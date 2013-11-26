포럼 문제. - 페이지 5 123456789101112 새 코멘트 Andrey Khatimlianskii 2011.05.25 21:02 #41 Rosh : 프로필에서 포럼의 모양을 사용자 정의하는 기능을 추가했습니다. 오 감사합니다. www.mql5.com/en/forum 의 섹션에서 주제 수를 설정할 수 있습니까? Vladimir Gomonov 2011.05.26 01:30 #42 Rosh : 프로필에서 포럼의 모양을 사용자 정의하는 기능 어.. 감사합니다! 거대한! 악기에 사용자 지정 설정을 추가하는 좋은 전통을 계속 이어나가기를 바랍니다. [삭제] 2011.05.26 07:31 #43 komposter : 오 감사합니다. www.mql5.com/en/forum 의 섹션에서 주제 수를 설정할 수 있습니까? +100. 나는 거의 메인 페이지에 가지 않지만, 개인적으로 포럼을 사용자 정의하는 기능이 정말로 필요합니다(저 뿐만 아니라 제 생각에)... DDFedor 2011.05.26 09:00 #44 고맙습니다. 행복을 위해 때때로 필요한 것이 얼마나 적은지 ... Mykola Demko 2011.05.26 12:52 #45 주제 축소는 작동하지만(정말 감사합니다) 주제 수를 선택하는 것이 좋지 않습니다. 접힌/전개된 모드에 의존하지 않는 것. 다시 로그인한 후 소리를 위협하면 모든 것이 작동했습니다. --- 2011.05.26 13:31 #46 포럼은 이전 스레드에 게시물을 추가할 때 여전히 버그를 포착합니다. 게시물을 추가하고 unread#unread 로 전환한 후의 페이지 이것은 같은 페이지이지만 "보통"으로 가면 . StringSplit 에 대한 마지막 게시물이 없습니다 . 같은 페이지지만 강제 새로고침 후 Ctrl+F5 [삭제] 2011.05.26 13:48 #47 sergeev : 포럼은 이전 스레드에 게시물을 추가할 때 여전히 버그를 포착합니다. 관심을 가져주셔서 감사합니다. 네, 3개월 이상 된 테마는 하드캐시되어 문제가 있습니다. 생각해 봅시다. Rashid Umarov 2011.05.26 13:51 #48 Interesting : 나는 거의 메인 페이지에 가지 않지만, 개인적으로 포럼을 사용자 정의하는 기능이 정말로 필요합니다(저 뿐만 아니라 제 생각에)... 포럼 구성 기능 추가 [삭제] 2011.05.27 11:51 #49 sergeev : 포럼은 이전 스레드에 게시물을 추가할 때 여전히 버그를 포착합니다. 우리는 오래된 주제의 캐싱을 비활성화하지만 얼마 동안은 오래된 주제에 대한 문제가 계속 나타날 것입니다. 주제가 이미 브라우저 캐시에 있습니다. 이러한 경우 Ctrl+F5를 사용하십시오. Andrew Petras 2011.05.29 14:48 #50 포럼 엔진은 키워드/구를 "잡아" 링크로 변경합니다. 링크를 제거하여 메시지를 편집한 후 변경 사항이 저장되지 않고 링크가 유지됩니다. 의미? 123456789101112 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
