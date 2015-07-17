구멍 - 페이지 6 1234567 새 코멘트 Prival 2010.07.14 15:18 #51 오전 1시부터 새벽 2시까지 모든 캐릭터에 구멍이 있습니다. MetaQuotes-데모 서버 이것은 그리드 표시기이며 수직선 (각각 시간의 시작에 해당) 사이에 60개의 막대가 있어야 하지만 아무 것도 없습니다((( 터미널을 새로 고침하고 다시 시작해도 도움이 되지 않습니다. Test Account 2010.07.14 15:33 #52 Prival : 오전 1시부터 새벽 2시까지 모든 캐릭터에 구멍이 있습니다. MetaQuotes-데모 서버 이것은 그리드 표시기이며 수직선 (각각 시간의 시작에 해당) 사이에 60개의 막대가 있어야 하지만 아무 것도 없습니다((( 새로 고침 및 터미널 다시 시작이 도움이 되지 않음 실제로 서버에 데이터가 없습니다. 수정합시다. Test Account 2010.07.14 15:33 #53 zigan : 터미널을 완전히 새로고침 - 효과가 사라졌습니다. 내가 기억하는 한 한 컴퓨터에 여러 터미널이 있습니다. 이 상황은 그들 모두에게 있습니까 아니면 그들 중 하나만 있습니까? MQ Alexander 2010.07.14 15:39 #54 alexvd : 실제로 서버에 데이터가 없습니다. 수정합시다. 결정된. Prival 2010.07.14 15:50 #55 Alexander : 결정된. 감사하다. 이제 여기 앉아서 생각합니다. 더 나은 것. 역사의 구멍과 모든 것이 매끄럽거나 구멍이 없지만 간격이 그려졌습니다. 얼마나 인공적으로 보이는지. 그 당시에 정말로 공백이 있었는지 말할 수 있습니까? (파운드/프랑 쌍) Prival 2010.07.14 16:04 #56 참고로 알파리 리얼 MT4 서버에서 가져온 것과 같은 내용입니다. 간격이 없습니다. 나는 이것이 지표가 아님을 이해합니다. 하지만 여전히... Andrei 2010.07.14 16:20 #57 alexvd : 내가 기억하는 한 한 컴퓨터에 여러 터미널이 있습니다. 이 상황은 그들 모두에게 있습니까 아니면 그들 중 하나만 있습니까? 여러 MT4, MT5 하나. Andrei 2010.07.14 18:05 #58 구멍 외에도 차트를 놓치는 거래도 있습니다(어떤 가격인지 명확하지 않음). 88.672의 가격으로 1107145를 거래하십시오 - 차트에는 그러한 가격이 없습니다. Prival 2010.07.14 20:39 #59 감사하다. 간격 고정. 여기가 더 적절할 것 같아요. 아주 흥미로운 바가 있습니다. 동일한 ONLC 가격, 다른 볼륨으로 연속된 4개의 막대. 3-3-4-1. 호주 달러. 내가 이해하는 한, 이것은 사실이 아니어야 합니다. 아니면 이제 개념이 변경되어 그래픽에 구멍이 없을까요? https://www.mql5.com/ru/articles/1407 Andrei 2010.07.14 20:42 #60 서버 시간이 1시간 이상 뛰는 것 같습니다. 확인해주십시오. 1234567 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
오전 1시부터 새벽 2시까지 모든 캐릭터에 구멍이 있습니다. MetaQuotes-데모 서버
이것은 그리드 표시기이며 수직선 (각각 시간의 시작에 해당) 사이에 60개의 막대가 있어야 하지만 아무 것도 없습니다(((
터미널을 새로 고침하고 다시 시작해도 도움이 되지 않습니다.
터미널을 완전히 새로고침 - 효과가 사라졌습니다.
내가 기억하는 한 한 컴퓨터에 여러 터미널이 있습니다.
이 상황은 그들 모두에게 있습니까 아니면 그들 중 하나만 있습니까?
실제로 서버에 데이터가 없습니다. 수정합시다.
결정된.
감사하다. 이제 여기 앉아서 생각합니다. 더 나은 것. 역사의 구멍과 모든 것이 매끄럽거나 구멍이 없지만 간격이 그려졌습니다.
얼마나 인공적으로 보이는지. 그 당시에 정말로 공백이 있었는지 말할 수 있습니까? (파운드/프랑 쌍)
구멍 외에도 차트를 놓치는 거래도 있습니다(어떤 가격인지 명확하지 않음).
88.672의 가격으로 1107145를 거래하십시오 - 차트에는 그러한 가격이 없습니다.
감사하다. 간격 고정.
여기가 더 적절할 것 같아요. 아주 흥미로운 바가 있습니다.
동일한 ONLC 가격, 다른 볼륨으로 연속된 4개의 막대. 3-3-4-1. 호주 달러. 내가 이해하는 한, 이것은 사실이 아니어야 합니다.
아니면 이제 개념이 변경되어 그래픽에 구멍이 없을까요? https://www.mql5.com/ru/articles/1407
서버 시간이 1시간 이상 뛰는 것 같습니다. 확인해주십시오.