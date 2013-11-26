포럼 문제. - 페이지 3 12345678910...12 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2011.05.13 19:00 #21 Swan : 스레드 설명 을 완전히 제거할 수 있습니까? 그렇지 않다는 것을 이해합니다. 우리는 "작은 화면에 맞추기"라는 생각에서 벗어났습니다. 고정 브라우저 의 경우 최대한 많은 콘텐츠를 만듭니다. 그러나 모바일 장치(iPhone, iPad, Android 등)의 경우 전체 사이트가 화면에 완전히 적응하는 미니멀한 디자인으로 작동합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Сергей 2011.05.13 19:04 #22 정확히, 나는 그것을 iPad에서 시도했습니다 - 좋은 오래된 포럼, 반가워요! --- 2011.05.13 19:18 #23 div 클래스 = " 설명 블록 " 추가된 style=" margin-left:30px " 주제에 더 잘 초점을 맞춘다 Aleksey Lebedev 2011.05.13 19:25 #24 Renat : 그렇지 않다는 것을 이해합니다. 우리는 "작은 화면에 맞추기"라는 생각에서 벗어났습니다. 고정 브라우저 의 경우 최대한 많은 콘텐츠를 만듭니다. 그러나 모바일 장치(iPhone, iPad, Android 등)의 경우 전체 사이트가 화면에 완전히 적응하는 미니멀한 디자인으로 작동합니다. 하지만 직설적으로 말해서) imho 대부분의 화면 영역이 정보 쓰레기로 가득 차있어 끔찍해 보입니다. 몇 년 동안 화제가 된 주제의 첫 번째 게시물을 보는 데 어떤 관심이 있습니까? 마지막을 표시하는 것 또한 게시물의 스 니펫을보고 모호한 즐거움 .. 그래서 뭔가를 해야 한다) 사용자에게 디자인 선택권을 주는 것도 나쁘지 않을 것이다.. Maxim 2011.05.13 19:40 #25 현장에 가서 다 봤었는데 지금은 눈이 번쩍 뜨이네 Renat Fatkhullin 2011.05.13 19:58 #26 몇 가지 수정 사항이 더 있을 것이며 더 나은 모습을 얻을 수 있을 것입니다. 허용 가능한 여백 선택 글꼴 크기 첫 번째 대신 주제의 마지막 게시물 표시 등 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов - Документация по MQL5 Sergey Gritsay 2011.05.15 10:49 #27 papaklass : 제 생각에는 더 나빠졌습니다. 편리하지 않고 시각적으로 좋지 않습니다. 최고를 위해 노력하는 것은 환영할 일이지만 편의를 희생해서는 안 됩니다. 주제의 제목을 남겨주시면 해당 주제에 관심이 있는 분들이 해당 주제의 게시물을 보게 됩니다. 지원합니다. 주제를 보는 것이 매우 불편해지고 눈이 커집니다. [삭제] 2011.05.15 12:01 #28 Swan : 그래서 뭔가를 해야 한다) 사용자에게 디자인 선택권을 주는 것도 나쁘지 않을 것이다.. 파파클라스 : 제 생각에는 더 나빠졌습니다. 편리하지 않고 시각적으로 좋지 않습니다. 최고를 위해 노력하는 것은 환영할 일이지만 편의를 희생해서는 안 됩니다. 주제의 제목을 남겨주시면 해당 주제에 관심이 있는 분들이 해당 주제의 게시물을 보게 됩니다. 세르게이1294 : 지원합니다. 주제를 보는 것이 매우 불편해지고 눈이 커집니다. 사용자에게 포럼의 스타일(구식 및 신규)을 선택할 수 있는 권한을 부여하는 아이디어가 지원되어야 한다고 생각합니다. Yedelkin 2011.05.15 14:20 #29 Interesting : 사용자에게 포럼의 스타일(구식 및 신규)을 선택할 수 있는 권한을 부여하는 아이디어가 지원되어야 한다고 생각합니다. 지원에 감사합니다! Renat Fatkhullin 2011.05.15 14:42 #30 Interesting : 사용자에게 포럼의 스타일(구식 및 신규)을 선택할 수 있는 권한을 부여하는 아이디어가 지원되어야 한다고 생각합니다. 프로필에서 인터페이스 선택 모드를 전체(기본값) 또는 단순화로 만들 가능성이 높습니다. 모바일 최소 모드는 자동으로 활성화되며 재정의되지 않습니다. 12345678910...12 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
스레드 설명 을 완전히 제거할 수 있습니까?
우리는 "작은 화면에 맞추기"라는 생각에서 벗어났습니다. 고정 브라우저 의 경우 최대한 많은 콘텐츠를 만듭니다. 그러나 모바일 장치(iPhone, iPad, Android 등)의 경우 전체 사이트가 화면에 완전히 적응하는 미니멀한 디자인으로 작동합니다.
주제에 더 잘 초점을 맞춘다
하지만 직설적으로 말해서)
imho 대부분의 화면 영역이 정보 쓰레기로 가득 차있어 끔찍해 보입니다.
몇 년 동안 화제가 된 주제의 첫 번째 게시물을 보는 데 어떤 관심이 있습니까? 마지막을 표시하는 것 또한 게시물의 스 니펫을보고 모호한 즐거움 ..
그래서 뭔가를 해야 한다) 사용자에게 디자인 선택권을 주는 것도 나쁘지 않을 것이다..
현장에 가서 다 봤었는데 지금은 눈이 번쩍 뜨이네
몇 가지 수정 사항이 더 있을 것이며 더 나은 모습을 얻을 수 있을 것입니다.
제 생각에는 더 나빠졌습니다. 편리하지 않고 시각적으로 좋지 않습니다. 최고를 위해 노력하는 것은 환영할 일이지만 편의를 희생해서는 안 됩니다. 주제의 제목을 남겨주시면 해당 주제에 관심이 있는 분들이 해당 주제의 게시물을 보게 됩니다.
Swan :
지원합니다. 주제를 보는 것이 매우 불편해지고 눈이 커집니다.
사용자에게 포럼의 스타일(구식 및 신규)을 선택할 수 있는 권한을 부여하는 아이디어가 지원되어야 한다고 생각합니다.
프로필에서 인터페이스 선택 모드를 전체(기본값) 또는 단순화로 만들 가능성이 높습니다.
모바일 최소 모드는 자동으로 활성화되며 재정의되지 않습니다.