포럼 문제. - 페이지 6

Silent :

포럼 엔진은 키워드/구를 "잡아" 링크로 변경합니다. 링크를 제거하여 메시지를 편집한 후 변경 사항이 저장되지 않고 링크가 유지됩니다. 의미?

이것은 원래 의도된 방식입니다.

안타깝게도 제거된 하이퍼링크에 대한 정보는 저장하지 않습니다. 하이퍼링크가 없으면 다시 넣으십시오.

 
lezzvie :

알았어 고마워.

주제를 벗어난 링크가 붙어 있을 때 윙윙거리지 않습니다. 좋아, 가자 :)

 
Silent :

나는 예기치 않은 링크의 단어 사이에 여분의 공백을 넣어 고심하고 있습니다.
 
라틴 알파벳(일부)을 사용할 수 있습니다.
 

마켓에서 "다운로드"가 작동하지 않습니다. 오페라 11.11, Ff 4.0.1

링크 = 페이지 링크.

 
Silent :

아직 다운로드가 활성화되지 않았습니다.
 
알았어 고마워.
mql5.ru에서 검색이 작동하지 않습니다.

 
voix_kas :

mql5.ru에서 검색이 작동하지 않습니다

확인됨 - 동일합니다. " symbol ", XP, 32 단어 검색
이 말 뿐만이 아닙니다. 닉도 작동하지 않습니다.
