Rosh :

프로필에서 포럼의 모양을 사용자 정의하는 기능을 추가했습니다.

오 감사합니다.

www.mql5.com/en/forum 의 섹션에서 주제 수를 설정할 수 있습니까?

 
Rosh :

프로필에서 포럼의 모양을 사용자 정의하는 기능

어.. 감사합니다! 거대한! 악기에 사용자 지정 설정을 추가하는 좋은 전통을 계속 이어나가기를 바랍니다.
[삭제]  
komposter :

오 감사합니다.

www.mql5.com/en/forum 의 섹션에서 주제 수를 설정할 수 있습니까?

+100.

나는 거의 메인 페이지에 가지 않지만, 개인적으로 포럼을 사용자 정의하는 기능이 정말로 필요합니다(저 뿐만 아니라 제 생각에)...

 
고맙습니다. 행복을 위해 때때로 필요한 것이 얼마나 적은지 ...
 

주제 축소는 작동하지만(정말 감사합니다) 주제 수를 선택하는 것이 좋지 않습니다.

접힌/전개된 모드에 의존하지 않는 것.

다시 로그인한 후 소리를 위협하면 모든 것이 작동했습니다.
 

포럼은 이전 스레드에 게시물을 추가할 때 여전히 버그를 포착합니다.


게시물을 추가하고 unread#unread 로 전환한 후의 페이지


이것은 같은 페이지이지만 "보통"으로 가면 . StringSplit 에 대한 마지막 게시물이 없습니다 .


같은 페이지지만 강제 새로고침 후 Ctrl+F5

[삭제]  
sergeev :

포럼은 이전 스레드에 게시물을 추가할 때 여전히 버그를 포착합니다.

관심을 가져주셔서 감사합니다. 네, 3개월 이상 된 테마는 하드캐시되어 문제가 있습니다.

생각해 봅시다.

 
Interesting :


나는 거의 메인 페이지에 가지 않지만, 개인적으로 포럼을 사용자 정의하는 기능이 정말로 필요합니다(저 뿐만 아니라 제 생각에)...

포럼 구성 기능 추가


[삭제]  
sergeev :

포럼은 이전 스레드에 게시물을 추가할 때 여전히 버그를 포착합니다.

우리는 오래된 주제의 캐싱을 비활성화하지만 얼마 동안은 오래된 주제에 대한 문제가 계속 나타날 것입니다. 주제가 이미 브라우저 캐시에 있습니다.

이러한 경우 Ctrl+F5를 사용하십시오.

 

포럼 엔진은 키워드/구를 "잡아" 링크로 변경합니다. 링크를 제거하여 메시지를 편집한 후 변경 사항이 저장되지 않고 링크가 유지됩니다. 의미?

