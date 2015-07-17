구멍 - 페이지 5

새 코멘트
 

 
zigan :
업데이트를 시도 했습니까? 어떤 서버에서?
 

1) 컴퓨터의 현지 시간을 확인해주세요 - 실제와 많이 다르지 않나요?

2) 터미널의 빌드는 무엇입니까?

3) 차트를 우클릭하여 "업데이트"를 호출한 후 효과가 사라지지 않습니까?

 
Renat :

1) 컴퓨터의 현지 시간을 확인해주세요 - 실제와 많이 다르지 않나요?

2) 터미널의 빌드는 무엇입니까?

3) 차트를 우클릭하여 "업데이트"를 호출한 후 효과가 사라지지 않습니까?


1. 차이는 약 1-2분입니다.

2.292

3. 차트를 우클릭하여 "새로고침"을 호출한 직후에는 효과가 사라지지 않습니다. 그러나 잠시 후 (밤을 통해) 그는 사라지고 다른 장소에 나타났습니다.

이제 그래프는 다음과 같습니다. 방법:

 
4) 어떤 거래 서버? MetaQuotes-Demo에는 그런 것이 없습니다.
 

Renat :
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет

MetaQuotes-데모

몇 시간이 지났고 모든 것이 정상으로 돌아온 것 같습니다.

 

그리고 EURUSD 차트는 이제 다음과 같이 보입니다.

 
새로 고침을 클릭해 보십시오.
 

새로고침을 누르고 5분을 기다렸습니다.

그래프. 다음과 같은 형식을 취했습니다.

 

터미널을 완전히 새로고침 - 효과가 사라졌습니다.

1234567
새 코멘트