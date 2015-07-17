구멍 - 페이지 2 1234567 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.01.15 14:02 #11 누군가가 돈을 가져간다고 해서 다른 사람들도 똑같이 행동하는 것은 아닙니다. 우리는 소프트웨어의 80%를 평생 무료로 배포하고 무제한 교육 계정을 제공합니다. 그리고 경쟁자들은 죽어가고 있습니다. 자세한 견적이 있으며 브로커가 사용할 수 있습니다. traderOK 2010.01.15 17:28 #12 Renat : 누군가가 돈을 가져간다고 해서 다른 사람들도 똑같이 행동하는 것은 아닙니다. 우리는 소프트웨어의 80%를 평생 무료로 배포하고 무제한 교육 계정을 제공합니다. 그리고 경쟁자들은 죽어가고 있습니다. 자세한 견적이 있으며 브로커가 사용할 수 있습니다. 왜 왜곡합니까? 데이터 교환 비용을 지불하는 것은 현대의 표준입니다. 그리고 아무도 당신을 CQG와 비교하지 않을 것입니다. 그리고 우리가 소프트웨어에 대해 이야기하고 있다면 누구보다 잘 알고 계실 것입니다. CQG 소프트웨어는 "메이저 리그"로, 기간이 변경될 때 차트의 선이 분리되지 않고 평행선이 평행하게 유지됩니다. 은행 및 금융 뉴스 TV 채널에 의해. 그러나 당신의 양에게로 돌아가십시오. 분명히, 하나의 차트에 3개의 시간 프레임이 혼합되어 있는 것은 브로커의 무관심보다 개발자로서의 실수에 더 가깝습니다. 귀하의 소프트웨어는 기본적으로 "바보"로부터 보호하기 위해 정교하지 않으며 귀하의 고객과 80% 무료 소프트웨어를 사용하는 사람들 모두에게 잠재적인 위협을 생성합니다. ;) 연구 1: 스캘핑 등을 엘리트 지표 :) GMX를 사용하는 MT4 빌드 Renat Fatkhullin 2010.01.15 17:52 #13 얼마나 친숙한가. 아마도 "예, 당신은 Metastock, Tradestation의 수준에 도달하지 못할 것입니다. 여기 그들이 - 힘입니다. 그리고 당신은 그것을 좋아합니다 ..."라는 말을 기억할 것입니다. 다음 은 시야를 넓힐 수 있는 보고서입니다 . 누군가는 대중 시장에서 "메이저 리그"를 체계적으로 밀어내고 있고 누군가는 신화를 말하고 있습니다. :) Google Тренды - Сервис: Поиск по Интернету. Запросы не указаны. - По всему миру, 2004 – настоящее время www.google.ru Изучайте популярные поисковые запросы при помощи службы "Google Тренды". traderOK 2010.02.05 21:38 #14 Renat : 얼마나 친숙한가. 아마도 "예, 당신은 Metastock, Tradestation의 수준에 도달하지 못할 것입니다. 여기 그들이 - 힘입니다. 그리고 당신은 그것을 좋아합니다 ..."라는 말을 기억할 것입니다. 다음 은 시야를 넓힐 수 있는 보고서입니다 . 누군가는 대중 시장에서 "메이저 리그"를 체계적으로 밀어내고 있고 누군가는 신화를 말하고 있습니다. :) 아무도 당신을 언어로 끌어들이지 않았습니다 - "대량 시장"에서 당신의 소프트웨어는 정말 동등하지 않습니다. 단순히 다른 소프트웨어가 없습니다 :) "Akmos" 및 "Forex Club"의 자체 작성 거래 플랫폼은 귀하의 걸작에 대한 경쟁자가 아닙니다. 당신의 논리에 따르면 Zhiguli는 Mercedes보다 더 높은 등급의 자동차입니다. 왜냐하면 더 많은 자동차가 작동(및 수리) 중이기 때문입니다. ;) 그러나 이것은 대중 시장입니다. 많은 은행이 귀하의 MT를 매수하고 Reuters 거래를 포기했습니까? ;) 성공에 현기증이 나지 않도록 같은 Google에서 회사가 얼마나 유명한지 감탄해보세요. kombat 2010.02.05 22:23 #15 traderOK : 많은 은행이 귀하의 MT를 매수하고 Reuters 거래를 포기했습니까? ;) 잘못된 비교... John 2010.02.10 00:39 #16 traderOK писал(а) # : 왜 왜곡? 데이터 교환 비용을 지불하는 것은 현대의 표준입니다. 그리고 아무도 당신을 CQG와 비교하지 않을 것입니다. 그리고 우리가 소프트웨어에 대해 이야기하고 있다면 누구보다 잘 알고 계실 것입니다. CQG 소프트웨어는 "메이저 리그"로, 기간이 변경될 때 차트의 선이 분리되지 않고 평행선이 평행하게 유지됩니다. 은행 및 금융 뉴스 TV 채널에 의해. .... 아무도 당신을 언어로 끌어들이지 않았습니다 - "대량 시장"에서 당신의 소프트웨어는 정말 동등하지 않습니다. 단순히 다른 소프트웨어가 없습니다 :) "Akmos" 및 "Forex Club"의 자체 작성 거래 플랫폼은 귀하의 걸작에 대한 경쟁자가 아닙니다. 당신의 논리에 따르면 Zhiguli는 Mercedes보다 더 높은 등급의 자동차입니다. 왜냐하면 더 많은 자동차가 작동(및 수리) 중이기 때문입니다. ;) 그러나 이것은 대중 시장입니다. 많은 은행이 귀하의 MT를 매수하고 Reuters 거래를 포기했습니까? ;) 성공에 현기증이 나지 않도록 같은 Google에서 회사가 얼마나 유명한지 감탄해보세요. 실례지만, 이것은 "메이저리그"라고 해도 결코 MQ 제품에 근접하지 않습니다. "아름다운 사진"에 관심이 있다면 이것은 제 생각에 다른 것에 관한 것입니다. "이 브랜드 회사"에서 만든 프로그램은 너무 형편없어서 비교하는 것조차 의미가 없습니다. 이 모든 평가자는 우선 전통이며 내부 및 실제로 매우 불쾌하고 편리하지 않은 쓰레기입니다. 게다가 간신히 크롤링하고 느린 것으로 바꾸는 수많은 동반 도구를 끌고 있습니다. 괴물. 그리고 zhigils는 그것과 아무 관련이 없으며 비교는 그들에게 유리하지 않습니다 ... 이러한 "메이저 리그"를 자동차와 비교하여 단순히 "paravoz"라고 부르는 것이 훨씬 정확할 것입니다. 메이저 리그에서도 이미 펀치 카드를 들고 있는 이 강탈자들에 지쳐서 재채기를 할 때마다 돈을 요구한다고 합니다. 그리고 분명히 그들은 오래 가지 못했습니다. 그들의 부푼 상태와 "학자"의 무임승차의 바다로 인해 그들은 생존하지 못할 것입니다. 글쎄요, 내부를 들여다보면 대략 90년대 수준인 20세기 후반의 조용한 공포에 불과합니다. :) 나는 비용에 대해 말하는 것이 아니라 때때로 웃음을 유발합니다. 그들이 그 정도의 돈을 위해 무엇을 제공하는지 말입니다. 따라서 MQ가 곧 이 업계의 트렌드세터가 될 것이라고 확신합니다. 베타 빌드 530의 배열 거래량, 변동성 및 허스트 스칼프넷 Andrei 2010.02.19 16:10 #17 계속. 2월 18일 완전 부재, 18일 단말기 켜짐, 막대기 있었는데 사라졌다!? --- 2010.02.19 16:35 #18 zigan писал(а) # : 계속. 2월 18일 완전 부재, 18일 단말기 켜짐, 막대기 있었는데 사라졌다!? 나는 가지고있다. Renat Fatkhullin 2010.02.19 16:38 #19 zigan : 계속. 2월 18일 완전 부재, 18일 단말기 켜짐, 막대기 있었는데 사라졌다!? MetaQuotes-Demo 데모 서버에서 이런 일이 발생했습니까? 방금 확인했습니다. 데이터가 있습니다. 오른쪽 클릭 메뉴에서 새로 고침 명령을 제공하십시오. Andrei 2010.02.19 16:46 #20 Renat : 오른쪽 클릭 메뉴에서 새로 고침 명령을 제공하십시오. 예, "업데이트"는 구멍을 뚫습니다. (그리고 그것은 당신이 눌러야하는 각 기간에 대해 밝혀졌습니다) 커피에 정신이 산만해지면 다시 구멍이 제자리에 있습니다. 그리고 이제 서버가 완전히 다운되었습니다. 예, 서버에 대해 잊어버렸습니다. 두 서버(서버 및 서버 백업) 중 하나에 구멍이 있는 업데이트를 시도했지만 기억하지 못합니다. 1234567 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
누군가가 돈을 가져간다고 해서 다른 사람들도 똑같이 행동하는 것은 아닙니다.
우리는 소프트웨어의 80%를 평생 무료로 배포하고 무제한 교육 계정을 제공합니다. 그리고 경쟁자들은 죽어가고 있습니다.
자세한 견적이 있으며 브로커가 사용할 수 있습니다.
왜 왜곡합니까? 데이터 교환 비용을 지불하는 것은 현대의 표준입니다.
그리고 아무도 당신을 CQG와 비교하지 않을 것입니다. 그리고 우리가 소프트웨어에 대해 이야기하고 있다면 누구보다 잘 알고 계실 것입니다. CQG 소프트웨어는 "메이저 리그"로, 기간이 변경될 때 차트의 선이 분리되지 않고 평행선이 평행하게 유지됩니다. 은행 및 금융 뉴스 TV 채널에 의해.
그러나 당신의 양에게로 돌아가십시오. 분명히, 하나의 차트에 3개의 시간 프레임이 혼합되어 있는 것은 브로커의 무관심보다 개발자로서의 실수에 더 가깝습니다. 귀하의 소프트웨어는 기본적으로 "바보"로부터 보호하기 위해 정교하지 않으며 귀하의 고객과 80% 무료 소프트웨어를 사용하는 사람들 모두에게 잠재적인 위협을 생성합니다. ;)
얼마나 친숙한가.
아마도 "예, 당신은 Metastock, Tradestation의 수준에 도달하지 못할 것입니다. 여기 그들이 - 힘입니다. 그리고 당신은 그것을 좋아합니다 ..."라는 말을 기억할 것입니다.
다음 은 시야를 넓힐 수 있는 보고서입니다 .
누군가는 대중 시장에서 "메이저 리그"를 체계적으로 밀어내고 있고 누군가는 신화를 말하고 있습니다. :)
아무도 당신을 언어로 끌어들이지 않았습니다 - "대량 시장"에서 당신의 소프트웨어는 정말 동등하지 않습니다. 단순히 다른 소프트웨어가 없습니다 :)
"Akmos" 및 "Forex Club"의 자체 작성 거래 플랫폼은 귀하의 걸작에 대한 경쟁자가 아닙니다.
당신의 논리에 따르면 Zhiguli는 Mercedes보다 더 높은 등급의 자동차입니다. 왜냐하면 더 많은 자동차가 작동(및 수리) 중이기 때문입니다. ;)
그러나 이것은 대중 시장입니다. 많은 은행이 귀하의 MT를 매수하고 Reuters 거래를 포기했습니까? ;)
성공에 현기증이 나지 않도록 같은 Google에서 회사가 얼마나 유명한지 감탄해보세요.
잘못된 비교...
실례지만, 이것은 "메이저리그"라고 해도 결코 MQ 제품에 근접하지 않습니다. "아름다운 사진"에 관심이 있다면 이것은 제 생각에 다른 것에 관한 것입니다. "이 브랜드 회사"에서 만든 프로그램은 너무 형편없어서 비교하는 것조차 의미가 없습니다. 이 모든 평가자는 우선 전통이며 내부 및 실제로 매우 불쾌하고 편리하지 않은 쓰레기입니다. 게다가 간신히 크롤링하고 느린 것으로 바꾸는 수많은 동반 도구를 끌고 있습니다. 괴물. 그리고 zhigils는 그것과 아무 관련이 없으며 비교는 그들에게 유리하지 않습니다 ... 이러한 "메이저 리그"를 자동차와 비교하여 단순히 "paravoz"라고 부르는 것이 훨씬 정확할 것입니다. 메이저 리그에서도 이미 펀치 카드를 들고 있는 이 강탈자들에 지쳐서 재채기를 할 때마다 돈을 요구한다고 합니다. 그리고 분명히 그들은 오래 가지 못했습니다. 그들의 부푼 상태와 "학자"의 무임승차의 바다로 인해 그들은 생존하지 못할 것입니다. 글쎄요, 내부를 들여다보면 대략 90년대 수준인 20세기 후반의 조용한 공포에 불과합니다. :) 나는 비용에 대해 말하는 것이 아니라 때때로 웃음을 유발합니다. 그들이 그 정도의 돈을 위해 무엇을 제공하는지 말입니다.
따라서 MQ가 곧 이 업계의 트렌드세터가 될 것이라고 확신합니다.
계속.
2월 18일 완전 부재, 18일 단말기 켜짐, 막대기 있었는데 사라졌다!?
MetaQuotes-Demo 데모 서버에서 이런 일이 발생했습니까? 방금 확인했습니다. 데이터가 있습니다.
오른쪽 클릭 메뉴에서 새로 고침 명령을 제공하십시오.
예, "업데이트"는 구멍을 뚫습니다. (그리고 그것은 당신이 눌러야하는 각 기간에 대해 밝혀졌습니다)
커피에 정신이 산만해지면 다시 구멍이 제자리에 있습니다. 그리고 이제 서버가 완전히 다운되었습니다.
예, 서버에 대해 잊어버렸습니다. 두 서버(서버 및 서버 백업) 중 하나에 구멍이 있는 업데이트를 시도했지만 기억하지 못합니다.