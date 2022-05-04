오류, 버그, 질문 - 페이지 318

MathX :

그리고 또 다른 질문.

Expert Advisor에서 하나 이상의 주소로 이메일을 보내려면 어떻게 해야 합니까?

MT5에서는 설정에 하나의 주소만 지정되어 있고 SendMail은 그 주소로 편지를 보냅니다.

그리고 2개의 다른 주소로 보내고 싶습니다.

내가 아는 몇 가지 옵션이 있습니다.

1. Win API를 사용하여 편지 보내기

2. 자신의 메일 클라이언트를 사용하여 편지 보내기(DLL에서 구현)

3. 두 개의 거래 터미널 을 설치하고 둘 다에서 별도의 주소로 보냅니다.

추신

예전 포럼에서 질문이 올라온 것 같은데 빨리 지점을 못찾겠어요(그런 지점이 있었던 걸로 기억합니다) ...

파헤쳐보니 여기에서 볼 수 있다(지난글이 특히 재미있다)

Как отправить из эксперта e-mail на несколько адресов? - MQL4 форум
안녕하세요! MQL5를 설치한 후 편집할 때 프로그램 텍스트 표시에 결함이 발생했습니다. 선택하면 텍스트의 위치가 변경됩니다. 키보드에서 입력할 때 새 문자가 커서 위치에 나타나지 않습니다. 소프트웨어를 다시 설치해도 도움이 되지 않습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?



Liric86 :

자세한 설명과 스크린샷이 있는 서비스 데스크(신청서는 프로필에서 제출됨)에서 더 쉬울 것입니다...
 

남. MQ 개발자. 질문에 답하십시오. 그래픽 모양의 두 가지 속성(직사각형, 삼각형, 타원)이 하나로 결합된 이유는 무엇입니까?

나는 전면/ 배경 속성에 그리고 외곽선/채우기 속성을 그리는 것을 의미합니다.

이제 채우기 / 전경 윤곽선 으로 배경에 그리는 하나의 속성입니다.

그러나 전경에 채우기로 시간/가격 개체를 그려야 하는 경우에는 어떻게 될까요?

위협 또는 배경에 윤곽을 그리시겠습니까?

 
Urain :

남. MQ 개발자. 질문에 답하십시오. 그래픽 모양의 두 가지 속성(직사각형, 삼각형, 타원)이 하나로 결합된 이유는 무엇입니까?

예, 이것은 분명히 우리의 실수입니다. 우리는 이러한 속성을 분리할 것입니다.

우리 앞에는 개체의 많은 개선 사항과 새로운 기능이 있습니다.

 
Renat :

예, 이것은 분명히 우리의 실수입니다. 우리는 이러한 속성을 분리할 것입니다.

우리 앞에는 개체의 많은 개선 사항과 새로운 기능이 있습니다.

감사합니다. 반갑습니다.
 

getter 함수를 사용하는 이유

 ChartGet... (chart_id, ... );
ObjectGet... (chart_id,name, ... );

속성 설정자 기능보다 10배 느리게 작동합니까?

 ChartSet... (chart_id, ...,... );
ObjectSet... (chart_id,name, ...,... );
 
Urain :

getter 함수를 사용하는 이유

속성 설정자 기능보다 10배 느리게 작동합니까?


동기/비동기 문제.

...Get... - 결과 반환을 기대합니다. ...Set... - 아니요.

 

그리고 그것은 무엇을 의미할까요?

EH 0 코어 1 19:03:37 연결 닫힘
QQ 0 코어 1 19:03:58 127.0.0.1:3000에 연결
KD 0 코어 1 19:03:58 연결됨
QF 0 Core 1 19:03:58 인증됨(에이전트 빌드 404)
OL 0 테스터 19:03:58 EURUSD, 매일(MetaQuotes-Demo): Experts\GannTest002.ex5 테스트 2001.01.04 00:00 ~ 2011.02.20 00:00 시작
PN 0 코어 1 19:03:58 공통 동기화 완료
DD 0 코어 1 19:03:58 초기 예치금 0.00 , 레버리지 1:0
OM 0 코어 1 19:03:58 초기화 성공
FI 0 Core 1 19:03:58 111바이트의 총 초기화 데이터 수신됨
FO 0 코어 1 19:03:58 인텔 펜티엄 4 3.00GHz, 3071MB, PR22
MD 3 Core 1 19:03:58 빈 테스트 모드는 기록 및 기호 정보가 없음을 의미합니다.
PQ 0 Core 1 19:03:58 ,M0: 1970.01.01 00:00 ~ 1970.01.01 00:00 테스트 시작
IF 2 Core 1 19:03:58 전문가 초기화 실패로 인해 테스터가 중지됨
FE 0 코어 1 19:03:58 로그 파일 "J:\Users\Dima\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\AE26FABED2C1EBD073776DBF6742CCC4\Agent-127.0.0.1-3000\logs\2011"
DJ 0 코어 1 19:03:58 연결 닫힘

 

메모리 누수

전략 테스트가 중단된 후의 화면입니다. 여러 프로세스가 각각 4GB의 메모리를 보유하고 있음을 알 수 있습니다.

버그인가요?

