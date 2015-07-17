구멍 - 페이지 3 1234567 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.02.19 17:13 #21 빌드 249에서 이런 일이 발생합니까? 액세스 포인트를 확인해 보겠습니다. 액세스 포인트에 문제가 있을 수 있습니다. Andrei 2010.02.19 18:02 #22 Renat : 빌드 249에서 이런 일이 발생합니까? 액세스 포인트를 확인해 보겠습니다. 액세스 포인트에 문제가 있을 수 있습니다. 빌드 249 다시 전환을 시도했습니다. 서버 --> 서버 백업: 구멍이 나타납니다. 서버 백업 --> 서버: 구멍이 남음 + 새로 고침: 구멍이 사라집니다. Anton 2010.02.19 18:11 #23 zigan : 빌드 249 다시 전환을 시도했습니다. 서버 --> 서버 백업: 구멍이 나타납니다. 서버 백업 --> 서버: 구멍이 남음 + 새로 고침: 구멍이 사라집니다. 메시지를 보내주셔서 감사합니다. 수정하겠습니다. Andrei 2010.05.17 01:44 #24 다시 말하지만, 구멍, 또는 오히려 신비한 방식으로 막대가 사라집니다(거래는 공허에 멈춥니다). Prival 2010.05.17 23:25 #25 그가 이런 것을 본 적이 없다는 것이 이상합니다. 여기 사진이 있습니다. 수직 회색 선은 시간의 시작입니다. 고칠 방법이 없습니다 :( Prival 2010.05.18 08:40 #26 모든 막대도 장소에서 혼합되는 동안 고쳐주세요. 들어오는 견적의 그러한 품질은 모든 거래 시스템을 죽일 것입니다. 부드러운 스토리가 좋습니다. 그러나 받은 견적의 품질이 훨씬 더 중요합니다. 빌드 274 Dmitry Voronkov 2010.05.18 09:23 #27 zigan : 다시 말하지만, 구멍, 또는 오히려 신비한 방식으로 막대가 사라집니다(거래가 공허에 매달려 있음). 그런게 있는데 업데이트와 연결이 끊긴 후 같은 곳에서 다시 연결이 사라집니다 그리고 때로는 업데이트가 도움이되지 않습니다. 어젯밤 다섯 번째 침을 뱉은 후 1 분 동안 유로를 업데이트하려고했습니다 ... 동시에 다른 TF에는 이력이 정상적으로 표시됩니다. 그리고 디버거 아래에서 Copy*() 함수를 사용하여 Expert Advisor에서 1분 기록에 대한 요청이 매우 긴 무감각 상태에 빠지는 것을 확인했습니다. 그런데 이것은 실수일 수 있습니다. Марат 2010.05.27 11:34 #28 오늘 나는 터미널을 열었고 어제 찾지 못했습니다. 어제는 터미널로 작업했지만 Михаил 2010.05.27 12:08 #29 marat_a : 오늘 나는 터미널을 열었고 어제 찾지 못했습니다. 어제는 터미널로 작업했지만 나도 이거 본다! Andrei 2010.06.04 13:25 #30 여기 또 하나가 있습니다. 2010.06.03 - 바가 없고, 오히려 이상한 바가 하나 있습니다. 1234567 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
빌드 249에서 이런 일이 발생합니까?
액세스 포인트를 확인해 보겠습니다. 액세스 포인트에 문제가 있을 수 있습니다.
빌드 249
다시 전환을 시도했습니다.
서버 --> 서버 백업: 구멍이 나타납니다.
서버 백업 --> 서버: 구멍이 남음 + 새로 고침: 구멍이 사라집니다.
다시 말하지만, 구멍, 또는 오히려 신비한 방식으로 막대가 사라집니다(거래는 공허에 멈춥니다).
그가 이런 것을 본 적이 없다는 것이 이상합니다. 여기 사진이 있습니다. 수직 회색 선은 시간의 시작입니다.
고칠 방법이 없습니다 :(
모든 막대도 장소에서 혼합되는 동안
고쳐주세요. 들어오는 견적의 그러한 품질은 모든 거래 시스템을 죽일 것입니다. 부드러운 스토리가 좋습니다. 그러나 받은 견적의 품질이 훨씬 더 중요합니다.
빌드 274
그런게 있는데 업데이트와 연결이 끊긴 후 같은 곳에서 다시 연결이 사라집니다
그리고 때로는 업데이트가 도움이되지 않습니다. 어젯밤 다섯 번째 침을 뱉은 후 1 분 동안 유로를 업데이트하려고했습니다 ...
동시에 다른 TF에는 이력이 정상적으로 표시됩니다.
그리고 디버거 아래에서 Copy*() 함수를 사용하여 Expert Advisor에서 1분 기록에 대한 요청이 매우 긴 무감각 상태에 빠지는 것을 확인했습니다. 그런데 이것은 실수일 수 있습니다.
오늘 나는 터미널을 열었고 어제 찾지 못했습니다. 어제는 터미널로 작업했지만
여기 또 하나가 있습니다.
2010.06.03 - 바가 없고, 오히려 이상한 바가 하나 있습니다.