트: H4 TF에서 해당 연도의 MACD 샘플; 보고서에서 H1 TF에 대한 첫 번째 테스트 결과를 얻습니다.

첫 번째 테스트 후 5분을 기다렸다가 다른 TF에서 다음 테스트를 수행하면 첫 번째 테스트의 보고서와 다른 새로운 올바른 보고서를 얻습니다.

빌드 404

알겠습니다. 오늘 확인해 보겠습니다.
