포럼 문제. - 페이지 2

--- 2011.05.13 11:54 #11

murad :

어떤 브라우저를 사용하고 있습니까? 그리고 프록시를 사용하고 있습니까?

Firefox 4(이전 버전에서도 발견됨). 프록시가 없습니다.

그가 자신의 게시물을 작성한 두 가지 주제에만 나타나는 것이 이상하게 밝혀졌습니다. 나머지는 문제 없이 표시되었습니다.

--- 2011.05.13 12:00 #12

그리고 또 다른 질문 - 주제가 쿠키에 들어가나요?

예를 들어 이 컴퓨터에서 이 항목을 이미 읽었습니다. 그런 다음 Android에서 포럼으로 이동하여 다음을 수행합니다.

1. 이 주제는 읽지 않은 것으로 표시되지만 결국 통화는 동일한 로그인에 있습니다.
2. 포럼의 보기가 여전히 오래되었습니다(즉, 게시물 주제 아래에 캡션이 없음).

추신. 특히 이 포스트 전에 - 나는 안드로이드에서 주제를 읽었습니다. 이 게시물을 추가한 후 그녀는 다시 Android에서 읽지 않게 되었습니다.

[삭제] 2011.05.13 14:42 #13

sergeev :

읽기 상태는 사이트를 방문할 때마다 초기화되며 사용자의 세션에 연결됩니다(쿠키에 대해 말할 수 있음).

다음과 같은 상황이 가능합니다.

1) 사용자는 컴퓨터 A에서 사이트에 로그인하여 몇 가지 주제를 읽고 떠났습니다. 그런 다음 그는 컴퓨터 B에서 로그인했습니다. 이 경우 컴퓨터 B의 가독성은 괜찮을 것입니다.

2) 사용자는 컴퓨터 A와 컴퓨터 B에서 사이트에 액세스했습니다. 컴퓨터 A에서 그는 여러 항목을 읽었습니다. 이 시점에서 컴퓨터 B에서는 가독성이 변경되지 않습니다. 컴퓨터 B의 사용자가 로그아웃할 때만 변경됩니다.

두 번째 상황이 있는 것 같습니다.

그러나 모바일 장치에서는 주제 목록에 미리보기가 없습니다. 이 변경 사항은 사이트의 전체(데스크톱) 버전에만 적용됩니다.

"이상적인" 거래 시스템 이론부터 실습까지
고조파 거래

--- 2011.05.13 15:02 #14

작품이 코드베이스에 포함되었습니다

Rashid Umarov 2011.05.13 15:09 #15

sergeev :

작품이 코드베이스에 포함되었습니다

그들은 이미 그것을 고친 것 같습니다 - 나는 이것을 직접 관찰하지 않습니다.

--- 2011.05.13 15:13 #16

Rosh :

그들은 이미 그것을 고친 것 같습니다 - 나는 이것을 직접 관찰하지 않습니다.

아직 고정되지 않았습니다. Ctrl+F5 또는 프로필 종료는 동일합니다. 코드베이스에서 작업

그건 그렇고, 보시다시피 작업 자체가 사다리를 오르고 있습니다.

--- 2011.05.13 15:15 #17

그러한 기술적인 질문 - 구현이 얼마나 어려운지 , 주제 설명은 주제 이름 위에 마우스를 올려 놓았을 때만 표시 됩니까? 높이가 확장된 표 형식의 선은 무엇입니까?

한편으로 이것은 흥미로운 역동성을 줄 것이고 보고 싶은 것이 될 것입니다 - 주제 아래에 설명을 표시하고, 그러나 사용자 제어 테마는 처음에는 숨겨지고 호버에서 요청한 경우에만 표시됩니다.

Renat Fatkhullin 2011.05.13 15:18 #18

sergeev :

그러한 기술적인 질문 - 구현이 얼마나 어려운지 , 주제 설명은 주제 이름 위에 마우스를 올려 놓았을 때만 표시 됩니까? 즉, 높이가 확장된 라인?

불행히도이 옵션은 우리에게 적합하지 않습니다. 기존 순정 스켈레톤 버전이 아닌 고기를 늘리는 방향으로 작업을 진행하고 있습니다.

--- 2011.05.13 15:21 #19

가장 중요한 것은 그것을 과용하지 않는 것입니다 :) 포럼의 중추와 그것이 명확하게 보이는 것이 필요합니다.

이제 설명으로 인해 모든 것이 약간 번집니다. 증가한 테마 글꼴은 인식에 도움이 되지 않습니다.

Aleksey Lebedev 2011.05.13 18:57 #20

Renat :

불행히도이 옵션은 우리에게 적합하지 않습니다. 기존 순정 스켈레톤 버전이 아닌 고기를 늘리는 방향으로 작업을 진행하고 있습니다.

스레드 설명 을 완전히 제거할 수 있습니까?

가장 좋은 것은 좋은 것의 적이다

19'의 페이지 포럼 이 맞지 않습니다.

주제에 대한 설명은 간단히 말해서 유용한 정보를 제공하지 않습니다.
어떤 브라우저를 사용하고 있습니까? 그리고 프록시를 사용하고 있습니까?
Firefox 4(이전 버전에서도 발견됨).
프록시가 없습니다.
그가 자신의 게시물을 작성한 두 가지 주제에만 나타나는 것이 이상하게 밝혀졌습니다. 나머지는 문제 없이 표시되었습니다.
그리고 또 다른 질문 - 주제가 쿠키에 들어가나요?
예를 들어 이 컴퓨터에서 이 항목을 이미 읽었습니다.
그런 다음 Android에서 포럼으로 이동하여 다음을 수행합니다.
1. 이 주제는 읽지 않은 것으로 표시되지만 결국 통화는 동일한 로그인에 있습니다.
2. 포럼의 보기가 여전히 오래되었습니다(즉, 게시물 주제 아래에 캡션이 없음).
추신. 특히 이 포스트 전에 - 나는 안드로이드에서 주제를 읽었습니다. 이 게시물을 추가한 후 그녀는 다시 Android에서 읽지 않게 되었습니다.
읽기 상태는 사이트를 방문할 때마다 초기화되며 사용자의 세션에 연결됩니다(쿠키에 대해 말할 수 있음).
다음과 같은 상황이 가능합니다.
1) 사용자는 컴퓨터 A에서 사이트에 로그인하여 몇 가지 주제를 읽고 떠났습니다. 그런 다음 그는 컴퓨터 B에서 로그인했습니다. 이 경우 컴퓨터 B의 가독성은 괜찮을 것입니다.
2) 사용자는 컴퓨터 A와 컴퓨터 B에서 사이트에 액세스했습니다. 컴퓨터 A에서 그는 여러 항목을 읽었습니다. 이 시점에서 컴퓨터 B에서는 가독성이 변경되지 않습니다. 컴퓨터 B의 사용자가 로그아웃할 때만 변경됩니다.
두 번째 상황이 있는 것 같습니다.
그러나 모바일 장치에서는 주제 목록에 미리보기가 없습니다. 이 변경 사항은 사이트의 전체(데스크톱) 버전에만 적용됩니다.
작품이 코드베이스에 포함되었습니다
그들은 이미 그것을 고친 것 같습니다 - 나는 이것을 직접 관찰하지 않습니다.
아직 고정되지 않았습니다.
Ctrl+F5 또는 프로필 종료는 동일합니다. 코드베이스에서 작업
그건 그렇고, 보시다시피 작업 자체가 사다리를 오르고 있습니다.
그러한 기술적인 질문 - 구현이 얼마나 어려운지 , 주제 설명은 주제 이름 위에 마우스를 올려 놓았을 때만 표시 됩니까? 높이가 확장된 표 형식의 선은 무엇입니까?
한편으로 이것은 흥미로운 역동성을 줄 것이고 보고 싶은 것이 될 것입니다 - 주제 아래에 설명을 표시하고,
그러나 사용자 제어 테마는 처음에는 숨겨지고 호버에서 요청한 경우에만 표시됩니다.
불행히도이 옵션은 우리에게 적합하지 않습니다.
기존 순정 스켈레톤 버전이 아닌 고기를 늘리는 방향으로 작업을 진행하고 있습니다.
가장 중요한 것은 그것을 과용하지 않는 것입니다 :) 포럼의 중추와 그것이 명확하게 보이는 것이 필요합니다.
이제 설명으로 인해 모든 것이 약간 번집니다. 증가한 테마 글꼴은 인식에 도움이 되지 않습니다.
스레드 설명 을 완전히 제거할 수 있습니까?
가장 좋은 것은 좋은 것의 적이다
19'의 페이지 포럼 이 맞지 않습니다.
주제에 대한 설명은 간단히 말해서 유용한 정보를 제공하지 않습니다.