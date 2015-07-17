구멍 - 페이지 6

새 코멘트
 

오전 1시부터 새벽 2시까지 모든 캐릭터에 구멍이 있습니다. MetaQuotes-데모 서버

이것은 그리드 표시기이며 수직선 (각각 시간의 시작에 해당) 사이에 60개의 막대가 있어야 하지만 아무 것도 없습니다(((

터미널을 새로 고침하고 다시 시작해도 도움이 되지 않습니다.

 
Prival :

오전 1시부터 새벽 2시까지 모든 캐릭터에 구멍이 있습니다. MetaQuotes-데모 서버

이것은 그리드 표시기이며 수직선 (각각 시간의 시작에 해당) 사이에 60개의 막대가 있어야 하지만 아무 것도 없습니다(((

새로 고침 및 터미널 다시 시작이 도움이 되지 않음

실제로 서버에 데이터가 없습니다. 수정합시다.
 
zigan :

터미널을 완전히 새로고침 - 효과가 사라졌습니다.


내가 기억하는 한 한 컴퓨터에 여러 터미널이 있습니다.

이 상황은 그들 모두에게 있습니까 아니면 그들 중 하나만 있습니까?

 
alexvd :
실제로 서버에 데이터가 없습니다. 수정합시다.
결정된.
 
Alexander :
결정된.

감사하다. 이제 여기 앉아서 생각합니다. 더 나은 것. 역사의 구멍과 모든 것이 매끄럽거나 구멍이 없지만 간격이 그려졌습니다.

얼마나 인공적으로 보이는지. 그 당시에 정말로 공백이 있었는지 말할 수 있습니까? (파운드/프랑 쌍)

 
참고로 알파리 리얼 MT4 서버에서 가져온 것과 같은 내용입니다. 간격이 없습니다. 나는 이것이 지표가 아님을 이해합니다. 하지만 여전히...
 
alexvd :

내가 기억하는 한 한 컴퓨터에 여러 터미널이 있습니다.

이 상황은 그들 모두에게 있습니까 아니면 그들 중 하나만 있습니까?

여러 MT4, MT5 하나.
 

구멍 외에도 차트를 놓치는 거래도 있습니다(어떤 가격인지 명확하지 않음).

88.672의 가격으로 1107145를 거래하십시오 - 차트에는 그러한 가격이 없습니다.

 

감사하다. 간격 고정.

여기가 더 적절할 것 같아요. 아주 흥미로운 바가 있습니다.

동일한 ONLC 가격, 다른 볼륨으로 연속된 4개의 막대. 3-3-4-1. 호주 달러. 내가 이해하는 한, 이것은 사실이 아니어야 합니다.

아니면 이제 개념이 변경되어 그래픽에 구멍이 없을까요? https://www.mql5.com/ru/articles/1407

 

서버 시간이 1시간 이상 뛰는 것 같습니다. 확인해주십시오.

1234567
새 코멘트