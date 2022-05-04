오류, 버그, 질문 - 페이지 318 1...311312313314315316317318319320321322323324325...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.02.27 05:20 #3171 MathX : 그리고 또 다른 질문. Expert Advisor에서 하나 이상의 주소로 이메일을 보내려면 어떻게 해야 합니까? MT5에서는 설정에 하나의 주소만 지정되어 있고 SendMail은 그 주소로 편지를 보냅니다. 그리고 2개의 다른 주소로 보내고 싶습니다. 내가 아는 몇 가지 옵션이 있습니다. 1. Win API를 사용하여 편지 보내기 2. 자신의 메일 클라이언트를 사용하여 편지 보내기(DLL에서 구현) 3. 두 개의 거래 터미널 을 설치하고 둘 다에서 별도의 주소로 보냅니다. 추신 예전 포럼에서 질문이 올라온 것 같은데 빨리 지점을 못찾겠어요(그런 지점이 있었던 걸로 기억합니다) ... 파헤쳐보니 여기에서 볼 수 있다(지난글이 특히 재미있다) Как отправить из эксперта e-mail на несколько адресов? - MQL4 форум www.mql5.com Как отправить из эксперта e-mail на несколько адресов? - MQL4 форум 코딩 도움말 외환 시장에 보편적인 지지와 인트라데이는 원칙적으로 나쁘지 않은 Liric86 2011.02.27 14:15 #3172 안녕하세요! MQL5를 설치한 후 편집할 때 프로그램 텍스트 표시에 결함이 발생했습니다. 선택하면 텍스트의 위치가 변경됩니다. 키보드에서 입력할 때 새 문자가 커서 위치에 나타나지 않습니다. 소프트웨어를 다시 설치해도 도움이 되지 않습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까? [삭제] 2011.02.27 14:19 #3173 Liric86 : 안녕하세요! MQL5를 설치한 후 편집할 때 프로그램 텍스트를 표시하는 데 결함이 발생했습니다. 선택하면 텍스트의 위치가 변경됩니다. 키보드에서 입력할 때 새 문자가 커서 위치에 나타나지 않습니다. 소프트웨어를 다시 설치해도 도움이 되지 않습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까? 자세한 설명과 스크린샷이 있는 서비스 데스크(신청서는 프로필에서 제출됨)에서 더 쉬울 것입니다... Mykola Demko 2011.02.28 14:12 #3174 남. MQ 개발자. 질문에 답하십시오. 그래픽 모양의 두 가지 속성(직사각형, 삼각형, 타원)이 하나로 결합된 이유는 무엇입니까? 나는 전면/ 배경 속성에 그리고 외곽선/채우기 속성을 그리는 것을 의미합니다. 이제 채우기 / 전경 윤곽선 으로 배경에 그리는 하나의 속성입니다. 그러나 전경에 채우기로 시간/가격 개체를 그려야 하는 경우에는 어떻게 될까요? 위협 또는 배경에 윤곽을 그리시겠습니까? Renat Fatkhullin 2011.02.28 15:14 #3175 Urain : 남. MQ 개발자. 질문에 답하십시오. 그래픽 모양의 두 가지 속성(직사각형, 삼각형, 타원)이 하나로 결합된 이유는 무엇입니까? 예, 이것은 분명히 우리의 실수입니다. 우리는 이러한 속성을 분리할 것입니다. 우리 앞에는 개체의 많은 개선 사항과 새로운 기능이 있습니다. Mykola Demko 2011.02.28 15:58 #3176 Renat : 예, 이것은 분명히 우리의 실수입니다. 우리는 이러한 속성을 분리할 것입니다. 우리 앞에는 개체의 많은 개선 사항과 새로운 기능이 있습니다. 감사합니다. 반갑습니다. Mykola Demko 2011.02.28 18:00 #3177 getter 함수를 사용하는 이유 ChartGet... (chart_id, ... ); ObjectGet... (chart_id,name, ... ); 속성 설정자 기능보다 10배 느리게 작동합니까? ChartSet... (chart_id, ...,... ); ObjectSet... (chart_id,name, ...,... ); Test Account 2011.02.28 18:49 #3178 Urain : getter 함수를 사용하는 이유 속성 설정자 기능보다 10배 느리게 작동합니까? 동기/비동기 문제. ...Get... - 결과 반환을 기대합니다. ...Set... - 아니요. Dmitriy Skub 2011.02.28 19:09 #3179 그리고 그것은 무엇을 의미할까요? EH 0 코어 1 19:03:37 연결 닫힘 QQ 0 코어 1 19:03:58 127.0.0.1:3000에 연결 KD 0 코어 1 19:03:58 연결됨 QF 0 Core 1 19:03:58 인증됨(에이전트 빌드 404) OL 0 테스터 19:03:58 EURUSD, 매일(MetaQuotes-Demo): Experts\GannTest002.ex5 테스트 2001.01.04 00:00 ~ 2011.02.20 00:00 시작 PN 0 코어 1 19:03:58 공통 동기화 완료 DD 0 코어 1 19:03:58 초기 예치금 0.00 , 레버리지 1:0 OM 0 코어 1 19:03:58 초기화 성공 FI 0 Core 1 19:03:58 111바이트의 총 초기화 데이터 수신됨 FO 0 코어 1 19:03:58 인텔 펜티엄 4 3.00GHz, 3071MB, PR22 MD 3 Core 1 19:03:58 빈 테스트 모드는 기록 및 기호 정보가 없음을 의미합니다. PQ 0 Core 1 19:03:58 ,M0: 1970.01.01 00:00 ~ 1970.01.01 00:00 테스트 시작 IF 2 Core 1 19:03:58 전문가 초기화 실패로 인해 테스터가 중지됨 FE 0 코어 1 19:03:58 로그 파일 "J:\Users\Dima\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\AE26FABED2C1EBD073776DBF6742CCC4\Agent-127.0.0.1-3000\logs\2011" DJ 0 코어 1 19:03:58 연결 닫힘 Errors, bugs, questions 찻주전자의 질문 MQL5 마법사 및 표준 a483483 2011.02.28 19:45 #3180 전략 테스트가 중단된 후의 화면입니다. 여러 프로세스가 각각 4GB의 메모리를 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 버그인가요? 1...311312313314315316317318319320321322323324325...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 또 다른 질문.
Expert Advisor에서 하나 이상의 주소로 이메일을 보내려면 어떻게 해야 합니까?
MT5에서는 설정에 하나의 주소만 지정되어 있고 SendMail은 그 주소로 편지를 보냅니다.
그리고 2개의 다른 주소로 보내고 싶습니다.
내가 아는 몇 가지 옵션이 있습니다.
1. Win API를 사용하여 편지 보내기
2. 자신의 메일 클라이언트를 사용하여 편지 보내기(DLL에서 구현)
3. 두 개의 거래 터미널 을 설치하고 둘 다에서 별도의 주소로 보냅니다.
추신
예전 포럼에서 질문이 올라온 것 같은데 빨리 지점을 못찾겠어요(그런 지점이 있었던 걸로 기억합니다) ...
파헤쳐보니 여기에서 볼 수 있다(지난글이 특히 재미있다)
안녕하세요! MQL5를 설치한 후 편집할 때 프로그램 텍스트 표시에 결함이 발생했습니다. 선택하면 텍스트의 위치가 변경됩니다. 키보드에서 입력할 때 새 문자가 커서 위치에 나타나지 않습니다. 소프트웨어를 다시 설치해도 도움이 되지 않습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
안녕하세요! MQL5를 설치한 후 편집할 때 프로그램 텍스트를 표시하는 데 결함이 발생했습니다. 선택하면 텍스트의 위치가 변경됩니다. 키보드에서 입력할 때 새 문자가 커서 위치에 나타나지 않습니다. 소프트웨어를 다시 설치해도 도움이 되지 않습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
남. MQ 개발자. 질문에 답하십시오. 그래픽 모양의 두 가지 속성(직사각형, 삼각형, 타원)이 하나로 결합된 이유는 무엇입니까?
나는 전면/ 배경 속성에 그리고 외곽선/채우기 속성을 그리는 것을 의미합니다.
이제 채우기 / 전경 윤곽선 으로 배경에 그리는 하나의 속성입니다.
그러나 전경에 채우기로 시간/가격 개체를 그려야 하는 경우에는 어떻게 될까요?
위협 또는 배경에 윤곽을 그리시겠습니까?
남. MQ 개발자. 질문에 답하십시오. 그래픽 모양의 두 가지 속성(직사각형, 삼각형, 타원)이 하나로 결합된 이유는 무엇입니까?
예, 이것은 분명히 우리의 실수입니다. 우리는 이러한 속성을 분리할 것입니다.
우리 앞에는 개체의 많은 개선 사항과 새로운 기능이 있습니다.
예, 이것은 분명히 우리의 실수입니다. 우리는 이러한 속성을 분리할 것입니다.
우리 앞에는 개체의 많은 개선 사항과 새로운 기능이 있습니다.
getter 함수를 사용하는 이유
속성 설정자 기능보다 10배 느리게 작동합니까?
getter 함수를 사용하는 이유
속성 설정자 기능보다 10배 느리게 작동합니까?
동기/비동기 문제.
...Get... - 결과 반환을 기대합니다. ...Set... - 아니요.
그리고 그것은 무엇을 의미할까요?
EH 0 코어 1 19:03:37 연결 닫힘
QQ 0 코어 1 19:03:58 127.0.0.1:3000에 연결
KD 0 코어 1 19:03:58 연결됨
QF 0 Core 1 19:03:58 인증됨(에이전트 빌드 404)
OL 0 테스터 19:03:58 EURUSD, 매일(MetaQuotes-Demo): Experts\GannTest002.ex5 테스트 2001.01.04 00:00 ~ 2011.02.20 00:00 시작
PN 0 코어 1 19:03:58 공통 동기화 완료
DD 0 코어 1 19:03:58 초기 예치금 0.00 , 레버리지 1:0
OM 0 코어 1 19:03:58 초기화 성공
FI 0 Core 1 19:03:58 111바이트의 총 초기화 데이터 수신됨
FO 0 코어 1 19:03:58 인텔 펜티엄 4 3.00GHz, 3071MB, PR22
MD 3 Core 1 19:03:58 빈 테스트 모드는 기록 및 기호 정보가 없음을 의미합니다.
PQ 0 Core 1 19:03:58 ,M0: 1970.01.01 00:00 ~ 1970.01.01 00:00 테스트 시작
IF 2 Core 1 19:03:58 전문가 초기화 실패로 인해 테스터가 중지됨
FE 0 코어 1 19:03:58 로그 파일 "J:\Users\Dima\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\AE26FABED2C1EBD073776DBF6742CCC4\Agent-127.0.0.1-3000\logs\2011"
DJ 0 코어 1 19:03:58 연결 닫힘
전략 테스트가 중단된 후의 화면입니다. 여러 프로세스가 각각 4GB의 메모리를 보유하고 있음을 알 수 있습니다.
버그인가요?