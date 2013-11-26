포럼 문제. - 페이지 4 123456789101112 새 코멘트 Andrey Khatimlianskii 2011.05.15 23:51 #31 나는 또한 이전 인터페이스에 대한 것입니다. 지금 포럼에 갔을 때 내가 한 첫 번째 일은 프로필로 이동하여 이 새로운 기능을 비활성화하는 것이었습니다... Dmitriy Skub 2011.05.16 00:58 #32 네, 어떤 이유에서인지 포럼이 고통스러울 정도로 광범위해졌습니다. :) 여기서 19 "부족합니다. 여기 32"만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. Aleksandr Chugunov 2011.05.16 09:40 #33 komposter : 나는 또한 이전 인터페이스에 대한 것입니다. 지금 포럼에 갔을 때 내가 한 첫 번째 일은 프로필로 이동하여 이 새로운 기능을 비활성화하는 것이었습니다... +10000 Mykola Demko 2011.05.16 19:02 #34 프로필에서 표시 옵션을 만들 때 각 섹션의 10개 주제가 최소화된 모드로 표시되도록 하십시오 . 그렇지 않으면 5개로 충분하지 않으며 때로는 포럼에서 활동할 시간이 없고 주제가 없으면 주제가 날아가 버립니다. 조회중입니다. 결과적으로 각 섹션으로 이동해야 하며 이렇게 하는 것이 종종 편리하지 않습니다. Andrey Khatimlianskii 2011.05.17 02:17 #35 Urain : 프로필에서 표시 옵션을 만들 때 각 섹션의 10개 주제가 최소화된 모드로 표시되도록 하십시오 . 그렇지 않으면 5개로 충분하지 않으며 때로는 포럼에서 활동할 시간이 없고 주제가 없으면 주제가 날아가 버립니다. 조회중입니다. 결과적으로 각 섹션으로 이동해야 하며 이렇게 하는 것이 종종 편리하지 않습니다. +1 DDFedor 2011.05.17 07:32 #36 "페이지에 표시되는(표시된) 주제의 수"에 대해 "틱"을 할 수 있을까요? Vladimir Gomonov 2011.05.19 00:26 #37 DDFedor : "페이지에 표시되는(표시된) 주제의 수"에 대해 "틱"을 할 수 있을까요? +10 Renat Fatkhullin 2011.05.19 01:40 #38 프로필의 표시 스타일과 줄 수에 대한 설정이 있습니다. 현재 작업이 완료되는 대로 처리하겠습니다. Rashid Umarov 2011.05.25 20:01 #39 프로필에서 포럼의 모양을 사용자 정의하는 기능을 추가했습니다. Yedelkin 2011.05.25 20:30 #40 Rosh : 프로필에서 포럼의 모양을 사용자 정의하는 기능을 추가했습니다. 오, 얼마나 멋졌어! 10가지 간결한 포럼 주제 - 그게 전부입니다! 고맙습니다! 123456789101112 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 또한 이전 인터페이스에 대한 것입니다.
지금 포럼에 갔을 때 내가 한 첫 번째 일은 프로필로 이동하여 이 새로운 기능을 비활성화하는 것이었습니다...
네, 어떤 이유에서인지 포럼이 고통스러울 정도로 광범위해졌습니다. :) 여기서 19 "부족합니다. 여기 32"만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.
나는 또한 이전 인터페이스에 대한 것입니다.
지금 포럼에 갔을 때 내가 한 첫 번째 일은 프로필로 이동하여 이 새로운 기능을 비활성화하는 것이었습니다...
프로필에서 표시 옵션을 만들 때 각 섹션의 10개 주제가 최소화된 모드로 표시되도록 하십시오 . 그렇지 않으면 5개로 충분하지 않으며 때로는 포럼에서 활동할 시간이 없고 주제가 없으면 주제가 날아가 버립니다. 조회중입니다. 결과적으로 각 섹션으로 이동해야 하며 이렇게 하는 것이 종종 편리하지 않습니다.
"페이지에 표시되는(표시된) 주제의 수"에 대해 "틱"을 할 수 있을까요?
프로필의 표시 스타일과 줄 수에 대한 설정이 있습니다.
현재 작업이 완료되는 대로 처리하겠습니다.
프로필에서 포럼의 모양을 사용자 정의하는 기능을 추가했습니다.
프로필에서 포럼의 모양을 사용자 정의하는 기능을 추가했습니다.