포럼 문제. - 페이지 4

나는 또한 이전 인터페이스에 대한 것입니다.

지금 포럼에 갔을 때 내가 한 첫 번째 일은 프로필로 이동하여 이 새로운 기능을 비활성화하는 것이었습니다...

 

네, 어떤 이유에서인지 포럼이 고통스러울 정도로 광범위해졌습니다. :) 여기서 19 "부족합니다. 여기 32"만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.

 
komposter :

+10000
 
프로필에서 표시 옵션을 만들 때 각 섹션의 10개 주제가 최소화된 모드로 표시되도록 하십시오 . 그렇지 않으면 5개로 충분하지 않으며 때로는 포럼에서 활동할 시간이 없고 주제가 없으면 주제가 날아가 버립니다. 조회중입니다. 결과적으로 각 섹션으로 이동해야 하며 이렇게 하는 것이 종종 편리하지 않습니다.
 
Urain :
+1
 
"페이지에 표시되는(표시된) 주제의 수"에 대해 "틱"을 할 수 있을까요?
 
DDFedor :
+10
 

프로필의 표시 스타일과 줄 수에 대한 설정이 있습니다.

현재 작업이 완료되는 대로 처리하겠습니다.

 

프로필에서 포럼의 모양을 사용자 정의하는 기능을 추가했습니다.


 
Rosh :

오, 얼마나 멋졌어! 10가지 간결한 포럼 주제 - 그게 전부입니다! 고맙습니다!
