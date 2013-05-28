포럼이 작동하는 것 같지만 댓글이 있습니다. - 페이지 7

터미널 테스트에 분기가 없습니다. 또는 각 의견에 대해 새 분기를 표시합니까?

DDFedor :

"사용자 기억"이 작동하지 않습니다 ...

메시지 주셔서 감사합니다. 이미 수정 중

 

https://www.mql5.com/ru/forum과 같이 mql5.ru의 메인 페이지에서 주제 목록을 보고 싶습니다.

일반적으로 원하는 주제에 도달할 때까지 2~3번 클릭하는 것은 매우 불편합니다(인체 공학적이고 관련이 없음). 일반적으로 이 순간은 고려되지 않습니다.

때때로 포럼은 이렇게 제공합니다. - 빈 페이지로 연결됩니다. 오페라 10.10

sergeev :

때때로 포럼은 이렇게 제공합니다. - 빈 페이지로 연결됩니다. 오페라 10.10

이미 수정 중입니다.

 

말하자면, 프로필을 저장할 때의 결함 :(

나는 러시아에서 왔다고 애국적으로 쓰고 싶었습니다 ...

 
포럼에 "사용자 존재" 표시기를 추가할 수 있습니까? 저것들. 현재 실시간 사용자가 있습니까 .. ICQ와 같은 종류입니다.
alsu :

말하자면, 프로필을 저장할 때의 결함 :(

나는 러시아에서 왔다고 애국적으로 쓰고 싶었습니다 ...

크롬을 사용 중이신가요? 불행히도 아직 수정되지 않은 정규식 (비라틴 문자 포함) 문제가 알려져 있습니다. 우리는 해결 방법을 찾기 위해 차례로 노력할 것입니다.

ruslanchik :
포럼에 "사용자 존재" 표시기를 추가할 수 있습니까? 저것들. 현재 실시간 사용자가 있습니까 .. ICQ와 같은 종류입니다.

이 기능은 계획되었습니다. 나는 우리가 오래 기다릴 필요가 없다고 생각합니다

 
murad :

이 기능은 계획되었습니다. 오래 기다리지 않아도 될 것 같아요



프로필에 "시크릿 모드 유지" 옵션을 추가하는 것을 잊지 마십시오.

예를 들어, 그들이 나를 위해 빛나면 나를 위해 빛나지 않습니다 ...

