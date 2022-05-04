오류, 버그, 질문 - 페이지 321 1...314315316317318319320321322323324325326327328...3184 새 코멘트 vda 2011.03.01 21:47 #3201 덕분에 알아냈어요! 생각보다 쉽네요 :-) vda 2011.03.01 23:30 #3202 여기에서 누군가가 테스터의 교수형에 대해 이야기했습니다. 동일, 처리할 데이터의 수는 다음과 같습니다. 처음에, 끝에 그리고 시리딘, 그러나 항상 40-50% 멈추기 시작하고 속도가 느려지고 테스트가 끝난 후 디스패처를 통해 메타 테스터를 삭제하십시오. ~ 후에 터미널을 닫는 것은 계속 작동합니다! MathX 2011.03.02 00:24 #3203 나는 62 alexluek 에 합류한다. 테스터를 잠시 시작한 후 제대로 작동하다가 테스트 기간이 끝나기 전에 멈추고 Windows 문제가 발생합니다. 이 모든 것은 작업이 끝날 무렵에 발생합니다. 저것들. 어드바이저에게 마감일에 도달할 수 있는 방법은 없으며 결국 테스터는 항상 넘어집니다. 시스템 설정: 윈도우 7 엔터프라이즈 x64 인텔 코어 2 듀오 CPU P7350 2GHz 램 4GB Evgeny Galikhin 2011.03.02 04:45 #3204 Renat : 테스트를 중지한 후 로컬 에이전트는 새 작업을 기다리는 증가된 캐시와 함께 메모리에서 5분 더 정지합니다. 5분 동안 아무도 로드하지 않으면 모든 리소스가 해제되면서 자동으로 언로드됩니다. 이러한 대기 메커니즘을 통해 기성/고양 인프라로 인해 반복 작업에 대한 에이전트의 응답 속도를 높일 수 있었습니다. 추신: 우리는 현지 에이전트에 대해 이야기하고 있습니다. 서비스로 실행되는 원격 에이전트는 언로드되지 않지만 일부 유휴 시간 후에 리소스를 해제합니다. 캐시를 직접 언로드하려면 어떻게 해야 합니까?(터미널을 다시 시작하는 경우 제외). 테스트 후 타임프레임을 변경하는 경우 이전 테스트의 TF에서 새로운 테스트를 반복합니다. Renat Fatkhullin 2011.03.02 06:03 #3205 52_rus : 캐시를 직접 언로드하려면 어떻게 해야 합니까?(터미널을 다시 시작하는 경우 제외). 테스트 후 타임프레임을 변경하는 경우 이전 테스트의 TF에서 새로운 테스트를 반복합니다. 어떤 유형의 에이전트(로컬 또는 원격)에 대해 이야기하고 있습니까? 로컬인 경우 5분 동안 활동이 없으면 자체적으로 언로드됩니다. 그리고 원격 캐시는 약간의 유휴 시간 후에 캐시를 재설정해야 합니다(어제 우리는 모든 캐시가 원격 에이전트에 의해 재설정되지 않는다는 것을 발견했습니다. 이 문제는 수정되었습니다). Renat Fatkhullin 2011.03.02 06:49 #3206 MathX : 나는 62 alexluek 에 합류한다. 테스터를 잠시 시작한 후 제대로 작동하다가 테스트 기간이 끝나기 전에 멈추고 Windows 문제가 발생합니다. 이 모든 것은 작업이 끝날 무렵에 발생합니다. 저것들. 어떤 고문에게도 마감일에 도달할 수 있는 방법은 없으며 결국 테스터는 항상 넘어집니다. 즉, 테스터의 404 빌드는 일반 이동 평균 전문가 고문을 테스트해도 충돌이 발생합니까? Evgeny Galikhin 2011.03.02 06:50 #3207 Renat : 어떤 종류의 캐시와 어떤 유형의 에이전트(로컬 또는 원격)에 대해 이야기하고 있습니까? 로컬인 경우 5분 동안 활동이 없으면 자체적으로 언로드됩니다. 그리고 원격 캐시는 약간의 유휴 시간 후에 캐시를 재설정해야 합니다. 지역에 대해. 5분이라는 긴 시간, 처음에는 왜 다른 TF에서 테스트를 반복하는지 이해하지 못했고, 코드에서 그 이유를 찾고 있었습니다 :))). 터미널을 다시 시작하거나 5분을 기다리지 않고는 다른 TF에서 연속으로 2개의 테스트를 수행할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다. Renat Fatkhullin 2011.03.02 06:52 #3208 52_rus : 지역에 대해. 5분이라는 긴 시간, 처음에는 왜 다른 TF에서 테스트를 반복하는지 이해하지 못했고, 코드에서 그 이유를 찾고 있었습니다 :))). 터미널을 다시 시작하거나 5분을 기다리지 않고는 다른 TF에서 연속으로 2개의 테스트를 수행할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다. 작동하지 않는 이유는 무엇입니까? 캐시 또는 무엇으로 인해 메모리 부족이 나타납니까? 예를 들어 좀 더 자세히 설명해주세요. Evgeny Galikhin 2011.03.02 06:57 #3209 Renat : 작동하지 않는 이유는 무엇입니까? 캐시 또는 무엇으로 인해 메모리 부족이 나타납니까? 예를 들어 좀 더 자세히 설명해주세요. 테스트: TF H1 의 올해 MACD 샘플 . 첫 번째 테스트 직후, 두 번째 테스트: H4 TF에서 해당 연도의 MACD 샘플; 보고서에서 H1 TF에 대한 첫 번째 테스트 결과를 얻습니다. 첫 번째 테스트 후 5분을 기다렸다가 다른 TF에서 다음 테스트를 수행하면 첫 번째 테스트의 보고서와 다른 새로운 올바른 보고서를 얻습니다. 빌드 404 유사한 문제에 대한 링크: https://www.mql5.com/ru/forum/3139 Тестер Стратегий - нет различия, какой таймфрейм ставить www.mql5.com Тестер Стратегий - нет различия, какой таймфрейм ставить. Renat Fatkhullin 2011.03.02 07:20 #3210 알겠습니다. 오늘 확인해 보겠습니다. 1...314315316317318319320321322323324325326327328...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
덕분에 알아냈어요! 생각보다 쉽네요 :-)
여기에서 누군가가 테스터의 교수형에 대해 이야기했습니다.
동일, 처리할 데이터의 수는 다음과 같습니다.
처음에, 끝에 그리고 시리딘, 그러나 항상 40-50%
멈추기 시작하고 속도가 느려지고 테스트가 끝난 후
디스패처를 통해 메타 테스터를 삭제하십시오. ~ 후에
터미널을 닫는 것은 계속 작동합니다!
나는 62 alexluek 에 합류한다.
테스터를 잠시 시작한 후 제대로 작동하다가 테스트 기간이 끝나기 전에 멈추고 Windows 문제가 발생합니다.
이 모든 것은 작업이 끝날 무렵에 발생합니다. 저것들. 어드바이저에게 마감일에 도달할 수 있는 방법은 없으며 결국 테스터는 항상 넘어집니다.
시스템 설정:
윈도우 7 엔터프라이즈 x64
인텔 코어 2 듀오 CPU P7350 2GHz
램 4GB
테스트를 중지한 후 로컬 에이전트는 새 작업을 기다리는 증가된 캐시와 함께 메모리에서 5분 더 정지합니다. 5분 동안 아무도 로드하지 않으면 모든 리소스가 해제되면서 자동으로 언로드됩니다.
이러한 대기 메커니즘을 통해 기성/고양 인프라로 인해 반복 작업에 대한 에이전트의 응답 속도를 높일 수 있었습니다.
추신: 우리는 현지 에이전트에 대해 이야기하고 있습니다. 서비스로 실행되는 원격 에이전트는 언로드되지 않지만 일부 유휴 시간 후에 리소스를 해제합니다.
캐시를 직접 언로드하려면 어떻게 해야 합니까?(터미널을 다시 시작하는 경우 제외). 테스트 후 타임프레임을 변경하는 경우 이전 테스트의 TF에서 새로운 테스트를 반복합니다.
어떤 유형의 에이전트(로컬 또는 원격)에 대해 이야기하고 있습니까?
로컬인 경우 5분 동안 활동이 없으면 자체적으로 언로드됩니다. 그리고 원격 캐시는 약간의 유휴 시간 후에 캐시를 재설정해야 합니다(어제 우리는 모든 캐시가 원격 에이전트에 의해 재설정되지 않는다는 것을 발견했습니다. 이 문제는 수정되었습니다).
나는 62 alexluek 에 합류한다.
테스터를 잠시 시작한 후 제대로 작동하다가 테스트 기간이 끝나기 전에 멈추고 Windows 문제가 발생합니다.
이 모든 것은 작업이 끝날 무렵에 발생합니다. 저것들. 어떤 고문에게도 마감일에 도달할 수 있는 방법은 없으며 결국 테스터는 항상 넘어집니다.
어떤 종류의 캐시와 어떤 유형의 에이전트(로컬 또는 원격)에 대해 이야기하고 있습니까?
로컬인 경우 5분 동안 활동이 없으면 자체적으로 언로드됩니다. 그리고 원격 캐시는 약간의 유휴 시간 후에 캐시를 재설정해야 합니다.
지역에 대해. 5분이라는 긴 시간, 처음에는 왜 다른 TF에서 테스트를 반복하는지 이해하지 못했고, 코드에서 그 이유를 찾고 있었습니다 :))).
터미널을 다시 시작하거나 5분을 기다리지 않고는 다른 TF에서 연속으로 2개의 테스트를 수행할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다.
지역에 대해. 5분이라는 긴 시간, 처음에는 왜 다른 TF에서 테스트를 반복하는지 이해하지 못했고, 코드에서 그 이유를 찾고 있었습니다 :))).
터미널을 다시 시작하거나 5분을 기다리지 않고는 다른 TF에서 연속으로 2개의 테스트를 수행할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다.
작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
캐시 또는 무엇으로 인해 메모리 부족이 나타납니까? 예를 들어 좀 더 자세히 설명해주세요.
작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
캐시 또는 무엇으로 인해 메모리 부족이 나타납니까? 예를 들어 좀 더 자세히 설명해주세요.
테스트: TF H1 의 올해 MACD 샘플 . 첫 번째 테스트 직후, 두 번째 테스트: H4 TF에서 해당 연도의 MACD 샘플; 보고서에서 H1 TF에 대한 첫 번째 테스트 결과를 얻습니다.
첫 번째 테스트 후 5분을 기다렸다가 다른 TF에서 다음 테스트를 수행하면 첫 번째 테스트의 보고서와 다른 새로운 올바른 보고서를 얻습니다.
빌드 404
유사한 문제에 대한 링크: https://www.mql5.com/ru/forum/3139