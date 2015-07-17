구멍
친애하는 개발자 여러분!
업데이트는 정기적으로 나오지만 시계열은 구멍이 많았기 때문에 그대로 남아 있습니다. 이것에 주목하는 사람이 있습니까?
다음은 8시간 이상 크기의 분 차트에 있는 구멍의 예입니다.
구멍만 있었다면.
누가 그렇게 창의적인지는 모르겠지만 소프트웨어의 각 버전에서 "기발한 아이디어"가 실제로 나오고 있습니다.
MKyu 고객사에서는 고객의 컴퓨터에 1분의 이력을 저장하는 것이 더 쉽고 편리하다는 것을 이해하지만,
예를 들어 ALPARI 에서 MT5를 설치하면 H2, H3, H6, H8 기간에 대한 막대가 없고 이제 H4에도 막대가 없음을 알 수 있습니다 !!!
그 대신 - 일일 바, 즉. 예를 들어 한 차트에서 H4는 첫 번째 날에 가고 H4를 계산하기 위해 데이터베이스에 이미 분이 있는 순간부터 하루에 6개의 막대가 있습니다.
분 차트도 마찬가지입니다. 기존 히스토리의 시작 부분부터 일일 막대가 있으며 선택한 시간대의 막대가 계속됩니다.
예를 들어, 같은 장소에서 ALPARI는 현재 6월 12일까지 분(!!!)에 매일 분을 가지고 있고, 그 다음 분 분을 시작합니다(동시에 6월 12일에 전환일이 하루에 반복됩니다. 막대 및 분 버전). 6월 12일이 휴일인건 알겠는데 비율감이 어딨어?
단순한 추세선이라도 기간을 변경할 때 흩어진다면 어떤 분석을 이야기할 수 있을까요?
글쎄, 그런 vinaigrette가 필요한 이유는 무엇입니까?
데이터 액세스 구성 섹션을 읽고 기록을 저장하고 전달하는 메커니즘이 설명되어 있습니다.
공정하게 말하면 1999년 이후로 분(10년 이상)이 있었고 1999년까지는 일만 있었다고 말해야 합니다.
이것은 아주 아주 좋은 결과입니다.
현재 베타 테스트 중이므로 그래픽에 문제가 있을 수 있습니다. 현재 작업 중입니다.
ALPARI 데모로 시계 차트를 감상하고 직접 확인하십시오. 차트는 단순히 재발견되었습니다(그 전에는 역사가 전혀 존재하지 않았습니다).
6월 12일까지 일일 바가 있으며 그 다음에는 매시간 6월 12일부터 시간별 바가 다시 시작됩니다.
차트의 기간을 변경하면 H12를 포함하여 모든 차트에서 기록이 반복됩니다. 그러나 미닛 바의 경우 훨씬 더 구불구불합니다. 6월 12일까지 2분에는 주간 바가 있고 11월 27일까지는 시간당, 11월 27일 13:10부터 실제로는 2분 바가 시작됩니다.
무슨 일이 일어나고 왜 그런지 설명할 수 있습니까?
ALPARI의 예에서 볼 수 있는 한, 2009년 11월 27일 어딘가의 분과 6월 12일의 시간이 있습니다. 그리고 이것은 가장 오래된 고객입니다. 가장 나쁜 점은 3개의 시간대가 하나의 차트에 동시에 표시된다는 것입니다. 이 상황에서 어떤 종류의 기술적 분석에 대해 이야기할 수 있습니까?
베타 테스트에 대해 이야기할 수 있습니다.
그들은 단순히 기록 데이터베이스에 로드된 회의록이 없습니다. 이것은 독점적으로 조직적인 순간입니다. 데모 서버 mt5.metaquotes.net:1950에는 10년 동안의 시간이 있습니다.
시도 실패 - 서버에서 계정을 열지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 이 또는 저 브로커가 10년 동안 회의록 전체 기록을 저장할 것이라는 보장은 어디에 있습니까? 많은 사람들이 그러한 십자가를 제공합니다. 10 년 동안의 역사는 분명히 거기에 없었고 심지어 몇 분까지도 없었습니다.
CQG는 1998년부터 분의 역사를 가지고 있으며 현재까지 전체 기간 동안 한 쌍의 통화 비용은 2,016 US 달러입니다. 이 이야기를 브로커에게 무료로 제공하시겠습니까? 나는 의심한다. :)
이런 일이 일어나더라도 1998년 이전의 데이터는 어떻습니까? 이제 매일, 매주 등 1978년부터 일부 쌍에서 볼 수 있습니다.
그런 다음 다시 질문이 발생합니다. 모니터에서 무엇을 볼 수 있으며 계산할 때 표시기, 조언자, 스크립트가 의존하는 것은 무엇입니까?
하나의 차트에 세 개의 기간이 혼합되어 있습니까?
ALPARI의 일간/주간 역사는 1998년부터 시작됩니다. 이것이 노하우일까요?
IMHO, 근본적인 실수.
영구적으로 열려 있는 차트에서 막대의 간격은 시간이 지남에 따라 나타납니다( 모든 시간대에서 ).
새로 고침 버튼은 차트에 영향을 주지 않습니다.
터미널을 완전히 다시 시작하면 구멍이 사라집니다.
...오랜만입니다.