구멍 - 페이지 5 1234567 새 코멘트 Andrei 2010.07.13 14:15 #41 Test Account 2010.07.13 15:59 #42 zigan : 업데이트를 시도 했습니까? 어떤 서버에서? Renat Fatkhullin 2010.07.14 00:51 #43 1) 컴퓨터의 현지 시간을 확인해주세요 - 실제와 많이 다르지 않나요? 2) 터미널의 빌드는 무엇입니까? 3) 차트를 우클릭하여 "업데이트"를 호출한 후 효과가 사라지지 않습니까? Andrei 2010.07.14 10:22 #44 Renat : 1) 컴퓨터의 현지 시간을 확인해주세요 - 실제와 많이 다르지 않나요? 2) 터미널의 빌드는 무엇입니까? 3) 차트를 우클릭하여 "업데이트"를 호출한 후 효과가 사라지지 않습니까? 1. 차이는 약 1-2분입니다. 2.292 3. 차트를 우클릭하여 "새로고침"을 호출한 직후에는 효과가 사라지지 않습니다. 그러나 잠시 후 (밤을 통해) 그는 사라지고 다른 장소에 나타났습니다. 이제 그래프는 다음과 같습니다. 방법: Renat Fatkhullin 2010.07.14 13:32 #45 4) 어떤 거래 서버? MetaQuotes-Demo에는 그런 것이 없습니다. Andrei 2010.07.14 14:34 #46 Renat : 4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет MetaQuotes-데모 몇 시간이 지났고 모든 것이 정상으로 돌아온 것 같습니다. Andrei 2010.07.14 14:45 #47 그리고 EURUSD 차트는 이제 다음과 같이 보입니다. Renat Fatkhullin 2010.07.14 14:47 #48 새로 고침을 클릭해 보십시오. Andrei 2010.07.14 14:57 #49 새로고침을 누르고 5분을 기다렸습니다. 그래프. 다음과 같은 형식을 취했습니다. Andrei 2010.07.14 15:05 #50 터미널을 완전히 새로고침 - 효과가 사라졌습니다.
