포럼이 작동하는 것 같지만 댓글이 있습니다. - 페이지 7

Владимир 2009.11.25 13:04 #61
터미널 테스트에 분기가 없습니다. 또는 각 의견에 대해 새 분기를 표시합니까?

[삭제] 2009.11.25 14:57 #62
DDFedor : "사용자 기억"이 작동하지 않습니다 ...
메시지 주셔서 감사합니다. 이미 수정 중

---
2009.12.03 11:18 #63
https://www.mql5.com/ru/forum과 같이 mql5.ru의 메인 페이지에서 주제 목록을 보고 싶습니다.
일반적으로 원하는 주제에 도달할 때까지 2~3번 클릭하는 것은 매우 불편합니다(인체 공학적이고 관련이 없음). 일반적으로 이 순간은 고려되지 않습니다.

---
2009.12.03 11:19 #64
때때로 포럼은 이렇게 제공합니다. - 빈 페이지로 연결됩니다. 오페라 10.10

[삭제] 2009.12.03 11:31 #65
sergeev : 때때로 포럼은 이렇게 제공합니다. - 빈 페이지로 연결됩니다. 오페라 10.10
이미 수정 중입니다.

Alexey Subbotin 2009.12.06 03:46 #66
말하자면, 프로필을 저장할 때의 결함 :(
나는 러시아에서 왔다고 애국적으로 쓰고 싶었습니다 ...

ruslan 2009.12.06 13:44 #67
포럼에 "사용자 존재" 표시기를 추가할 수 있습니까? 저것들. 현재 실시간 사용자가 있습니까 .. ICQ와 같은 종류입니다.

[삭제] 2009.12.06 23:00 #68
alsu : 말하자면, 프로필을 저장할 때의 결함 :(
나는 러시아에서 왔다고 애국적으로 쓰고 싶었습니다 ...
크롬을 사용 중이신가요? 불행히도 아직 수정되지 않은 정규식 (비라틴 문자 포함) 문제가 알려져 있습니다. 우리는 해결 방법을 찾기 위해 차례로 노력할 것입니다.

[삭제] 2009.12.06 23:03 #69
ruslanchik : 포럼에 "사용자 존재" 표시기를 추가할 수 있습니까? 저것들. 현재 실시간 사용자가 있습니까 .. ICQ와 같은 종류입니다.
이 기능은 계획되었습니다. 나는 우리가 오래 기다릴 필요가 없다고 생각합니다

kombat 2009.12.07 00:40 #70
murad : 이 기능은 계획되었습니다. 오래 기다리지 않아도 될 것 같아요
프로필에 "시크릿 모드 유지" 옵션을 추가하는 것을 잊지 마십시오.
예를 들어, 그들이 나를 위해 빛나면 나를 위해 빛나지 않습니다 ...
터미널 테스트에 분기가 없습니다. 또는 각 의견에 대해 새 분기를 표시합니까?
"사용자 기억"이 작동하지 않습니다 ...
메시지 주셔서 감사합니다. 이미 수정 중
https://www.mql5.com/ru/forum과 같이 mql5.ru의 메인 페이지에서 주제 목록을 보고 싶습니다.
일반적으로 원하는 주제에 도달할 때까지 2~3번 클릭하는 것은 매우 불편합니다(인체 공학적이고 관련이 없음). 일반적으로 이 순간은 고려되지 않습니다.
때때로 포럼은 이렇게 제공합니다. - 빈 페이지로 연결됩니다. 오페라 10.10
이미 수정 중입니다.
말하자면, 프로필을 저장할 때의 결함 :(
나는 러시아에서 왔다고 애국적으로 쓰고 싶었습니다 ...
크롬을 사용 중이신가요? 불행히도 아직 수정되지 않은 정규식 (비라틴 문자 포함) 문제가 알려져 있습니다. 우리는 해결 방법을 찾기 위해 차례로 노력할 것입니다.
포럼에 "사용자 존재" 표시기를 추가할 수 있습니까? 저것들. 현재 실시간 사용자가 있습니까 .. ICQ와 같은 종류입니다.
이 기능은 계획되었습니다. 나는 우리가 오래 기다릴 필요가 없다고 생각합니다
프로필에 "시크릿 모드 유지" 옵션을 추가하는 것을 잊지 마십시오.
예를 들어, 그들이 나를 위해 빛나면 나를 위해 빛나지 않습니다 ...