포럼 문제. - 페이지 10

Silent :

아니요.

나는 당신에게 말하고 있습니다 - 나는 포스트를 쓰고, 보냈고, 두 번째 글을 썼습니다 - 그것을 버렸고 ... 그뿐입니다. 더 이상 작동하지 않습니다.

재부팅을 시도합니다. 연결이 무엇인지...

IP 주소를 자주 변경합니까? 로그에서 확인할 수 있습니다.

주소가 자주 변경될 때 오류가 발생하지 않도록 프로필에서 "IP 주소로 세션 제어" 확인란을 비활성화해야 합니다. 나는 이미 당신을 위해 그것을 껐습니다 - 그것이 지금 어떻게 작동하는지보십시오.

 
Renat :

IP 주소를 자주 변경합니까? 로그에서 확인할 수 있습니다.

주소가 자주 변경될 때 오류가 발생하지 않도록 프로필에서 "IP 주소로 세션 제어" 확인란을 비활성화해야 합니다. 나는 이미 당신을 위해 그것을 껐습니다 - 그것이 지금 어떻게 작동하는지보십시오.

그것은 나를 사이트에서 쫓아내는 것이 아니라 SP의 문제에 대해 알고 있습니다.

던진다

침묵 :

게시물을 추가할 때 분기 의 첫 번째 페이지에 게시합니다.

게시물이 추가되지 않고 승인이 중단되지 않습니다.

upd가 하나의 게시물을 추가했지만 이제 편집이 작동하지 않습니다. 페이지가 헛되이 업데이트되었습니다 ... 아니요, 무언가가 깨졌습니다.

 

문제는 위키 링크 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5에 있는 것으로 밝혀졌습니다.

게시물에 추가할 때("링크"를 통해) - 게시물이 추가되지 않고 분기의 첫 번째 페이지에 던집니다.

 

나는 사용자의 평가가 떨어졌다는 것을 알았습니다.

이것은 버그입니까 아니면 이유가 있습니까?


sergeev :

나는 사용자의 평가가 떨어졌다는 것을 알았습니다.

이것은 버그입니까 아니면 이유가 있습니까?

이것은 버그가 아니며 이유가 있습니다.
검색이 작동하지 않습니다. :(
 
voix_kas :
검색이 작동하지 않습니다. :(
오페라 11.61.

추신

크롬에서 작동합니다.

 

친구가 많으면 프로필에 구멍이 나타납니다.

그것은 편안하지 않습니다.

 
komposter :

친구가 많으면 프로필에 구멍이 나타납니다.

그것은 편안하지 않습니다.

프로필에 친구 표시가 수정되었습니다. 버그를 찾아주셔서 감사합니다.
