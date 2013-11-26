포럼 문제. - 페이지 10 1...3456789101112 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2012.03.26 14:57 #91 Silent : 아니요. 나는 당신에게 말하고 있습니다 - 나는 포스트를 쓰고, 보냈고, 두 번째 글을 썼습니다 - 그것을 버렸고 ... 그뿐입니다. 더 이상 작동하지 않습니다. 재부팅을 시도합니다. 연결이 무엇인지... IP 주소를 자주 변경합니까? 로그에서 확인할 수 있습니다. 주소가 자주 변경될 때 오류가 발생하지 않도록 프로필에서 "IP 주소로 세션 제어" 확인란을 비활성화해야 합니다. 나는 이미 당신을 위해 그것을 껐습니다 - 그것이 지금 어떻게 작동하는지보십시오. Andrew Petras 2012.03.26 15:08 #92 Renat : IP 주소를 자주 변경합니까? 로그에서 확인할 수 있습니다. 주소가 자주 변경될 때 오류가 발생하지 않도록 프로필에서 "IP 주소로 세션 제어" 확인란을 비활성화해야 합니다. 나는 이미 당신을 위해 그것을 껐습니다 - 그것이 지금 어떻게 작동하는지보십시오. 그것은 나를 사이트에서 쫓아내는 것이 아니라 SP의 문제에 대해 알고 있습니다. 던진다 침묵 : 게시물을 추가할 때 분기 의 첫 번째 페이지에 게시합니다. 게시물이 추가되지 않고 승인이 중단되지 않습니다. upd가 하나의 게시물을 추가했지만 이제 편집이 작동하지 않습니다. 페이지가 헛되이 업데이트되었습니다 ... 아니요, 무언가가 깨졌습니다. Andrew Petras 2012.03.26 16:51 #93 문제는 위키 링크 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5에 있는 것으로 밝혀졌습니다. 게시물에 추가할 때("링크"를 통해) - 게시물이 추가되지 않고 분기의 첫 번째 페이지에 던집니다. --- 2012.03.27 14:12 #94 나는 사용자의 평가가 떨어졌다는 것을 알았습니다. 이것은 버그입니까 아니면 이유가 있습니까? [삭제] 2012.03.27 14:37 #95 sergeev : 나는 사용자의 평가가 떨어졌다는 것을 알았습니다. 이것은 버그입니까 아니면 이유가 있습니까? 이것은 버그가 아니며 이유가 있습니다. [삭제] 2012.03.30 19:01 #96 검색이 작동하지 않습니다. :( --- 2012.03.30 19:14 #97 voix_kas : 검색이 작동하지 않습니다. :( [삭제] 2012.03.30 19:21 #98 오페라 11.61. 추신 크롬에서 작동합니다. Andrey Khatimlianskii 2012.10.08 22:08 #99 친구가 많으면 프로필에 구멍이 나타납니다. 그것은 편안하지 않습니다. Pavel Kozlov 2012.10.09 11:09 #100 komposter : 친구가 많으면 프로필에 구멍이 나타납니다. 그것은 편안하지 않습니다. 프로필에 친구 표시가 수정되었습니다. 버그를 찾아주셔서 감사합니다. 1...3456789101112 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아니요.
나는 당신에게 말하고 있습니다 - 나는 포스트를 쓰고, 보냈고, 두 번째 글을 썼습니다 - 그것을 버렸고 ... 그뿐입니다. 더 이상 작동하지 않습니다.
재부팅을 시도합니다. 연결이 무엇인지...
IP 주소를 자주 변경합니까? 로그에서 확인할 수 있습니다.
주소가 자주 변경될 때 오류가 발생하지 않도록 프로필에서 "IP 주소로 세션 제어" 확인란을 비활성화해야 합니다. 나는 이미 당신을 위해 그것을 껐습니다 - 그것이 지금 어떻게 작동하는지보십시오.
그것은 나를 사이트에서 쫓아내는 것이 아니라 SP의 문제에 대해 알고 있습니다.
던진다
게시물을 추가할 때 분기 의 첫 번째 페이지에 게시합니다.
게시물이 추가되지 않고 승인이 중단되지 않습니다.
upd가 하나의 게시물을 추가했지만 이제 편집이 작동하지 않습니다. 페이지가 헛되이 업데이트되었습니다 ... 아니요, 무언가가 깨졌습니다.
문제는 위키 링크 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5에 있는 것으로 밝혀졌습니다.
게시물에 추가할 때("링크"를 통해) - 게시물이 추가되지 않고 분기의 첫 번째 페이지에 던집니다.
나는 사용자의 평가가 떨어졌다는 것을 알았습니다.
이것은 버그입니까 아니면 이유가 있습니까?
검색이 작동하지 않습니다. :(
오페라 11.61.
추신
크롬에서 작동합니다.
친구가 많으면 프로필에 구멍이 나타납니다.
그것은 편안하지 않습니다.
