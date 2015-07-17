구멍 - 페이지 4 1234567 새 코멘트 Anton 2010.06.04 13:53 #31 zigan : 여기 또 하나가 있습니다. 2010.06.03 - 바가 없고, 오히려 이상한 바가 하나 있습니다. 터미널이 연결된 서버를 지정하고 서버와 현지 시간 의 차이를 확인하십시오. Andrei 2010.06.04 14:18 #32 antt : Уточните пожалуйста к какому серверу был подключен терминал и посмотрите разность серверного и локального времени. 현지 시간 은 서버 시간에 +1입니다. 어떤 서버에 연결했는지 기억이 나지 않습니다. 본능적으로 구멍이 나타나면 세 가지(Access Server, Access Server Europe, Access Server Backup) 사이를 전환하기 시작하여 구멍이 닫히기 때문입니다. 과부하 후 모든 서버로 다시 전환하려고 시도합니다. 어느 서버에도 구멍이 없습니다. Anton 2010.06.04 14:33 #33 zigan : 현지 시간은 서버 시간에 +1입니다. 날짜가 맞습니까? 몇 분 또는 몇 초 동안 비동기화가 없습니까? Andrei 2010.06.04 14:53 #34 antt : 날짜가 맞습니까? 몇 분 또는 몇 초 동안 비동기화가 없습니까? 분은 일치하고 초는 어떻게 봐야할지 모르겠습니다. OS는 현지 시간을 time.windows.com과 동기화합니다. Andrei 2010.06.11 02:31 #35 6월 10일에서 6월 11일로의 전환은 다음과 같습니다. 바 순서는 다음과 같습니다. 2010.06.11 00:10 2010.06.11 00:05 2010.06.10 23:55 2010.06.11 00:00 2010.06.09 23:55 2010.06.09 23:50 등등. 30분 후, 그림이 바뀌었습니다. 막대는 정상인데 막대 2010.06.11 00:00이 없습니다. Марат 2010.06.16 13:05 #36 15일 EURJPY의 누락된 저녁 Prival 2010.06.16 13:15 #37 파운드 엔 MQ Alexander 2010.06.23 11:14 #38 Prival : 파운드 엔 6월 15-16일에 서버에 문제가 있었습니다. 가까운 시일 내에 스토리에 추가할 것입니다. Prival 2010.06.28 11:57 #39 또 이해할 수 없는 일. 1. 모든 것이 터미널(데이터)에 있었습니다. 2. 차트의 모양을 구성하고 default.tpl 템플릿을 저장했습니다. 3. 차트 업데이트. 데이터가 사라졌습니다(( 터미널을 다시 시작하는 것만으로 트릭을 수행했습니다. Alexandr2385 2010.07.06 01:12 #40 안녕하세요, 그런 문제가 있습니다. MT5 출시 직후 차트가 그려지지 않습니다. 새 양초 가 나타나지 않고 가격 자체가 공허한 것처럼 움직입니다! 게다가 터미널을 다시 시작하면 이전에 그리지 않은 누락된 양초만 로드하고 다시 양초를 뽑지 않고 절대적으로 양초가 나타나지 않지만 가격도 움직입니다. 터미널을 다시 설치해도 도움이 되지 않았습니다. 어떻게 해야할지 말해줘! 파일: 1.png 31 kb 1234567 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기 또 하나가 있습니다.
2010.06.03 - 바가 없고, 오히려 이상한 바가 하나 있습니다.
antt :
Уточните пожалуйста к какому серверу был подключен терминал и посмотрите разность серверного и локального времени.
현지 시간 은 서버 시간에 +1입니다. 어떤 서버에 연결했는지 기억이 나지 않습니다. 본능적으로 구멍이 나타나면 세 가지(Access Server, Access Server Europe, Access Server Backup) 사이를 전환하기 시작하여 구멍이 닫히기 때문입니다.
과부하 후 모든 서버로 다시 전환하려고 시도합니다. 어느 서버에도 구멍이 없습니다.
현지 시간은 서버 시간에 +1입니다.
날짜가 맞습니까? 몇 분 또는 몇 초 동안 비동기화가 없습니까?
분은 일치하고 초는 어떻게 봐야할지 모르겠습니다.
OS는 현지 시간을 time.windows.com과 동기화합니다.
6월 10일에서 6월 11일로의 전환은 다음과 같습니다.
바 순서는 다음과 같습니다.
2010.06.11 00:10
2010.06.11 00:05
2010.06.10 23:55
2010.06.11 00:00
2010.06.09 23:55
2010.06.09 23:50
등등.
30분 후, 그림이 바뀌었습니다.
막대는 정상인데 막대 2010.06.11 00:00이 없습니다.
15일 EURJPY의 누락된 저녁
파운드 엔
또 이해할 수 없는 일.
1. 모든 것이 터미널(데이터)에 있었습니다.
2. 차트의 모양을 구성하고 default.tpl 템플릿을 저장했습니다.
3. 차트 업데이트. 데이터가 사라졌습니다((
터미널을 다시 시작하는 것만으로 트릭을 수행했습니다.