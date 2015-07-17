구멍 - 페이지 3

빌드 249에서 이런 일이 발생합니까?

액세스 포인트를 확인해 보겠습니다. 액세스 포인트에 문제가 있을 수 있습니다.

 
Renat :

빌드 249

다시 전환을 시도했습니다.
서버 --> 서버 백업: 구멍이 나타납니다.
서버 백업 --> 서버: 구멍이 남음 + 새로 고침: 구멍이 사라집니다.

 
zigan :

메시지를 보내주셔서 감사합니다. 수정하겠습니다.
 

다시 말하지만, 구멍, 또는 오히려 신비한 방식으로 막대가 사라집니다(거래는 공허에 멈춥니다).

 

그가 이런 것을 본 적이 없다는 것이 이상합니다. 여기 사진이 있습니다. 수직 회색 선은 시간의 시작입니다.

고칠 방법이 없습니다 :(

 

모든 막대도 장소에서 혼합되는 동안

고쳐주세요. 들어오는 견적의 그러한 품질은 모든 거래 시스템을 죽일 것입니다. 부드러운 스토리가 좋습니다. 그러나 받은 견적의 품질이 훨씬 더 중요합니다.

빌드 274

 
zigan :

그런게 있는데 업데이트와 연결이 끊긴 후 같은 곳에서 다시 연결이 사라집니다

그리고 때로는 업데이트가 도움이되지 않습니다. 어젯밤 다섯 번째 침을 뱉은 후 1 분 동안 유로를 업데이트하려고했습니다 ...

동시에 다른 TF에는 이력이 정상적으로 표시됩니다.

그리고 디버거 아래에서 Copy*() 함수를 사용하여 Expert Advisor에서 1분 기록에 대한 요청이 매우 긴 무감각 상태에 빠지는 것을 확인했습니다. 그런데 이것은 실수일 수 있습니다.

 

오늘 나는 터미널을 열었고 어제 찾지 못했습니다. 어제는 터미널로 작업했지만


 
marat_a :

오늘 나는 터미널을 열었고 어제 찾지 못했습니다. 어제는 터미널로 작업했지만



나도 이거 본다!
 

여기 또 하나가 있습니다.

2010.06.03 - 바가 없고, 오히려 이상한 바가 하나 있습니다.

